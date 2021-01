De US$ 300 a US$ 95: hoteles de Punta del Este facturaron 86% menos y bajaron tarifas

Los hoteles de Punta del Este recibían año a año un 85% de turistas brasileños, y el restante 15% eran argentinos, uruguayos no residentes y, en menor medida, uruguayos que sí vivían en Uruguay. En la temporada 2021 –y al menos hasta el 31 de enero por el cierre de fronteras dispuesto por el Poder Ejecutivo– los hoteleros solo pueden recibir como clientes a este último grupo, que representa la menor parte de sus ganancias.

Una presagio de la mala temporada que se vendría fueron los resultados de diciembre. En el último mes del 2020, los hoteles facturaron un 14% de lo que lo hicieron en el mismo mes de 2019. Es decir, un 86% menos, según informó a El Observador el asesor del Centro de Hoteles de Punta del Este Héctor Araújo a partir de un sondeo que realiza la gremial.

Para enero la expectativa tampoco es alentadora y se espera que la facturación sea del 20% en comparación al mismo mes del año anterior.

Como la demanda cayó abruptamente, los hoteles también apostaron a rebajar los precios y el descuento tuvo un promedio mínimo de 60%. "Hubo hoteles que a fin de año cobraban US$ 300 y cobraron US$ 95", ejemplificó Araújo.

"Estamos en una situación crítica. Seguramente muchos hoteles estén sacando cuentas si no les conviene cerrar. En diciembre no hubo duda que perdieron dinero", sostuvo.

Pero hay dos tipos de cierres en los hoteles: los cierres definitivos o los cierres solo por la temporada.

Cierres definitivo de hoteles en Punta del Este –que implica entregar el registro hotelero al Poder Ejecutivo– hubo dos. Sobre fines de agosto cerró el hotel Salzburgo, cuando un inversor compró el edificio pero sin interés de desarrollar un complejo hotelero.

Además, los concesionarios del hotel San Remo –ubicado en la península y con 45 habitaciones– también entregaron el registro hotelero y cerraron el hotel. Sin embargo, puede haber una reapertura a través de los dueños del edificio, que se mostraron interesados en retomar el negocio, señaló Araújo.

En diciembre eran seis los hoteles que habían confirmado que se mantendrían cerrados durante la temporada, pero ese número se amplió en enero. "Pensamos que íbamos a estar flojos, pero no tan flojos", lamentó Araújo. De los 78 socios del Centro de Hoteles, hay 28 que decidieron permanecer cerrados durante el mes que nunca cerraban.

Estos datos, aclaró el asesor, pueden variar semana a semana y especialmente si el gobierno decide abrir las fronteras el próximo 31 de enero, fecha hasta la que permanecerán cerradas por el crecimiento de casos de coronavirus, según anunció el presidente Luis Lacalle Pou el miércoles 6. Los operadores turísticos de Punta del Este siguen estas resoluciones con particular atención, porque los extranjeros son un público clave del balneario.

El fin de año sin extranjeros implicó para los hoteles una pérdida del 20% de la facturación, apuntó el asesor. Los primeros dos días del 2021 fueron buenos en relación a todas los malos datos del sector porque "hubo más gente", pero en la comparación interanual, los datos son otra vez desalentadores: las reservas fueron por dos días y en las buenas temporadas eran por seis o siete.

Hay 50 que están abiertos o que abren los fines de semana, pero en ningún caso llegan tener habilitados el total de su aforo y en general funcionan utilizando dos o tres pisos del edificio. Araújo volvió a ejemplificar y esta vez con el Hotel Enjoy (Conrad), que de las casi 300 habitaciones que en una temporada normal tiene disponible, habilitó 50 suits en el atípico 2021.

Algunos propietarios de los hoteles pequeños eligen trabajar en familia en el negocio y solo contratar un funcionario y buena parte de las firmas han enviado a sus trabajadores al seguro de paro parcial –que el gobierno extendió hasta el 31 de marzo– y solo trabajan los fines de semana.

El hotel Enjoy empleaba 1.200 personas durante los años sin coronavirus y en el verano, con los trabajadores zafrales, el número de empleados rozaba los 2.000, según informó el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Enjoy, Mauricio Pérez, a El Observador. En este verano 2021 tiene 460 funcionarios, aportó Araújo.

El Centro de Hoteles decidió dejar de tomar en cuenta los porcentajes de ocupación porque dan un dato que "no es real", explicó Araújo. Que no sea "real" significa que la ocupación dará un porcentaje en función de las camas que están habilitadas para recibir huéspedes, pero no sobre el total.

Por este motivo es que la gremial decidió tomar en cuenta la facturación de las firmas como dato de referencia para medir la temporada. "Lo que nos interesa a nosotros es la facturación del verano porque hacés un colchón para subsistir en el invierno. (Este año) no estamos haciendo ningún colchón: estamos haciendo agua", comentó Araújo.

El gobierno tomó una serie de medidas para paliar esta situación crítica que tienen los hoteles, como los descuentos en los cargos fijos de OSE y UTE, y la cancelación del pago de potencia adicional de energía. Además, anunció la tasa de IVA cero entre diciembre y abril para los hoteles, lo que hará que el beneficio impositivo se postergue hasta noviembre. Araújo destacó este descuento impositivo: "Es fenomenal si viene gente".