De Belvedere a Disney: la vida de Nico Acevedo en la burbuja de la MLS

Disney, el destino turístico favorito para muchos niños y adultos, es desde hace un mes el hogar de Nicolás Acevedo, el futbolista uruguayo que luego de esperar casi cuatro meses en Uruguay por la cuarentena, finalmente pudo viajar a Estados Unidos para enrolarse a su nuevo club, New York City FC.

Luego de haber firmado contrato con el equipo de la MLS Soccer, el volante formado en Liverpool tenía todo pronto para viajar en marzo, pero la pandemia lo obligó a cambiar de planes y desde su nuevo club prefirieron que se quedara en Montevideo.

En junio recibió el OK para volar a Estados Unidos, donde finalmente pudo conocer su equipo y su nueva ciudad, Nueva York. A los pocos días, el destino lo llevó a Disney, el lugar elegido por el fútbol estadounidense para instalar su “burbuja” anticoronavirus y poder desarrollar el torneo MLSisBack, el campeonato espacialmente diseñado para la vuelta del fútbol en el país del norte, en medio de la pandemia.

Un complejo para 26 equipos

La última semana de junio, Nico y sus compañeros de New York City, más los planteles de los otros 25 equipos de la MLS, comenzaron a llegar al Complejo ESPN Wide World of Sports, el parque deportivo de Orlando donde se desarrolla el torneo que ya está en su cuadro final y donde también se jugará la NBA.

New York City FC / MLS

Nicolás Acevedo en su debut

“Estamos todos los equipos en un complejo y no se puede salir, salvo para ir a entrenar y a los partidos”, contó Acevedo a Referí, luego de su debut del domingo, en el partido por cuartos de final que le ganaron a Toronto.

“Nos hacen hisopados cada dos días, con los tests y todo eso. Está todo muy controlado y bien organizado”, agregó el volante que vive sus primeros días en el fútbol de Estados Unidos.

Como se pudo ver por TV, el complejo tiene varias canchas linderas y mientras se jugaban partidos, en otras había equipos entrenando.

“Hay diferentes horarios”, dijo Acevedo sobre la coordinación para ir a practicar. “Hay una zona en la que nos esperan los ómnibus, vamos, entrenamos, y ni bien terminamos nos subimos y volvemos. Siempre con tapabocas y la credencial”.

Todo controlado

El trayecto hasta las canchas de entrenamiento no demora más de cinco minutos y todos deben llevar tapabocas. Antes de subir al ómnibus, cada uno de los integrantes del equipo debe pasar por un escaner de temperatura.

AFP

Entrenamiento de NYCFC

Además, hay otros controles. “Tenemos un termómetro en la habitación y nos tomamos la temperatura y llenamos un formulario que lo tenemos que mandar todas las mañanas”, contó Acevedo.

Como si eso no bastara, cada dos días, cada integrante del equipo es sometido al hisopado. “En ese sentido estamos bien cuidados”, comentó el uruguayo.

Para los partidos, también hay un protocolo establecido. “Vas cambiado desde el hotel, jugás, volvés, y te bañás en el hotel. Hay unos vestuarios pero son para masajes y para los baños”. Los entrenadores y asistentes deben usar tapabocas.

La MLS, siempre innovadora, también decidió colocar unos soportes en los costados de la cancha para que sostengan los balones, ya que no hay alcanzapelotas. Además, todos los esféricos son desinfectados constantemente en las prácticas y los juegos.

New York City FC / MLS

Nicolás Acevedo en un rato libre con sus compañeros

Con los uruguayos y sus nuevos compañeros

“Es un complejo grande y los partidos son ahí mismo. Cuando vamos a los entrenamientos se ven los parques de Disney, es todo muy lindo”, agregó Acevedo, quien dijo que sabe que los equipos de la NBA están en el predio, pero que por ahora no han visto a ningún jugador.

Al estar todos los planteles en el mismo hotel, Acevedo además de estar con sus compañeros ha podido compartir momentos con los uruguayos de otros clubes.

“Me crucé con Nico Lodeiro en el hotel”, contó, sobre la figura de Seattle Sounders.

“A veces nos juntamos a hablar con Pancho (Francisco Ginella, de LAFC), con Thommy (Chacón, de Minnesota United) nos cruzamos todos los días. Te podés juntar y charlar un rato”.

Además, también coincidió con el ídolo francés Thierry Henry, técnico de Montreal, y con el portugués Nani, jugador de Orlando City, donde también juega Mauricio Pereyra.

Sobre sus nuevos compañeros, dijo que es un grupo “muy lindo”, tanto por los latinos como por los demás, quienes lo recibieron “muy bien”. “En el vestuario se hablan varios idiomas. Yo ando con el grupo de los latinos, somos bastante, y en ese sentido estoy tranquilo”.

New York City FC / MLS

Nicolás Acevedo en su debut

“Y también hay buena clase a nivel futbolístico”, agregó sobre los jugadores de New York City.

Con respecto a su entrenador, el noruego Ronny Deila, admitió que no entiende algunos de sus conceptos, pero su asistente es mexicano y le explica las órdenes. “Le tengo que meter más al inglés porque me está costando”, señaló Nico.

