De Martín Buscaglia a Mariana Wainstein, un repaso por libros recomendados en abril, mayo y junio

¿Qué leen los que leen? es un espacio que semanalmente aparece en la página de libros del suplemento Luces. Cada semana se convoca a un lector conocido a que responda tres preguntas específicas:

1 - ¿Cuál fue el último libro que le dejó una huella?

2 - ¿Qué libro está leyendo?

3 - ¿Qué libros tiene en su mesa de luz?

La idea es que, cada mes, la web de la sección se nutra de recomendaciones colectivas de los cuatro participantes del ciclo. Estos son los lectores de abril, mayo y junio.

Martín Buscaglia

Músico, compositor y productor

1- The Tao of Wu, de Rza, uno de los integrantes del Wu-Tang Clan, que me lo regaló un escucha. Es su relato con el ghetto de donde vino, con las películas de kung fu y los cómics de superhéroes, que se cruzan para crear una visión cosmogónica super personal. Lo disfruté horrores.

2-Nuestra parte de noche, de Mariana Enríquez. Me lo estaba guardando,pensando que se venía la cuarentena.Voy por la mitad y me tiene feliz volver a un género que curtí mucho de adolescente y que lo curto más en el cine, esa cosa del Lovecraft pop que ella tiene. Me da miedo, es divino.

3-El que estoy leyendo y La historia prohibida, del historiador Guillermo Vázquez Franco. Es farragoso, pero la data que te pasa es fascinante.

Leonor Courtoisie

Dramaturga, actriz y escritora

Acaba de publicar en la editorial Pez en el Hielo el libro de poesía Todas esas cosas siguen vivas, creó y dirige Salvadora Editora y es una de las voces del teatro nacional. Leonor Courtoisie elige y recomienda los libros que han estado dando vueltas en su vida recientemente.

1- Lost Children Archives, de ValeriaLuiselli. El libro me partió la cabeza.Las operaciones que hace entre el contexto sociopolítico y lo íntimo, el diario de viaje y las citas literarias me fascinaron. Estuve obsesionada con el libro, por suerte lo presté, si no, lo estaría leyendo de nuevo.

2-Claus y Lucas, de Agota Kristof,reeditado por Libros del Asteroide. Es crudo y tiene una escritura sencilla. Es una trilogía, la primera me la leí de corrido el sábado. Quizá suene morboso, pero disfruté meterme en un horror de guerras, leer algo más terrible que lo que puedo imaginar o pensar sobre la situación actual.

3- Hace una semana, Pez en el Hielo ediciones me trajo hasta casa Papeles Suizos, Una novela histórica, de José Arenas. Tengo en la compu un enlace abierto de Todo lo que nos queda es (el) ahora, con textos sobre la pandemia, y mientras pienso en esto me trajeron un regalo de cumpleaños atrasado, Litio, de Malén Denis.

Enrique Aguerre

Artista visual, curador de arte

Como director del Museo Nacional de Artes Visuales y curador de arte, la biblioteca de Enrique Aguerre está íntimamente relacionada con el arte, pero, como muestran estas lecturas, la ficción y las historias también tienen su lugar destacado.

1-Patria, de Fernando Aramburu.

2-Las cosas que perdimos en el fuego,de Mariana Enríquez.

3-Caravaggio de Andrew Graham Dixon, Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez y Hacia la belleza de David Foenkinos.

Gerardo Grieco

Gestor cultural

Grieco fue director del Auditorio Nacional del Sodre, del Teatro Solís y de la sala Zitarrosa. Actualmente,con su agencia Tinker, es uno de los responsables de una serie de conciertos homónimos que se emiten por streaming durante la cuarentena.

1-Una antología poética de Ida Vitale que me regalaron hace un tiempo.

2-Estoy con un libro que es lectura de trabajo. La gestión de teatros, de Lluis Bonet, y Héctor Schargorodsky.

3-Esos dos, el que estoy leyendo y el de Ida Vitale.

Pablo Staricco

Periodista y crítico de cine

Es un amigo de la casa pero también es periodista de Búsqueda, trabajó en El País, en El Observador, participó como crítico en varios festivales de cine, es parte de los proyectos Pantano y Polenta Entretenimiento Sonoro y siempre tiene algo interesante que decir sobre libros. Así que las condiciones estaban dadas.

1- Flores para Algernon, de Daniel Keyes. El narrador escribe un diario personal a medida que su inteligencia aumenta a niveles desorbitantes. También lo hace su tristeza. Lo encontré en una de esas lista de libros clásicos y ahora entiendo qué hacía ahí.

