De La cruda a Caso 63: podcast recomendados para no quedarse sin nada para escuchar

Pedro Roiter dice que viene del futuro. Del año 2062. De un mundo que en algunos aspectos es mejor que el actual, pero que no tiene futuro. La humanidad está al borde del colapso definitivo a causa de un virus letal y en constante mutación contra el que no hay cura. Una pandemia más catastrófica y prolongada que la del covid-19 –apenas un aviso de lo que vendría– ha provocado la debacle gradual de la civilización, y la única forma de remediar la situación es impidiendo que la paciente cero, la mujer en la que se originó el virus, emprenda un viaje en avión en el que comenzará la transmisión. El gran problema es que nadie le cree a Roiter. Internado en un hospital psiquiátrico, intentará convencer a su doctora para que crea su historia y le ayude a salvar el mundo. Esta producción chilena estrenó hace algunas semanas su segunda temporada, y se ha convertido en una de las ficciones podcasteras más aplaudidas de los últimos tiempos. Una historia magnética con un manejo de la tensión impresionante –es difícil no sentir incomodidad pero al mismo tiempo no poder de dejar de escuchar, para conocer qué va a pasar con el mundo y cómo evitar la debacle– con tono de thriller psicológico y algunos conceptos de ciencia ficción cruzándose en este camino.

Caso 63 Sangre en los tracks Los periodistas argentinos Pablo Plotkin y Marcos Aramburu se embarcan en este podcast en la misión de contar las historias de algunas de las canciones más icónicas, pero también más sufridas y trágicas de la música en español. El primer episodio –hasta ahora el único publicado– se enfoca en Volver a los 17, de la cantautora chilena Violeta Parra. A través de material de archivo y entrevistas con figuras vinculadas a la artista y a la creación de la canción, el capítulo repasa su creación y también pone el foco en la vida y muerte de Parra, en el componente nostálgico, doloroso y también, a su manera, mágico de la canción. Se regalan dudas ¿Qué hemos aprendido de la muerte? ¿Existe la maternidad perfecta? ¿Qué son los psicodélicos? ¿Una relación abierta resuelve los celos y la infidelidad? Estas y muchas otras preguntas se hacen las mexicanas Lety Sahagún y Ashley Frangie en Se regalan dudas, un podcast que nace de la necesidad de cuestionarlo todo. "Hemos tenido tantas dudas durante tanto tiempo que te las queremos regalar", sostienen en la introducción de cada episodio. A través de mesas de conversación, entrevistas a especialistas y personalidades –y muchas preguntas– abren la puerta al cuestionamiento y la discusión sobre diversos temas, desde lo más cotidiano hasta lo más trascendental, con la idea de que la duda siempre es el comienzo de algo nuevo. La Cruda Charlas cara a cara con personas que tiene cositas lindas, o feas, o muy feas para contar. Sin reglas, sin caretas, y sin vergüenza. Así presenta el argentino Migue Granados a su podcast en el arranque de cada episodio, y bajo esa directriz es que el humorista ha confeccionado –con la producción de Spotify detrás– el podcast más escuchado del momento. Por La Cruda desfilan todo tipo de personajes y temas, y si ha escalado hasta el primer lugar de las preferencias de los escuchas es por la elección de los interlocutores, pero también por la exagerada y gratificante ingenuidad de Granados, que pregunta absolutamente todo sin ningún tipo de tapujos morales, pudor o temor. Desde el HIV, la prostitución, el judaísmo, la pediatría, el sadomasoquismo y hasta la fama, la gordofobia, la tragedia de Cromañón, el cáncer, la guerra de las Malvinas y la muerte, La Cruda va a fondo, entretiene, informa, abre la cabeza y deja con ganas de estar ahí cada martes, el día que Granados deja caer un nuevo episodio y las caretas se borran. Caja Negra Como Migue Granados en La Cruda, el periodista argentino Julio Leiva también tiene a la entrevista como foco en el ciclo Caja Negra, del medio Filo News. En este caso, el podcast es un revés de la versión audiovisual que se puede consumir también en Youtube. A diferencia del programa de Granados, Caja Negra no tiene como foco echar luz de manera desbocada a un tema en particular, sino enfocarse en una personalidad determinada, en general argentina, e indagar sobre su historia, su obra, sus opiniones y su legado. Por el sillón de Leiva han pasado desde Ricardo Darín y Nicki Nicole hasta Ibai Llanos, Camila Sosa Villada y el presidente argentino Alberto Fernández. Leiva hace gala de un conocimiento cabal de su entrevistado, deja hablar sin interrupciones, hace las preguntas correctas y en general ese combo le permite encontrar rincones inéditos en personajes de exposición gigantesca. Bonus: Jaime y Te Cuento En las últimas semanas, El Observador relanzó su propuesta de podcast con dos productos que salen de la misma sección en la que se publican estas páginas. El primero fue Jaime. Historia de un pionero, un proyecto a cargo del periodista Nicolás Tabárez que acompañó el show Mediosiglo de Jaime Roos y contó, en cinco episodios y con más de 25 entrevistados, la historia y el legado del creador de Durazno y Convención. Por otro lado, durante el verano se están publicando cuentos de autores uruguayos en las páginas de Luces, y en el marco del proyecto Te Cuento también estamos publicando esos cuentos leídos por sus propios autores en audio. Tanto Jaime como Te Cuento se pueden escuchar en Spotify y otras plataformas de podcast.