Otro aspecto en el que hay controles es en el de las comidas, las que están coordinadas por los cuerpos técnicos de cada equipo. “Tenemos nuestro salón, vamos, comemos y nos volvemos. Todos separados”, explicó el exjugador de Liverpool.

“El complejo es gigante”, agregó. “Para ir al gimnasio o a algún otro lado tenés que caminar una o dos cuadras”. Entre las distracciones, cuentan con pisicinas para regenerar, juegos como tenis de mesa o canchas de vóleibol, donde suelen jugar al fut-vóley. “Tenés de todo, no hay forma de aburrirte”.

El ansiado debut

Acevedo tuvo que ver tres partidos desde el banco de suplentes, los de la fase de grupos, antes de su debut el pasado domingo. Desde Uruguay, sus amigos le preguntaban por qué no jugaba.

“Estaba con unas ganas tremendas de poder debutar, hace mucho que lo estaba esperando y por suerte se dio”, dijo el mediocampista cuyo último partido había sido el 9 de febrero por el Preolímpico sub 23.

“Me sorprendió mucho como presionan, se juega a otro ritmo y a otra intensidad, todo más rápido. Tenés que tratar de jugar a dos toques porque te presionan mucho”, dijo sobre sus primeras impresiones en la MLS. “Siempre hacen presión alta y a los 5 también los presionan mucho. Tenés que estar perfilado, jugar a uno o dos toques, apoyarte, porque es un juego rápido”.

Tras eliminar a Montreal, NYCFC jugará el sábado ante Portland en busca del pase a semifinales.

New York City FC / MLS

Nicolás Acevedo junto a su cmpñaeros con la remera de Black Lives Matters

El torneo tiene a Los Angeles FC como uno de los mejores equipos. “Están intratables Dieguito, Brian y Pancho, que también está entrando muy bien”, dijo Acevedo sobre los uruguayos Rossi, Rodríguez y Ginella, respectivamente. “Te atacan por todos lados, es un lindo cuadro”, dijo.

El conjunto de Los Ángeles se medirá ante Orlando, de Mauricio Pereyra. “Vienen muy bien, juegan muy bien y va a ser un lindo partido”, dijo Acevedo.

El mensaje contra el racismo

La vuelta de la MLS también ha estado marcada por el movimiento Black Lives Matters y las protestas contra el racismo y homenajes que se realizan en los encuentros.

“Antes de cada partido nos dan una remera que la usamos para calentar y entrar a los partidos, a modo de homenaje. Y la verdad que se le da mucha importancia al tema. En el primer partido pudimos escribir un mensaje en la camiseta, para apoyar por el tema del racismo o del covid-19”, contó Acevedo, quien en su remera escribió Black Lives Matters.

Además, antes de los encuentros los futbolistas se arrodillan en señal de respeto y homenaje por la lucha contra el racismo. “Es algo doloroso y que no tendría que pasar”, dijo el uruguayo sobre la problemática social que se vive en Estados Unidos.

AFP

El momento del homenaje antes de los partidos

Nico también destacó la propuesta de ponerle un mensaje a las camisetas, en la que además del racismo se podía recordar a víctimas del coronavirus o agradecer a los médicos.

Así son las primeras semanas del uruguayo en Disney, en la MLS y en Estados Unidos.

“Me sorprende todo, es todo nuevo”, comentó. “El campeonato que hicieron está tremendo, muy bien organizado y se volvió al fútbol que era lo más importante”.

Un uruguayo en Nueva York

Por el viaje a Disney, Nico solo pudo estar poco más de una semana en Nueva York, donde conoció el complejo de su equipo.

“Es una locura, las instalaciones son tremendas, el gimnasio, las canchas... todo es muy lindo. Es otro nivel”, comentó.

Dijo que llegó a Estados Unidos con el modelo de zapatos de la firma deportiva que lo patrocina, pero en EEUU ya estaba el nuevo modelo disponible.

El volante ya pudo elegir un apartamento en el que se instalará luego del torneo en Disney. Posteriormente, espera la llegada de su novia, quien prefirió quedarse en Uruguay ya que durante el campeonato iba a tener que estar sola.

“Mis compañeros dejaron a sus familias y no las ven desde que estamos en Disney”, comentó.

Aún no pudo recorrer mucho de Nueva York, pero le pareció una ciudad linda y grande. “El país también me ha sorprendido porque todo es muy prolijo y ordenado”.

Las redes, la familia y la vuelta del fútbol uruguayo

Tras su llegada y debut en la MLS, Nico recibió mensajes de nuevos seguidores a través de las redes sociales.

“Te apoyan y me mandan felicitaciones”, comentó. “La organización del club es muy buena. Se les da mucha importancia a las redes, hacen vivos con los hinchas y en ese aspecto se manejan muy bien”, agregó el volante, que en los partidos puede ver a los aficionados en sus hogares a través de pantallas gigantes. “Está lindo, ves a la gente mirando el partido y que se suma a apoyar”.

En su primera experiencia internacional, el volante extraña a su familia, su novia y a sus amigos.

“Mis amigos estaban con muchas ganas esperando mi debut, porque miraban todos los partidos y no entraba. Uno me puso que ahora que entré no me pudo ver porque estaba trabajando. Pero están todos muy contentos”, contó.

Y también añora al fútbol uruguayo, del que espera su vuelta. “Va a estar lindo, ojalá que salga todo bien porque se está extrañando”.