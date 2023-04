De Pedro Pascal a Messi: los siete latinos entre las 100 personas más influyentes de la revista Time

La revista Time publicó este jueves la reconocida lista de las 100 personas más influyentes del mundo, en la que figuran siete personalidades de Latinoamérica entre las que aparecen políticos, artistas y deportistas.

Entre los presidentes está el brasileño Luiz Inácio "Lula" Da Silva y el colombiano Gustavo Petro. El futbolista argentino Lionel Messi también está entre las personalidades de la revista Time. Entre los artistas se destacan el actor chileno Pedro Pascal, la mexicana Salma Hayek y la actriz dominicana-estadounidense Zoe Saldaña. La participación latina se completa con la activista mexicana María Herrera Magdaleno.

"Lo que comenzó hace casi dos décadas como una lista anual de las personas más influyentes del mundo se ha convertido en una comunidad de líderes de todos los campos, que se unen en lugares desde Singapur y la ciudad de Nueva York hasta Dubái y Los Ángeles, para destacar soluciones hacia un futuro mejor", destacaron desde la publicación.

Lionel Messi

El texto sobre el astro argentino Lionel Messi estuvo a cargo de otro ídolo deportivo: el tenista Roger Federer.

"Los récords de goles y campeonatos de Lionel Messi no necesitan ser relatados aquí. Lo que me llama la atención de Messi, de 35 años, es su grandeza constante durante tantos años. Esto es tan difícil de lograr y luego mantener. Driblea como un mago y sus pases angulados son obras de arte. Su conciencia y anticipación están casi más allá de la comprensión", escribió el suizo desde su retiro de las canchas.

“Messi puede inspirar a las generaciones futuras. Solo puedo esperar que podamos ver su creatividad y arte únicos por un poco más de tiempo. No parpadee con demasiada frecuencia mientras Messi juega en el campo. Puede que te pierdas algo increíble del hombre del momento. Gracias, Leo”, concluyó el tenista.

Pedro Pascal

Pedro Pascal, ganador del Emmy y uno de los actores del momento en el ecosistema de Hollywood, fue reseñado por su amiga y actriz Sarah Paulson.

“Pedro Pascal es el maldito asunto. Lo siento, no hay otra palabra. Y no soy parcial, a pesar de que sé desde hace 30 años lo que todos ustedes están empezando a entender sobre Pedro. No estoy presumiendo, simplemente tengo la suerte de haber tenido su número de teléfono toda mi vida adulta. (Y no, no se los voy a dar)”, dijo sobre el actor chileno.

Además aseguró que lo que muestra en público es real. Lo describió como un hombre “poderoso, conmovedor, divertidísimo, bobalicón, capaz de mantener las conversaciones más profundas, dispuesto a sujetarte el pelo cuando estás enferma y poseedor de los hombros más anchos en los que apoyarse".

"No es un producto, es real. Por eso aterrizó con tanta seguridad en el cosmos, con una fuerza tan demoledora. En realidad, no es a su forma de Adonis a lo que estás respondiendo. Es la belleza que lleva dentro. Su luz interior es tan brillante que tus ojos simplemente tardan un tiempo en adaptarse. Pero ahora que lo has visto, también lo sabés. Él es todo el maldito asunto", afirmó la actriz.

Salma Hayek

La actriz Penélope Cruz escribió sobre su amiga Salma Hayek y comenzó recordando el día que se conocieron: cuando Cruz llegó a los Estados Unidos para hacer su primera película y Hayek la acogió en su casa a pesar de que no conocía prácticamente a nadie en Norteamérica. "Conocerla fue como reencontrarse con una hermana a la que no habías visto en mucho tiempo".

“Salma es una gran observadora y lo siente todo profundamente. Es fuerte pero sensible, y sabe leer muy bien a la gente. Eso es lo que la convierte en una gran actriz, su capacidad para ponerse en la piel de los demás”, resumió.

Zoe Saldaña

Continuando con las actrices escribiendo sobre otras actrices, fue Mila Kunis la que se refirió a Zoe Saldaña de quien destacó su “poderosa presencia en pantalla y su capacidad para asumir cualquier papel con facilidad”.

“Zoe también ha sido una pionera para las mujeres y la gente de color en Hollywood, rompiendo barreras y abogando por una mayor diversidad y representación (...) Pero yo la valoro más por su amistad eterna, por la inspiración que ofrece como madre y como compañera y, sobre todo, por su capacidad única para hacer que cualquier situación sea cien veces más divertida”, concluyó.

María Herrera Magdaleno

María Herrera Magdaleno, de 73 años, es una de las activistas mexicanas que busca a los desaparecidos por la violencia vinculada al narcotráfico. "Cuatro de sus ocho hijos, Jesús Salvador, Raúl, Luis Armando y Gustavo, están desaparecidos desde hace más de una década. Se encuentran entre las más de 111.000 personas actualmente desaparecidas en México en medio de la violencia endémica sembrada por los cárteles de la droga", escribió la periodista de Time Ciara Nugent.

En 2014 ayudó a fundar una red nacional de colectivos locales que se involucran en la búsqueda y en mayo de 2022 se reunió con el papa Francisco. En noviembre demandó al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no haber investigado la desaparición de sus hijos. "Los defensores de los derechos humanos dicen que tales esfuerzos están aumentando la presión sobre los líderes de México para que respondan a la crisis".

Lula da Silva

Lula da Silva, que en volvió a asumir la presidencial de Brasil a comienzos de este año, fue perfilado por el ex vicepresidente de los Estados Unidos Al Gore.

“El liderazgo del presidente Lula será fundamental en esta década decisiva para la acción climática”, dijo Gore, y destacó lo que entiende como un compromiso para combatir la crisis climática, la democracia, la justicia y la equidad económica.

Gustavo Petro

Fue Gabriel Boric, el presidente chileno, quien asumió la tarea de escribir sobre su homólogo colombiano. “Se atreve a hablar de temas complejos, como el fracaso de la política antidroga defendida por Estados Unidos y la necesidad de revisarla; la distribución justa de la riqueza en su país y en el mundo; y el imperativo de cuidar el medio ambiente en el contexto de una crisis climática mundial”, escribió.