2- Kentukis, de Samanta Schweblin. Me entusiasma haberlo empezado ahora porque la cuarentena y el Zoom le están agregando tenebrosidad ala lectura. También estoy leyendo Nocturnal Fabulations, una serie de ensayos sobre el cine de Apichatpong Weerasethakul.

3- Intento evitar la montaña interminable pero estoy fracasando.En este momento hay tres. En el orden en el que se fueron apilando son: Hiemal, del argentino Pablo Judkovski; Adiós, muñeca, de Raymond Chandler y Delirio de Nueva York, del arquitecto Rem Koolhaas.

Alicia Torres

Crítica literaria y escritora

Ya sea en sus notas para Brecha o en sus obras –la última, dedicada a Marosa Di Giorgio–, su amor por la lectura queda patente; acá, también.

1-El mar desde la orilla de Alicia Migdal. La autora se piensa como mujer y como intelectual, y a partir de las emociones, el cuerpo y la escritura, funda un lugar para la memoria y la reflexión estética. Una muestra excepcional de autoficción.

2-Esta bruma insensata, de Enrique Vila-Matas. La historia de dos hermanos que tienen formas antagónicas de entender la creación literaria. Uno en Cadaqués, el otro en New York, sus andanzas hacen saltar los límites de la ficción.

3-Los diarios de Kafka en su versión completa. Entre 1910 y 1923 escribió en pequeños cuadernos reflexiones sobre su vida y la literatura, sus amigos,el sexo; anotó frases enigmáticas junto a relatos completos. Releerlo es iluminador.

Gonzalo Fuentes

Director de la distribuidora Gussi

Vive rodeado de libros y, sin que muchos lectores lo sepan, es uno de los responsables directos –a partir de la distribuidora y editorial Gussi– de que en las casas uruguayas haya textos de Anagrama, Acantilado,Blume y otras editoriales internacionales. Pero además de facilitar, también recomienda estos títulos.

1- El corazón de Inglaterra (Jonathan Coe, Anagrama). Excelente novela sobre el Brexit que interpela el contexto actual de dictadura de lo políticamente correcto, y cómo ese proceso impide ver la consolidación de la xenofobia y el ascenso de la ultraderecha. Interesante para pensar la realidad uruguaya.

2- Una historia popular del futbol (Mickael Correia, Hoja de Lata).Es un repaso a cómo el futbol fue oscilando entre un deporte apropiado por las clases trabajadoras y su utilización como herramienta de disciplinamiento social, hasta llegar ala consolidación del gran negocio que es hoy en día.

3- ¡Me cago en Godard! (Pedro Vallín, Arpa). Me compró su subtítulo:“Por qué deberías adorar el cine americano (y desconfiar del cine de autor) si eres culto y progre”.

Mariana Wainstein

Directora de Cultura

La directora de teatro, gestora cultural y magíster en Comunicación Política se relaciona desde su infancia con los libros porque su padre era librero.

1- El país de las sombras largas, de Hans Ruesch.

2- Real de Azúa, una biografía intelectual, de Valentín Trujillo.

3- Bisagras y simulacros, de Oscar Larroca, y un libro de cuentos de Juan José Morosoli.

Fernando Epstein

Productor de cine,editor

Epstein es uno de los productores de cine uruguayo más importantes del país pero, entre producciones, también tiene tiempo para leer; estas son sus selecciones actuales:

1- Fratelli y La tinta invisible. Son dos novelas de Eduardo Mariani que releí nuevamente hace poco y sobre las que estoy trabajando.

2- Comentarios sobre el vivir, de Krishnamurti. Es el que está ahora en mi mesa de luz, me lo regalaron para mis 50 y cada tanto lo leo y lo abro donde caiga.

3- Blankets, una novela gráfica de Craig Thompson. Es una joya que encontré en una librería perdida en Londres en mi último viaje.

Juan Ponce de León

Realizador, director de Mueca Films

Juan Ponce de León es una de las cabezas detrás de Mueca Films y sus producciones, como por ejemplo los ciclos de El origen y De cerca. Pero también es un ávido lector que no para de acumular libros –y ganas de leerlos– en su horizonte próximo, o mesa de luz. A continuación, sus últimas preferencias.

1- Yo soy el que no está, de Fidel Sclavo.

2- La vida a ratos (Juan José Millás), Las pequeñas virtudes (Natalia Ginzburg) y Plano americano (Leila Guerriero).

3- Orientales: Uruguay a través de su poesía (Amir Hamed), Mindfulness para principiantes (Jon Kabat Zinn) y La vida instrucciones de uso (Georges Perec).