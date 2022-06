De Antoñito a Piqué: Shakira le canta a los vaivenes del amor durante más de 20 años

¿Cómo se atraviesa una ruptura? El común de los mortales podrá llorar durante un tiempo más o menos prudencial. Escuchar música, mirar películas, salir a divertirse para despejar la mente. Ya está, a otra cosa. Pero si se trata de Shakira es la antesala de un éxito: el tema que vas a escuchar para superar una ruptura.

“Siempre escribí canciones románticas, siempre. Incluso cuando era una niña pequeña, los temas de mis canciones eran románticos”, dijo Shakira en una entrevista con la revista Rolling Stone donde contó que su primera composición la hizo a los ocho años y se la dedicó a un amor imaginario. Desde entonces la cantante barranquillera se convirtió en una de las mujeres más importantes de la música latinoamericana, una de las voces predilectas de las historias románticas, los finales, y todo lo que sucede después de que el amor se termina.

Si bien aquella inspiración infantil fue producto de la imaginación, en los 37 años siguientes Shakira utilizó su experiencia en el amor y el desamor para nutrir su carrera musical, y su música para contar su historia personal en sus propios términos. Porque si bien se ha mostrado reticente a hablar sobre su vida personal públicamente sus canciones son los diarios de los vaivenes sentimentales de la artista. ¿Quién no se identifica al menos con una de sus canciones mientras sostiene un corazón roto?

Una final instrucción

En 1990 la cantante colombiana firmó su primer contrato con el sello discográfico Sony y después de dos álbumes que no lograron despegar completamente el éxito llegó en 1995 con Pies descalzos. Con títulos como Estoy aquí, Pies descalzos, sueños blancos y Un poco de amor se posicionó rápidamente como una de las promesas de la música en español.

Antología – escrita por Shakira y producida junto a Luis Fernando Ochoa – fue el quinto sencillo del álbum el 18 de noviembre de 1996 con cuatro minutos y 18 segundos que rápidamente se convirtieron en una de las baladas de amor más escuchadas de los 90' y se asentó como uno de los temas más emblemáticos de la cantante barranquillera. “Para amarte necesito una razón y es difícil creer que no exista una más que este amor. Sobra tanto dentro de este corazón y a pesar de que dicen que los años son sabios todavía se siente el dolor”, escribió cuando tenía apenas 17 años.

Le canta al primer amor, el primer dolor de un corazón roto y el impacto del tiempo compartido que ya no volverá: “Pero olvidaste una final instrucción. Porque aún no sé cómo vivir sin tu amor”.

Entonces, la compositora se había separado de Óscar Ulloa, quien fue su primer amor la causa del consecuente corazón roto. El empresario colombiano también supo ser parte del videoclip de ¿Dónde estás, corazón?, el tema en el que lo busca entre cuadros de Botero y sus dos religiones. "¿Dónde estás, corazón? Ven regresa por mí que la vida se me vuelve un ocho si no estas aquí".

Si es cuestión de confesar

En 1997 la cantante empezó a salir con el actor puertorriqueño Osvaldo Ríos, protagonista de telenovelas como Kassandra (1992), pero el romance fue tan breve como tumultuoso. “Yo ya era un hombre de 36 años, consumado en mi carrera, y ella apenas comenzaba con sus Pies descalzos, y obviamente tenía todo un mundo por vivir”, dijo el actor en una entrevista reciente. La relación, en la que él le llevaba 17 años a la artista, fue la inspiración de algunas de las letras de su siguiente disco. “Yo tengo todas esas canciones en servilletas con su letra original guardadas en un sobrecito”, confesó Ríos.

Ese disco fue ¿Dónde están los ladrones?, el álbum que expandió el éxito de la cantante especialmente a los Estados Unidos, donde vendió más de un millón de copias y su unplugged fue el primero en transmitirse siendo interpretado por una artista latina y en castellano. Publicado en 1998, el álbum vendió 300 mil copias en el mismo día de su lanzamiento.

Tú fue casi un éxito en el momento que llegó a sus primeros escuchas. Es, también, la favorita del actor. “Te doy hasta mis suspiros pero no te vayas más. Porque eres tú mi sol, la fe con que vivo, la potencia de mi voz, los pies con que camino. Eres tú, amor. Mis ganas de reír, el adiós que no sabré decir, porque nunca podré vivir sin ti”, cantaba Shakira a fines de la década de 1990.

Pero también tiene canciones como Inevitable en la que instruye que "cuando hay que hablar de dos" lo mejor es "empezar por uno mismo" y confiesa: "Nadie piensa en ti como lo hago yo aunque te dé lo mismo". "El cielo está cansado ya de ver la lluvia caer y cada día que pasa es uno más parecido a ayer. No encuentro forma alguna de olvidarte porque seguir amándote es inevitable", cantó la colombiana en una de sus canciones más coreadas con el corazón.

