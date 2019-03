De Uruguay a crecer a China: 125 deportistas y entrenadores en un viaje al perfeccionamiento

"En China saluden diciendo Nijao’, que quiere decir hola”, indicó el director de la Secretaría Nacional de Deporte, Fernando Cáceres, al despedir a los deportistas y entrenadores que viajaron y viajarán al gigante asiático en la tercera experiencia en la que atletas uruguayos se prepararán en ese país.

Por tercer año, el deporte uruguayo montará una concentración en territorio chino, donde los representantes seleccionados entrenarán en centros de alto rendimiento para preparar competencias y aprender.

Atletismo, badminton, básquetbol femenino, básquetbol masculino, gimnasia, judo, natación, remo, taekwondo y tenis de mesa, son las disciplinas que contarán con deportistas y entrenadores en este nuevo ciclo que ya comenzó –las primeras delegaciones viajaron esta semana–, y que se completará en los próximos días.

Serán 126 deportistas los que realizarán esta experiencia, en la delegación más grande de las tres que han viajado a China. La primera, en 2016, tuvo 19 atletas de gimnasia y tenis de mesa; en 2017 acordaron un convenio más amplio y en 2018 tuvo unos 120 integrantes entre deportistas, entrenadores y autoridades, de varias especialidades.

En la despedida de la actual delegación, Cáceres destacó que son 13 años de intercambio deportivo con el gigante asiático, con un crecimiento en los últimos años.

“China ha destinado en estos capítulos de cooperación US$ 8,5 millones hasta el momento y se van a superar los US$ 10 millones al finalizar este gobierno”, señaló el secretario de Deporte en referencia a los últimos tres años. Pero destacó que “el vínculo es mucho más profundo y más rico” que esos números.

El convenio culminaría en 2020 con la tercera y última delegación de más de 100 deportistas. “Vamos a intentar ampliar estos contactos”, dijo Espasandín, quien señaló que autoridades de la Secretaría de Deporte viajaron y viajarán a China con ese fin.

Ese monto contabiliza solo los gastos por concepto de las tres delegaciones que viajaron al país asiático. Además de eso, desde Pekín se han enviado a Montevideo grandes partidas de infraestructura, como 500 mesas de tenis de mesa que están distribuidas en todo el país, o equipamiento completo para el primer centro nacional de entrenamiento de gimnasia artística que se instaló en Canelones.

Este mes llegó un cargamento con 4.114 artículos destinados a 10 disciplinas deportivas (tenis de mesa, taekwondo, gimnasia, judo, pesas, atletismo, natación, basquetbol, futbol y hándbol), entre los que había, por ejemplo, pelotas, chalecos, máquinas de entrenamiento en tenis de mesa, vallas de atletismo y pisos.

A entrenar y aprender

El coordinador del Área de Deporte Federado de la Secretaría de Deporte, Alberto Espasandín, contó a Referí cuáles fueron los criterios que se les dio a las federaciones para elegir a sus deportistas. “Les pedimos que traten de seleccionar talentos deportivos que puedan tener la posibilidad de participar en los próximo Panamericanos o Juegos Olímpicos, o en los más jóvenes pensando a dos o tres años”, señaló.

En ese sentido, puso por ejemplo el básquetbol que viajó esta semana con la selección masculina que jugará el premundial sub 17 en julio y con la sub 17 femenina que va a disputar el Sudamericano.

También indicó que los remeros viajarán el 10 de marzo y estarán 40 días con todo el equipo más la incorporación de Leandro Salvagno, quien por su cuenta viajará desde España, donde entrena y compite como profesional, para sumarse a la selección nacional.

“Cada federación trató de elegir a los deportistas pensando en su proyección”, dijo Espasandín.

La ciudad de Changshá, capital de la provincia de Hunan, será el epicentro para los uruguayos, quienes tendrán dedicación casi exclusiva al deporte, con jornadas en doble horario, tiempo para estudiar a distancia y también días libres con paseos ya establecidos.

El fútbol les interesa

¿Cuánto le sale a Uruguay estos proceso de entrenamiento de hasta tres meses en centros de alto rendimiento? “Todo lo paga China a través del acuerdo, no tenemos que pagar absolutamente nada”, dijo Espasandín a Referí.

Como parte del acuerdo, Uruguay brinda asesoramiento en materia de desarrollo de fútbol.

