De la mordida de Suárez a la de Rudiger: similitudes y diferencias de dos casos polémicos

La mordida de Luis Suárez a Giorgio Chiellini en el Mundial de Brasil 2014, que le terminó costando la expulsión del torneo al uruguayo y la sanción más dura que FIFA le haya aplicado a un futbolista, volvió a la memoria de los hinchas del fútbol al ver este martes lo que ocurrió entre el zaguero alemán Antonio Rudiger y el volante francés Paul Pogba por la Eurocopa.

En el encuentro ante Alemania y Francia por fase de grupos, entre el campeón del mundo vigente y el anterior dueño del título mundial, con la expectativa extra del debut de ambos combinados en el torneo, el defensor de Chelsea mordió al mediocampista galo de Manchester United.

Las imágenes del episodio se viralizaron en las redes inmediatamente, donde aparecieron las bromas y comparaciones con lo que había hecho Suárez en Brasil, lo que también luego fue publicado en varios portales deportivos.

Similitudes y diferencias

Ambas mordidas tienen algunos puntos en común y también diferencias. Las dos ocurrieron en un partido de fútbol de selecciones y ocurrió durante una acción de juego.

El 24 de junio de 2014, en el Estadio Das Dunas de Natal, Uruguay e Italia se enfrentaron por la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial de Brasil 2014.

El cruce en Brasil 2014

La celeste, que se jugaba el pasaje a los octavos de final, ganó 1-0 con un gol de Diego Godín tras un tiro de esquina en el minuto 81.

Un instante antes, en el minuto 78, se produjo el encontronazo entre Suárez y Chiellini, en el que el uruguayo va encima del italiano. Luego, ambos cayeron al piso. El delantero quedó tomándose los dientes, mientras que el zaguero se bajó la camiseta y salió a mostrar la marca del mordisco.

El juez del partido, el mexicano Marco Rodríguez, no se percató de lo ocurrido. Ni él, ni sus asistentes. “No vimos nada”, confesó tiempo después. Si bien pudo observar la marca que le mostraba Chiellini, no constató el momento de la falta, por lo que no pudo cobrar nada y el partido siguió.

"Lo buscaron todo el partido, yo en el primer tiempo casi me voy a las piñas en el vestuario con dos o tres italianos, con Thiago Motta que era amigo y jugaba conmigo en París. Me calenté porque estuvieron todo el partido persiguiéndolo a Luis. Desde el banco también lo provocaban". Diego Lugano, capitán celeste en aquella selección, dio su punto de vista sobre la reacción de Suárez a Infobae.

En ese momento, el jugador y la AUF negaron lo ocurrido hasta que en la medianoche del partido FIFA hizo llegar al hotel de Uruguay el expediente que le abrían al delantero a raíz de un video que mostraba el mordisco. De allí en más comenzó la defensa de Suárez, pero su caso estaba laudado por FIFA que le aplicó una sanción sin precedentes.

Este martes en la Eurocopa, en el partido disputado en Múnich, Rudiger protagonizó su polémica acción en el minuto 44. Tampoco fue apreciada por los jueces y el partido siguió como si nada.

El torneo de la UEFA cuenta con VAR, sistema que aún no existía en Brasil 2014, pero que no analiza este tipo de jugadas.

Matthias Hangst / Pool / AFP

El cruce entre Pogba y Rudiger

A diferencia de Chiellini, Pogba evidenció dolor y se molestó, con señas al árbitro, pero apenas ocurrida la agresión el volante francés no exageró la situación y evitó el teatro que desarrolló el italiano, intentando sacar provecho de la falta del delantero uruguayo.

"No tengo derecho" a hacer eso, dijo Rudiger tras el episodio, negando que haya mordido al francés. "Obviamente, no tengo el derecho de ir así con la boca contra su espalda", declaró el futbolista de Chelsea, en una reacción difundida por su agente.

"Tras el pitazo final, hemos hablado muy amistosamente con Paul", añadió el reciente ganador de la Liga de Campeones. "Y tanto conmigo como después en la entrevista, confirmó que no fue un mordisco, como algunos habían pensado al principio".

