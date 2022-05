¿De qué trata la Iniciativa para la Seguridad Global que propone China y cuál es la postura de Uruguay?

En la conversación telefónica que mantuvieron el canciller, Francisco Bustillo, y su par chino, Wang Yi, el pasado 20 de mayo no solo se trató el avance del Tratado de Libre Comercio (TLC) para el que Uruguay pidió acelerar los trámites, sino que también se habló sobre la Iniciativa para la Seguridad Global de China, un plan en el que Uruguay encontró "coincidencias" con su política exterior, según informaron fuentes de Cancillería a El Observador.

La iniciativa china busca "volver al mundo más pacífico, seguro y próspero", debido a la "urgente necesidad de la comunidad internacional de mantener la paz mundial y evitar conflictos y guerras", a través de una serie de propuestas y objetivos multilaterales, según dijo Wang Yi en una entrevista al Diario del Pueblo recogida por Xinhua, agencia oficial de noticias de China.

En esa charla, Bustillo aseguró que la propuesta tiene dos puntos de conexión fuerte con la posición histórica de Uruguay en política exterior: el "multilateralismo" y la "solución pacífica de controversias", detallaron desde Cancillería. Sin embargo, aclararon que todavía no es está evaluando la adhesión del país al acuerdo, debido a que aún no se conoce la totalidad del proyecto. "No se puede tener una posición aun", aclararon.

La Iniciativa, según Yi, consta de: defender "la autoridad y el estatus" de las Naciones Unidas (ONU); practicar el multilateralismo; promover "las conversaciones de paz" y trabajar en conjunto para encontrar "soluciones políticas a asuntos críticos"; "coordinar los esfuerzos para hacer frente a las amenazas a la seguridad"; mejorar el "sistema de gobernanza de la seguridad mundial", y promover "una fuerte recuperación de la economía mundial" con el fin de también tomar en cuenta el desarrollo.

En el marco del Foro de Boao para Asia, que reúne a varios líderes políticos de ese continente, realizado en abril de 2022, el presidente de China, Xi Jinping, aseguró que este acuerdo busca "promover la seguridad para todos en el mundo", según recogió el portal chino Kuaizhan.

"Los hechos han comprobado una vez más que la mentalidad de Guerra Fría sólo socavará el marco global de la paz, que el hegemonismo y la política de la fuerza sólo menoscabarán la paz mundial, y que la confrontación entre bloques sólo exacerbará los desafíos de seguridad del siglo XXI", remarcó el presidente chino.

Además de los puntos antes mencionados, Jinping agregó la necesidad de "respetar la soberanía y la integridad territorial de todos los países", de "repudiar el abuso de las sanciones unilaterales y la jurisdicción de brazo largo", y rechazar "la búsqueda de la seguridad propia a expensas de la de los otros países".

Iniciativa para el Desarrollo Global

Según un comunicado publicado por Cancillería tras la llamada entre Bustillo y Yi, China también presentó su Iniciativa para el Desarrollo Global, que tiene como fin "promover la recuperación económica" después de la pandemia de coronavirus, y "dar siempre la máxima prioridad a mejorar la vida del pueblo", dijo Jinping en el foro de Boao.

"Nos es imperativo prestar la debida atención a las necesidades apremiantes de los países en desarrollo, y avanzar en la cooperación práctica en los ámbitos prioritarios como la reducción de la pobreza, la seguridad alimentaria, el financiamiento para el desarrollo y la industrialización, en un esfuerzo concentrado por abordar el desarrollo desequilibrado e insuficiente", detalló el mandatario asiático.

A pesar de que este punto, que fue menos discutido que el de seguridad en la conversación entre Bustillo y Wang Yi, también fue visto con buenos ojos por Uruguay, el país tampoco evalúa la adhesión a la iniciativa hasta el momento, que ya cuenta con el visto bueno de la ONU y "cerca de un centenar de países", según Jinping.