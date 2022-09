De Hollywood a las sierras: la actriz británica que se asentó en Uruguay

Uruguay atrae residentes de todas partes del mundo que llegan con distintas propuestas con las que asentarse en el país. Una figura que visitó el territorio nacional hace cinco años y decidió radicarse en el país 12 meses después es la actriz británica –que trabaja para el mercado cinematográfico de Estados Unidos–, Rhona Mitra.

Mitra visitó el país en 2015. Según contó en entrevista con Café & Negocios, llegó para echar un vistazo al territorio uruguayo y, en ese momento, comenzó a imaginar aquí un lugar con el que siempre había soñado: “Un espacio para rehabilitar caballos”.

Si bien su idea era desarrollar este establecimiento más adelante, un imprevisto la llevó a comprar un terreno –y comenzar a desarrollar la propuesta– en 2016. La actriz vivió por más de dos décadas en California, hasta que el ataque terrorista en un club nocturno de París hizo que se incrementara el control de los inmigrantes en Estados Unidos. En aquel momento, miles de inmigrantes se vieron impedidos de regresar a ese país, entre ellos se encontraba la actriz Rhona Mitra.

Ese fue el punto de quiebre que la llevó a tomar la decisión de comprar un terreno para cumplir su sueño de crear un espacio en el que rescatar y cuidar caballos. Se contactó con un agente inmobiliario de Uruguay y le pidió que le mostrara superficies para construir una casa.

“No me iba a quedar de brazos cruzados esperando que el gobierno me permitiera volver a mi casa en Estados Unidos”, dijo Mitra.

Eligió el terreno y comenzó el proceso de construcción, que llevó aproximadamente un año y medio. Durante ese tiempo estuvo viajando por diferentes destinos, e incluso pudo volver a Estados Unidos. Pero como ya estaba construyendo su nueva casa, en cuanto estuvo pronta se mudó al campo uruguayo.

La actriz británica que protagonizó Underworld: Rise of the Lycans (Inframundo 3: la rebelión de los licántropos, en español) se asentó en el país a principios de 2018.

Un santuario para animales

Luego de vivir por dos años en las sierras uruguayas pudo crear el lugar de rehabilitación de caballos con el que soñaba: The Last Ark Orphanage. Consultada sobre por qué decidió hacerlo recién durante 2021, Mitra contó que durante los dos primeros años intentó hacer proyectos con distintas personas, pero fracasaron: “Básicamente todos abandonaron a los animales”, contó.

Si bien la actriz vive en el país la mayor parte del año –entre seis y ocho meses– su trabajo la obliga a ausentarse y fue durante esos periodos cuando las personas a cargo de los animales le fallaron. Mitra ofrecía la tierra para manejo holístico de ganado y cuidado de caballos, y cuando se iba de su casa –por ejemplo, para filmar una película–, regresaba a un terreno de animales muertos.

Luego que situaciones como esta sucedieran con tres proyectos distintos, la actriz decidió crear un santuario de administración propia para asegurarse que los animales se mantengan a salvo. En esta empresa rescata caballos de todos los orígenes que se encuentran en situaciones desesperadas para que sanen y vivan libres en un espacio natural.

Si bien el santuario por ahora es privado, la actriz está pensando en crear un espacio para que la gente pueda hacer rehabilitación con los caballos. “Es como una terapia, los caballos se rehabilitan del abuso humano y los humanos se rehabilitan del abuso de la vida”, explicó Mitra.

Gentileza Rhona Mitra

Rhona Mitra en su espacio en Uruguay

Aprender de la viveza criolla

Así como vivió situaciones difíciles con aquellos a los que les ofreció trabajo en el establecimiento de cuidado de caballos, también le sucedió que otras personas que se aprovecharon de ella.

“Tuve que aprender lo que significa la viveza criolla”, afirmó a Café & Negocios.

Mitra contó que todas las personas con las que trabajó la veían como “una pila de dinero”, y buscaron beneficiarse de su vínculo con ella. Por ejemplo, quien le vendió el terreno lo hizo a un precio mucho más alto del habitual en el mercado.

Como consecuencia de este tipo de situaciones dijo que dejó de confiar en los uruguayos, y que actualmente selecciona con mucho cuidado a quienes deja entrar en su vida.

Consultada sobre el motivo que la hace seguir viviendo en el país dijo: “Ya estoy en lo profundo. Una vez que empezás a pagar impuestos es difícil irse”. Además, destacó que tiene animales a cargo y no los puede abandonar: "No puedo abandonar a los caballos, a los que les debo todo", dijo. "Cuando los humanos me fallaron, los caballos me salvaron", añadió.

El lugar al que quería llegar

Han pasado cinco años de las primeras –y malas– experiencias de la actriz en Uruguay. Si bien dijo que instalarse en el país fue una de las experiencias más difíciles de su vida, reescribió la historia y encontró buenas personas en su camino.

“Uruguay está dividido entre gente maravillosa, y otra con una mentalidad muy anticuada. Cuando me di cuenta de eso y dejé de colaborar con la gente equivocada fue liberador”, sostuvo Mitra.

Contó que encontró personas que se preocupan por lo mismo que ella –que es proteger la naturaleza del campo uruguayo– y ahora son colaboradores. Mitra trabaja con dos ONG. Ambá, que trabaja para la conservación y regeneración de la biodiversidad en el Uruguay. Y Huerta en casa, que desarrolla composteras en diferentes espacios.

“Las cosas se han vuelto mucho más agradables” afirmó a Café & Negocios.

Sin embargo, señaló que si pudiera volver atrás en el tiempo elegiría al país como un lugar para visitar, pero no para vivir. O quizás sí, pero una vez que este retirada.

“Es un lugar muy difícil en el que vivir si tenés que viajar”, aseguró y dijo que ella se vio forzada a contratar a un casero porque la robaron tres veces cuando dejó la propiedad sola mientras trabajaba en otros destinos.

Para concluir señaló que en este momento no cambiaría su casa en territorio uruguayo por nada porque los caballos que rehabilita en el santuario son su vida.

Actividades para hacer en Uruguay

El terreno donde vive la actriz tiene flora y fauna autóctona, y para ella eso es lo más hermoso del país: “Es mi disfrute número uno”, afirmó.

Sobre las actividades que disfruta hacer en otras partes de Uruguay, contó que le gusta ir a Cabo Polonio. Disfruta conocer lugares que conservan la naturaleza, y prefiere no ir a aquellos que se construyeron para atraer turistas.

“Me encanta la parte del país en la que la gente no está atrapada en la vanidad de Hollywood, para mí es el paraíso”, dijo Mitra.