El coordinador de Áreas Especiales de la Secretaría Nacional del Deporte, Pablo Hernández, explicó a Referí que desde 2016 está vigente el acuerdo que beneficia a los deportes menores en Uruguay y que China está muy interesado en el fútbol uruguayo.

“En China siempre está presente el tema del fútbol y es uno de los temas en las reuniones a nivel de gobierno. Están interesados por promover el fútbol, por mejorar su nivel y es el presidente chino Xi Jinping el impulsó para que eso suceda, que todas las provincias estén atentas a promover el fútbol”, contó.

Agregó que cuando el presidente Tabaré Vázquez visitó la provincia de Hebei en 2016 se le hizo una solicitud de apoyo en fútbol, lo que motivó un acuerdo “muy amplio”.

Al año siguiente, Hernández viajó con dos técnicos del programa Gol al Futuro y se diagnosticó la situación en la ciudad de Tangshan, una urbe de 7 millones de habitantes, en la que se notaron carencias a nivel de entrenadores y de desarrollo de ligas internas.

Uruguay capacita en recursos humanos y en la orientación hacia la formación de una liga infantil y juvenil para hacer una selección de los mejores jugadores de 13 y 14 años de la provincia de Hebei para trabajar con ellos.

Este mes se seleccionarán dos entrenadores para que viajen a China a desarrollar el proyecto con el establecimiento de una escuela uruguaya de fútbol.

“Nos piden entrenadores de acreditada experiencia nacional e internacional en juveniles, en fútbol infantil, y que puedan cumplir una doble función, no solamente la de desarrollo deportivo, sino la contribución en desarrollo institucional, es decir, el desarrollo de ligas, de entidades deportivas locales… No es un perfil fácil de encontrar”, señaló Cáceres.

Paralelamente, durante la estadía de los deportistas uruguayos, se jugará la China Cup, que Uruguay ganó en 2018 y defenderá el título en marzo. Las autoridades uruguayas de Deporte viajarán al cuadrangular y firmarán un segundo acuerdo con la provincia de Guangdong.

Los lazos deportivos entre Uruguay y el gigante asiático pasan por un buen momento, por lo que Cáceres aconsejó a los deportistas que viajan este año a que sean muy agradecidos: “Como los tratarán muy bien despídanse diciendo Xie Xie (gracias)”. l

Con la naranja y la Ceibalita

Desde la escala en Madrid, luego de partir a China, Florencia Niski dijo a Referí que sus expectativas sobre la experiencia “son las mejores”. “Vamos a estar un mes concentradas con la cabeza puesta en el básquetbol, entrenando como un equipo profesional. Compartir con compañeras y cuerpo técnico una experiencia de esta magnitud es algo increíble. Además, conocer y vivenciar una cultura milenaria es algo que seguramente nos va a enriquecer como personas”, indicó. Niski señaló que entrenarán en doble horario. “Además tendremos un horario establecido para estudiar con tutores ya que a todas nos han dado una Ceibalita”.

A entrenar en el tren bala

Para el remero Martín González, ir a entrenar a China será una “experiencia única”. “Nos vamos a encontrar con centros de entrenamientos de muy alta calidad, de primer nivel, e intentaremos aprovechar lo más que se pueda para mejorar el rendimiento de cara a los Panamericanos de Lima (en julio y agosto)”, comentó a Referí. “Tenemos que tomar un tren bala para llegar a la pista de remo. Va a ser todo nuevo”, señaló. González destacó que espera aprender mucho de la cultura china.

Al primer mundo del deporte

Para el exjudoca y ahora entrenador Leandro Vaz, ir a China como entrenador del equipo le genera una “tremenda ilusión”. Una de sus alumnas fue el año pasado y le contó cómo son las jornadas. “Es un nivel y entrenamiento apuntado más que nada a las categorías sub 18 y sub 21, que son de base y de formación”, dijo a Referí. Señaló que los entrenadores no tendrán clases de sus pares chinos, pero sí un “intercambio constante”. “Vamos a acoplarnos al plan que ellos tengan y podremos hacer alguna modificación dependiendo de las individualidades”, dijo Vaz, quien junto a los judocas viaja este lunes y retorna el 28 de mayo.

