Datos para tener a mano por si llegan las langostas

Las langostas y las tucuras –saltamontes– (del orden Orthoptera) son insectos polífagos que pueden afectar a la actividad agrícola en forma directa y a la ganadera de forma indirecta, alimentándose de los recursos forrajeros y generando daños en la vegetación nativa.

Esa definición pertenece a un análisis del Programa Nacional de Acridios del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), organismo sanitario del gobierno argentino, divulgado en el portal argentina.gob.ar.

Una manda de langostas, que llegó desde Paraguay, permanece en Argentina con posibilidades de llegar a Uruguay, dado que la plaga según el último reporte está a 150 kilómetros de la frontera.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), a través de la Dirección General de los Servicios Agrícolas, realiza un monitoreo constante –como el Senasa en Argentina– y solicitó, en caso de avistamientos, realizar la denuncia para activar protocolos que mitiguen los impactos.

En conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva, el ministro Carlos María Uriarte dijo que es poco probable que la langosta llegue, pero igual se puso el foco en esa posibilidad.

En Argentina, desde 1538

En el mencionado trabajo se menciona que la langosta es la plaga que dio inicio a las acciones oficiales en materia de protección vegetal en Argentina, con registros de daños desde 1538, cuando arrasaron cultivos de mandioca en la provincia de Buenos Aires.

Es una plaga migratoria, que puede, en un día, viajar hasta 150 kilómetros y cruzar de un país a otro en muy pocas horas.

El Senasa citó que la manga de langostas se desplazó más de 1.000 kms desde Paraguay y, si bien es una plaga rural, se convierte en urbana. Es necesario destacar que es un insecto que no afecta a la salud de las personas ni de los animales, ya que solo come material vegetal y no es vector de ningún tipo de enfermedad.

Las mangas se desplazan en todo el día y se asientan hacia la tarde noche. Dada su gran capacidad de vuelo, el rango de tiempo en los que se pueden ejecutar tratamientos es muy breve y suele ser en lugares de difícil acceso.