De Los Simpson a ESPN, qué puede verse en Star+, la plataforma que se estrenó hoy en Uruguay

Este martes se lanzó en toda la región (incluyendo Uruguay) la plataforma Star+, el servicio de streaming de Disney destinado al público adulto, en contraposición al perfil familiar de su otra plataforma, Disney+. La nueva plataforma incluye en su catálogo series y películas, así como contenidos deportivos de la cadena ESPN, tanto emisiones en vivo como programas grabados.

Además, incluye algunas producciones propias, tanto producidas en Latinoamérica como en Hollywood, y algunos estrenos, como la última película ganadora del Oscar, Nomadland.

Series

La plataforma combina las producciones de Fox (ahora convertido en Star), Disney, FX, y lo que en Estados Unidos puede verse en la plataforma Hulu. Entre clásicos y novedades, entre las series más destacadas de Star+ se cuentan The Walking Dead, la longeva serie médica Grey's Anatomy, Homeland, el drama familiar This is us, y la sitcom How I met your mother.

A nivel de clásicos, en el catálogo figuran Los archivos secretos X, Lost, Prison Break, Buffy la cazavampiros y éxitos recientes como Scandal y The Killing. También hay documentales de National Geographic, incluyendo nuevas entregas de la serie Bios sobre figuras de la música regional, el clásico del cable Alerta aeropuerto y el ciclo de documentales de ESPN 30 x 30.

Sin embargo, una de las joyas de la corona de la plataforma es la presencia de las 32 temporadas de un ícono de la televisión, Los Simpson, que por primera vez en su larga historia están disponibles de forma completa en una plataforma de streaming (en Disney+ solo estaban disponibles sus dos temporadas más recientes). La plataforma incluye su temporada más reciente y la posibilidad de ver el dibujo animado en su idioma original, una rareza para el público local acostumbrado al doblaje.

Películas

Además de la mencionada Nomadland, y de otras estrellas de los Oscar en los últimos años como La forma del agua, Jojo Rabbit, Birdman y Tres anuncios por un crimen, Star+ incluye en su catálogo clásicos como Titanic, El club de la pelea, Volver al futuro, Corazón valiente, La sociedad de los poetas muertos, y la saga completa de Alien.

El público seguidor de los superhéroes encontrará aquí a los personajes que no cuajan con Disney+, como Deadpool o Wolverine, y como curiosidad, también está disponible la película de Batman de la década de 1960, protagonizada por Adam West.

La plataforma cuenta también con una sustanciosa porción de cine argentino, desde comedias como Un novio para mi mujer y El robo del siglo, hasta la película biográfica de Gilda protagonizada por Natalia Oreiro (que está filmando Santa Evita, donde encarna a Eva Perón, para esta misma plataforma), El hijo de la novia, Nueve reinas y Carancho, entre otras. La película uruguaya Así habló el cambista también está en la plataforma.

Deportes

Entre los torneos que se podrán ver en la plataforma se cuentan La Liga española, la Premier League inglesa, la Serie A de Italia, la Bundesliga alemana, la Ligue 1 de Francia, la Champions League, la Europa League, la Copa Libertadores, el torneo argentino y la MLS de Estados Unidos.

*redoblantes que generan suspenso*



Mañana, martes 31 de agosto, te esperamos con esto y mucho más por #ESPNenStarPlus 🍿🥤 pic.twitter.com/N1tR7bYXIJ — Star+ Latinoamérica (@StarPlusLA) August 30, 2021

Por fuera del fútbol, está disponible la Fórmula 1, partidos internacionales de rugby, así como los campeonatos de Argentina y Uruguay, la UFC, la NFL, la NBA, y eventos de tenis, boxeo y ciclismo.

Más allá de los deportes en vivo, que pueden ser rebobinados durante la transmisión, o vistos en diferido, también hay programas en vivo como el noticiero Sportscenter o ESPN Show.

Precios

El costo mensual de la plataforma será de US$ 13, y de US$ 130 si se adquiere una suscripción anual. La suscripción permite acceder al streaming en alta definición, la conexión en cuatro dispositivos en simultáneo, descargas limitadas en hasta diez dispositivos, y la posibilidad de crear hasta siete perfiles de usuario en la plataforma.

También se ofrece una opción llamada Combo+, que permite suscribirse en simultáneo a Star+ y Disney+, con un costo mensual de US$ 17,50. Quienes ya tengan contratado Disney+ en un plan mensual o anual, también podrán acceder a este paquete.