Pogba, muy enfadado en el momento, señaló el incidente al árbitro, pero posteriormente en rueda de prensa quiso quitarle importancia. "Somos amigos, nos conocemos desde hace mucho tiempo. No fue nada grave", dijo el francés, nombrado hombre del partido por la UEFA.

AFP

Amigos, Pogba y Rudiger

"Creo que me ha pellizcado un poco. No vio tarjeta y pienso que es mejor así. No quiero que sea suspendido por eso. Nos abrazamos al final del partido y eso fue todo", explicó.

Suárez sancionado, Rudiger sin sanción

La UEFA resolvió este miércoles que no emprenderá una investigación disciplinaria contra Rudiger, acusado por Pogba de haberle "pellizcado un poco" el martes por la noche en la derrota de Alemania contra Francia (1-0) en la Eurocopa.

Tras revisar las imágenes del encuentro, como hace sistemáticamente, el organismo "no abre caso disciplinario", confirmó este miércoles un vocero a la AFP.

AFP

La charla entre Pogba y Rudiger

En 2014, Suárez recibió una dura sanción, además de haber sido expulsado inmediatamente del Mundial de Brasil. En su caso, la que falló fue la FIFA, que en ese momento era presidida por Joseph Blatter.

La selección, que había pasado a octavos de final, tuvo un momento dramático con la recordada imagen del delantero abrazando a Minguta Di Mayo, llorando, cuando se había enterado de su castigo y debía abandonar el torneo.

El salteño fue castigado con nueve partidos oficiales con la selección uruguaya, lo que lo alejó de la selección durante casi dos años, dejándolo afuera de la Copa América de Chile 2015 y de los primeros partidos del clasificatorio para el Mundial de Rusia 2018.

Además, fue suspendido por cuatro meses de toda vinculación con el fútbol, se le prohibió entrenar en ese período y jugar en los clubes. En ese entonces se negociaba su traspaso a Barcelona, que a pesar de la sanción no dudó en ficharlo.

Suárez y Chiellini

“Se me trató peor que un barrabrava, porque prohibirte ir a un partido de fútbol, prohibirte ir a un campo de entrenamiento, es algo que no se entiende”, dijo Suárez a Referí en una entrevista cuando se aprontaba para retornar a la celeste luego de su castigo.

“Sí asumí mi error, asumí que me equivoqué como se equivocan muchísimas personas como es normal en la vida de un ser humano y aceptar que se equivocó, aceptar una suspensión, pero fue demasiado estar cuatro meses primero sin jugar un partido oficial, después de prohibirme entrar a una cancha de fútbol, no ir a ningún lado, estar casi dos años sin ir a la selección, creo que no tiene lógica. Es peor o casi como si hubiera dado positivo en un control antidopaje. Es complicado, es difícil, pero también soy consciente de que esto es una rueda y a todos les llega su merecido y ahora se está viendo todo”, manifestó en esa nota de marzo de 2016, cuando ya estaba avanzado el FIFAgate, el caso de corrupción de dirigentes de dicho ente.

Quien era el presidente de Uruguay en ese entonces, José Mujica, se refirió al castigo de Suárez y dijo: "La FIFA son una manga de viejos hijos de puta".

Todo bien. Suárez y Chiellini se volvieron a enfrentar con sus clubes

Hasta al propio Chiellini, quien en el momento del incidente intentó sacar partido y exponer al uruguayo a una sanción, tiempo después le pareció demasiado el castigo. "Su sanción, con la pena de no poder entrar a los estadios, me pareció exagerada", dijo el italiano en una entrevista al diario El Mundo de Madrid en 2018.

Ambos volvieron a enfrentarse en partidos entre sus clubes y pasaron página a aquella situación. "Me lo he cruzado en el campo y ha sido un placer, porque es un gran delantero y significa siempre un desafío", dijo el zaguero.

AFP

La mordida de Suárez en Brasil 2014 marcó la carrera del delantero uruguayo, que luego no volvió a tener situaciones polémicas, mientras que la mordida de Rudiger, con quien el uruguayo tuvo un cruce en febrero de este año por Champions, quedará como una simple anécdota.