Segunda experiencia china

La atleta Tracy De Mederos volverá a China luego de su primera experiencia el año pasado. “No se compara con Uruguay. Yo entreno en la Plaza de Deportes de Canelones, en la que no hay piso sintético ni un gimnasio exclusivo, y entrenar allá en sintético me cambia mucho”, comentó la vallista, quien dijo que las jornadas son muy exigentes, por lo que hubo que ponerle un día de descanso extra a los uruguayos ya que no estaban acostumbrados a ese ritmo. “Ellos trabajan muchos músculos específicamente, cosa que acá no se hace”, dijo la atleta, quien disfrutó de varios paseos establecidos en el intercambio.

Uno por uno, deportes y deportistas

Atletismo

Sofía Bausero

Tracy de Mederos

Millie Díaz

Luciano Lancieri

Gaspar Cardozo

Gonzalo Ruiz

Juan Manuel Acuña

Joaquín Mattos

Entrenadores: G. Castaño y Laura González

Bádminton

Karina Sosa

Yamila Barreto

Lara Guillen

Santiago Tucuna

Santiago Brun

Marcos Carrasco

Entrenador: Luis E. Pintos

Gimnasia

Romina González Sosa

Mariana Camacho

Julieta Fernández

Dahiana Gómez

Selena Gularte

Víctor Rostagno

Joaquín Bentos

Santino Magliano

Santiago Piñeiro

Benicio Lorenzo

Entrenadores: Federica Sasco, Myriam Ordóñez, Matías Gutiérrez y Jean Bruno

Judo

Martina Howard

Támara Garcia

Agustín Durán

Federico Burgos

Facundo Conde

Orosi Amarilla

Rodrigo Gamou

David Prestes

Entrenador: Leandro Vaz

Natación

Martina Eastman

Giuliana Dudok

Abril Aunchayna

Joselyn Marzoa

Andy Frank

Santiago Dukos

Tomas Suarez

Juan Rodríguez

Entrenador: Gabriel Melconian

Taekwondo

Abigail Techera

Ivan Casavieja

Alfonsina Gripolli

Sofía Lieghio

Rodrigo Fagúndez

Claudio Alvarez

Entrenadores: Tatiana Salmini y Mauricio Guillén

Tenis de mesa

Pablo Villanueva

Esteban De Mattos

Tatiana Puchereli

Carolina Goncalves

Felipe De Castro Kondo

Lucas Casales

Facundo Portos

Marcelo Rodríguez

Entrenador: Martín Chiappara

Básquetbol femenino

Agustina González

Camila Kirschenbaum

Carolina Curbelo

Carolina Fernández

Emilia Larre Borges

Florencia Niski

Josefina Zeballos

Luciana Chagas

Maite Pereira

María Rivera

Valeria Barrett

Victoria Cantero

Entrenadores: Alejandro Álvarez, Victoria Pereyra y Mauricio Márquez

Básquetbol masculino

Agustín Ubal

Nicolás Bessio

Joaquín Rodríguez

Rafael Previatti

Agustín Gentille

Pablo Gómez

Lautaro Pérez

Santiago Tucuna

Gianfranco Bonanni

Tiago Leites

Joaquín Núñez

Mateo Bianchi

Marcelo Rossas

Entrenadores: Marcelo Capalbo y Elisa Mottillo

Remo

Marcos Sarraute Gallo

Leandro Joaquín Rodas

Martín González

Zoe Acosta

Sabrina Díaz

Álvaro Silva

Felipe Kluver

Bruno Cetraro Berriolo

Martín Nicolás Zocalo Aguirre

Romina Cetraro Berriolo

Mauricio López Berocay

Tatiana Seijas Yalmorchuk

Yuliana Etchebarne Rey

Ynela Aires Alzugaray

Entrenador: Osvaldo Borchi

Selección juvenil de natación

Nicole Frank Rodríguez

Andrea Sanchis Bisio

Manuela Triver Pesce

Belén Castro Fuentes

Sara Erniaga Schiaffarino

María Josefina Alves Palladino

Taissa Pedreira Vico

Octavio Leal Tassani

Joaquín Techera Perdomo

Bautista González Sellanes

Ramiro Valentín Ruiz Caraballo

Mateo Julián González Batista

Entrenador: Emilia Piaggio Hernández

Coordinador responsable: Carolina González

*Algunas disciplinas irán en dos tandas