Un extranjero en su propio país

Con el nuevo milenio llegó la historia de amor más comentada y discutida por la prensa, los fanáticos y hasta el ambiente político. En el año 2000 Shakira conoció a Antonio de la Rúa, hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa. Entonces Argentina estaba en las puertas de una de las crisis económicas y políticas más duras de los últimos años. Las imágenes de “Antoñito” y Shakira ocupaban portadas y titulares que luego ocuparon las imágenes de su padre saliendo de la Casa Rosada en helicóptero que dio lugar a una seguidilla de sucesiones, juras y asambleas legislativas con cinco presidentes en once días.

Poco después Shakira lanzó Servicio de lavandería, titulado Laundry Service en inglés, con el que dio el paso definitivo hacia el mundo anglosajón y se asentó como un éxito bilingüe. Que me quedes tú, junto a Te dejo Madrid, fueron las únicas dos canciones del disco que no se tradujeron al inglés. “Que desaparezcan todos los vecinos y se coman las sobras de mi inocencia. Que se vayan uno a uno los amigos y acribillen mi pedazo de conciencia. Que se consuman las palabras en los labios. Que contaminen todo el agua del planeta. O que renuncien los filántropos y sabios y que se muera hoy hasta el último poeta. Pero que me quedes tú y me quede tu abrazo y el beso que inventas cada día. Y que me quede aquí después del ocaso para siempre tu melancolía (...) Si me quedas tú me queda la vida".

Fue especialmente exitoso su primer sencillo Suerte, que ocupó el número uno en las listas de éxitos de varios países y alcanzó el número seis en el Billboard Hot 100 y el que le decía a Antonio "suerte que en el sur hayas nacido y que burlemos las distancias", además de la influencia del tango que el argentino inspiró en Te aviso, te anuncio, convirtiéndose en en el tercer sencillo del álbum. Pero es Underneath Your Clothes (Debajo de tu ropa) la canción más representativa de su relación con el argentino: "Tu posees el lugar al que todos mis pensamientos van a esconderse. Y justo bajo tu ropa es donde los encuentro".

"Por ti olvidé las formas astutas de mentir, por ti me estoy quedando sin razones por las que llorar. Cuando los amigos ya no están, cuando la fiesta se acaba, todavía seguiremos perteneciendo el uno al otro", le cantó Shakira en lo que se convirtió en un himno. Pero la canción y el vídeo agitaron el descontento de la sociedad argentina que mientras enfrentaba el default veía a De la Rúa bailando en el videoclip con la colombiana.

En 2006 lanzó Día de enero, tercer sencillo del álbum Fijación Oral Vol. 1. en el que prometía componer el dolor de su pareja: "voy a curarte el alma en duelo, voy a dejarte como nuevo y todo va a pasar, pronto verás el sol brillar. Tú, más que nadie, mereces ser feliz".

"Y aunque hayas sido un extranjero hasta en tu propio país si yo te digo, "¿cómo dices?" Tú aún dices, "¿qué decís?". Y lloras de emoción oyendo un bandoneón", escribió en una referencia inconfundible.

Lo que andaba buscando

Conoció a Gerard Piqué en el festival Rock in Río de 2010, poco antes del Mundial de Sudáfrica en el que ella fue la intérprete de la canción oficial de la copa del mundo mientras él era una las figuras más importantes de la selección de España, con la que terminó consagrándose campeón. Después de grabar el videoclip de Waka Waka comenzaron una relación que sobrevivió durante 12 años.

La declaración de amor llegó de una forma bastante llana y directa con Me enamoré en su álbum El dorado de 2017. “La vida me empezó a cambiar la noche que te conocí", le dice la colombiana al futbolista en una canción que comparada con el Underneath Your Clothes del argentino dejó flancos débiles. "Contigo yo tendría diez hijos, empecemos por un par, solamente te lo digo por si quieres practicar”. escribió la cantante que tiene dos hijos con Piqué: Sasha y Milan.

En un concierto en Barcelona en 2011 cambió la letra de Inevitable para dedicarla al español. "Si es cuestión de confesar, gracias al número 3, ahora entiendo de fútbol (...) No pregunten cómo fue pero desde que lo vi, cada día sale el sol”.

El fin de semana la pareja confirmó los rumores de separación a través de un comunicado y si bien no se han pronunciado sobre los términos de su distanciamiento los seguidores de la colombiana saben que tienen que recurrir a las letras de sus canciones para escuchar su posición sobre los devenires del amor. Te Felicito, el último tema en el que la barranquillera canta junto a Rauw Alejandro, se convirtió para muchos en el mensaje no dicho por la cantante: "Yo que ponía las manos al fuego por ti y me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos. Los tengo rojos de tanto llorar por ti".

”Nos pasa a todas, una vez cada cierto tiempo, a las mujeres. Crees que estás en una relación sincera, pero no es tan real como lo pensabas”, dijo ella misma en una entrevista televisiva en el programa This Morning.

Es una voz que ha sonado en walkmans, discmans y plataformas digitales por más de dos décadas. Shakira ha estado en cada historia de amor, ruptura y duelo sentimental. Esta no parece ser la excepción.