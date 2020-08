De Arruabarrena, el ataja penales del Uruguayo

Auténtico. Sin sacarse brillo. Sin vender humo con grandes palabras. Sinceridad en estado puro. Hasta para decir que le dio vergüenza ir a hablarle a Carlos Grossmüller previo a un penal.

La franqueza y la naturalidad con la que habla el golero de Wanderers, Ignacio De Arruabarrena, dejan en claro su honradez. En menos de dos años en Primera, Nacho lleva atajados siete de los 12 penales que le remataron. Sin embargo, no se lo atribuye como una virtud. Si bien reconoce que entrena, que habla con su entrenador Víctor Guala del tema, dice que a la hora de pararse en el arco las posibilidades del golero son inferiores a las del ejecutante.

Diego Battiste

Cuando Referí le pregunta a qué atribuye haber atajado siete de 12 penales, De Arruabarrena responde: “La verdad no tengo una respuesta clara. A lo mejor es suerte. A ver, entrenamos penales en las prácticas, pero como todos los goleros lo deben hacer”.

De Arruabarrena reveló que en Wanderers se realiza un estudio previo de los posibles ejecutantes. Pero una vez frente a la pelota y el tirador, resuelve por intuición.

“Ahora se está empleando eso del estudio previo, pero una vez estudié a un jugador y cuando llegó el penal me la cambió”.

L. Carreño

De Arruabarrena reveló a modo de ejemplo que eso le sucedió el fin de semana contra Deportivo Maldonado. Resulta que había pedido antecedentes de Maximiliano Cantera que era el encargado de rematar los penales.

Sin embargo, cuando llegó el momento fue el argentino César "Picante" Pereyra el que tomó la pelota debajo del brazo. El golero de Wanderers atajó, ayudado por el vertical derecho.

“Una vez contra City Torque estudié a (Álvaro) Brun que le pegaba cruzado". Pero aquel 26 de agosto de 2018, el jugador del elenco celeste la cambió. “La abrió y la pelota pegó en el travesaño”, recordó. “Intuición pura o suerte, no sé si llamarle intuición”, dice Nacho con total sinceridad.

Entre hablar y quedarse en silencio

Diego Battiste

De Arrubarrena reveló que cierta vez un compañero le sugirió que, cuando cobren un penal contra su equipo, vaya a hablar con el ejecutante en ese juego psicológico que se produce previo al mano a mano.

“Trato de hablarle al jugador pero en esos momentos te dan poca bola así que no tengo claro si sirve o no. Yo hablo porque es bravo que te paren ahí”, asume con total sinceridad.

La misma que tiene para manifestar que la tarde del 23 de febrero de 2020, cuando le tocó pararse frente al danubiano Carlos Grossmüller, no le dijo nada. Respetó la trayectoria de su rival. “A Grossmüller directamente no le dije nada. Me daba vergüenza ir a hablarle a un jugador de nombre”, expresó.

Diego Battiste

“¿Qué les digo? Les digo cualquier cosa, con Maxi Pérez que ahora es compañero, me pateó en Fénix. Me acuerdo que me arrimé y le dije: ‘No vayas a patear al medio’. Y recuerdo que me dijo 'andá tranquilo que le voy a pegar ahí'. Llega el momento y me la cruzó. La pelota pegó en el palo”.

Nacho dice que en ese pequeño instante “entrás en un juego pero en realidad el que tiene la de ganar es el que remata. A mí me duele igual un gol de penal que de mano a mano o de la mitad de la cancha, eso de que no tengo responsabilidad en un gol de penal, no existe”.

El uno de Wanderers dice que no mira a nadie del exterior a la hora de analizar cómo atajar penales. Con su entrenador Guala habla. “Le pregunto y siempre me dice que trate de esperar hasta lo último”.

Diego Battiste

De Arruaberrena concluyó diciendo que en los tiempos que corren los delanteros cuentan con innumerables ventajas.

“Las pelotas son cada vez más livianas y favorecen más el show. Los goleros somos los antishow, la parte mala del fútbol, porque todo apunta a que se anoten más goles y nosotros estamos ahí para tratar de evitarlos”.

Penal a penal

4/8/18, Peñarol, Estoyanoff, gol

26/8/18, Torque, Álvaro Brun, gol

23/9/18, Progreso, Gonzalo Montes, atajado

21/10/18, River Plate, Juan Manuel Olivera, atajado

13/4/19, Liverpool, Ignacio Ramírez, atajado

30/5/19, Cerro, José Luis Tancredi, desviado

14/7/19, Plaza, Cecilio Waterman, atajado

20/7/19, Cerro Largo, Jonathan Dos Santos, atajado

24/8/19, Racing, Michel Araújo, gol

22/9/19, Fénix, Maximiliano Pérez, desviado

5/10/19, Progreso, Agustín González, gol

23/2/20, Danubio, Grossmüller, atajado

15/8/20, D. Maldonado, César Pereyra, atajado

En el actual Torneo Apertura, De Arruabarrena está igualado con Washington Aguerre en materia de penales atajados con dos cada uno. El golero de Cerro Largo le contuvo el penal en la cuarta fecha a Maximiliano Cantera de Deportivo Maldonado y este domingo a Renato César de Rentistas, aunque antes no tenía registros de penales contenidos.