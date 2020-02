De futbolistas a dirigentes, una tendencia mundial de la que Uruguay forma parte

El exarquero de la selección española Iker Casillas anunció este lunes que se presentará a las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol (RFEF), previstas para este año, en las que competiría con el actual mandatario, Luis Rubiales.

"Sí, me presentaré a la Presidencia de la RFEF cuando se convoquen las elecciones", escribió Casillas en sus redes sociales, añadiendo que "juntos vamos a poner nuestra Federación a la altura del mejor fútbol del mundo: el de España".

Su decisión debería suponer de hecho el fin de la carrera activa del excapitán de la Roja ganadora de un Mundial (2010) y dos Eurocopas (2008, 2012), aunque el exjugador de Real Madrid no confirmó su retiro.

Casillas desempeña actualmente un papel de enlace entre la dirección y el plantel de Porto de Portugal, tras el infarto que sufrió en mayo pasado, lo que determinó su alejamiento de las canchas.

Futbolistas directivos

La tendencia de los futbolistas que pasan a cargos directivos en el fútbol ya tiene años y parece haberse incrementado en los últimos tiempos.

Franz Beckenbauer, campeón del mundo con Alemania como jugador y entrenador, marcó una época como presidente de Bayern Múnich entre los años 1994 y 2009. Tras retirarse del cargo, “el Káiser” fue nombrado presidente honorario del club.

En ese lapso el club conquistó la Liga de Campeones 2000/01, la cuarta de las cinco que ganó.

En 2015, Luis Figo, el portugués que jugó en Barcelona y Real Madrid, presentó su candidatura para ser presidente de FIFA, cargo en el que finalmente asumió Gianni Infantino, el actual titular de la organización.

Argentina abrió el camino en Sudamérica

En Argentina, otro “Káiser”, Daniel Alberto Passarella, ganó las elecciones y fue presidente de River Plate en el año 2009.

El exzaguero era ídolo del club pero los malos resultados llevaron a que los hinchas millonarios perdieran su admiración por quien fue dos veces campeón del mundo con la selección argentina.

En la gestión de Passarella, que fue entrenador de la selección uruguaya en 2000 y 2002, River Plate sufrió su histórico descenso a la Segunda división, el primero en la destacada trayectoria del club, lo que no fue perdonado por los hinchas. En 2013, dejó su cargo y asumió Rodolfo Donofrio, quien encabeza el actual ciclo exitoso del club a nivel continental y que le inició acciones legales a su antecesor.

Junto a Donofrio, el uruguayo Enzo Francescoli retornó a River, donde es ídolo, en el cargo de manager, desde donde gestionó la llegada de Marcelo Gallardo, el principal artífice del actual presente triunfal del equipo de la franja roja.

Camilo dos Santos

Más acá en el tiempo, el fútbol argentino también ha sumado jugadores en cargos directrices de importancia. Juan Sebastián Verón, por ejemplo, es el presidente de Estudiantes de La Plata.

Recientemente, Juan Román Riquelme asumió como vicepresidente de Boca Juniors y comenzó el nuevo proyecto xeneize, del que es la principal cara visible. Además, el ídolo de La Bombonera sumó a su equipo otras glorias del club como Sebastián Battaglia, Raúl Cascini, Marcelo Delgado y el colombiano Jorge Bermúdez.

Otro exfutbolista, Diego Milito, también se pasó a los escritorios y es el gerente deportivo de Racing.

En Europa, en tanto, hay varios exjugadores trabajando como directivos en clubes, como Javier Zanetti en Inter de Milán, Pavel Nedved en Juventus y Abidal en Barcelona.

Diego Battiste

Los uruguayos se suman

El fútbol uruguayo no es ajeno a la tendencia de los futbolistas que en vez de seguir la carrera de entrenador prefieren pasarse a la dirigencia de los clubes.

Uno de los casos más destacados es el de Fabián Canobbio, quien colgó los botines y se presentó a la elecciones de Progreso, fue votado presidente y el año pasado fue elegido como el mejor dirigente del fútbol uruguayo en la encuesta Fútbol x 100 de El Observador. El dirigente fue propuesto entre siete aspirantes a la distinción y se quedó con el 36% de los votos.

Diego Battiste

“Siempre me llamó más la atención la parte administrativa del fútbol”, expresó a Referí al contar por qué quiso ser dirigente. “Me daba la sensación de que si hacía el curso de técnico o me dedicaba a eso iba a ser más de lo mismo en lo que respecta al día a día, entrenamientos, concentraciones y, por ahí, viajes... Como que no iba a haber un gran cambio de ser futbolista a entrenador y me dio más curiosidad siempre poder hacer algo más a nivel de directivo o lo que es la administración general del fútbol”, agregó.

Leonardo Carreño

En Nacional, “el Chino” Álvaro Recoba manifestó su deseo de ser presidente de los tricolores para las elecciones de 2018, pero luego bajó su candidatura. En 2015 aspiraba a ser vicepresidente, pero situaciones reglamentarias que argumentó el club lo impidieron.

Quien sí llegó al club tricolor fue Iván Alonso, como manager deportivo en la actual administración que encabeza José Decurnex.

Diego Battiste

En tanto, Peñarol supo tener en su gerencia deportiva a Carlos Sánchez y Gonzalo De los Santos, pero ambos ya no siguen en el club.

Por su parte, en Defensor Sporting trabajan dos glorias recientes: Nicolás Olivera, como gerente deportivo, y Andrés Fleurquin, es vicepresidente del club. Además, el exjugador Fernando Fadeuille es director deportivo.

Otro exfutbolista uruguayo que ejerce funciones directrices es Diego Lugano en Sao Paulo, donde es ídolo, y tras dejar las canchas se lo designó como superintendente de relaciones institucionales del club, una institución que no se desprende de sus figuras y que tiene en su administración a otras dos de sus leyendas: Raí y Ricardo Rocha.

Diego Battiste

Los jugadores van ganando lugar en los puestos de dirigencia de los clubes y, como Casillas, aspiran a llegar a las federaciones, lo que parece ser un paso intermedio para llegar a la cúpula de Conmebol, la UEFA o la mismísima FIFA.