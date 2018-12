Decurnex: "Es un sueño que tuve toda mi vida"

José Decurnex no tuvo que esperar a que se cerraran los conteos de votos para comenzar a festejar. Casi enseguida que comenzaron a abrirse las urnas los saludos al nuevo presidente no cesaron, además del reconocimiento de sus rivales de elecciones.

“Un día muy especial y lo primero que quiero hacer es al socio de Nacional que se pronunció muy claramente en las urnas que provocó una elección histórica que arrancó en el Interior y se trasladó a Montevideo. Siento una emoción muy grande y un orgullo enorme, además de un agradecimiento tremendo a la masa social que confió en nuestro proyecto y a la cual tendré que cumplirle. Voy a trabajar las 24 horas para rescatar el club y llevarlo a la gloria que se merece”, aseguró el nuevo mandatario tricolor, que asumirá en su cargo el próximo martes junto a la Comisión directiva.

Sobre los primeros pasos a dar como presidente, Decurnex afirmó que no es momento de hablar de técnicos ya que es un día para festejar. “Cuando asuma voy a sacar un comunicado agradeciéndoles a los socios y conversar abiertamente con quienes estemos sentados en esa mesa y tomar las decisiones que tenemos que tomar. Pero las primeras decisiones a tomar serán balancear el presupuesto, nombrar un técnico y trabajar fuertemente para armar el plantel y el mundo deportivo para 2019”, agregó.

Además comentó que el saludo reconociéndole la victoria por parte de sus rivales electorales, José Fuentes y Pablo Durán, de la Lista 20, “es lo que se necesita para sacar adelante el club”.

Por su parte, Decurnex contó que fue felicitado por el presidente de Peñarol Jorge Barrera, a quien no conocía. “Llamó a Alejandro (Balbi), me lo pasó y me pareció un bonito gesto.

El nuevo primer mandatario tricolor reconoció que ayer no durmió y hoy tampoco. “Es un sueño que tuve toda mi vida. Ahora comienza el trabajo duro, ahora hay que ponerse los zapatos y salir a la cancha. Si bien ya estamos trabajando desde hace muchos meses, ahora es otra cosa”, agregó.

Balbi: “No hay nada que festejar, el club está en un momento muy difícil”

“Siento mucha alegría y mucha responsabilidad, es un espaldarazo el que nos dio el socio a José, a mí y a Compromiso 1899. Fue muy claro el socio, estamos en una votación histórica, se vulneraron todos los récords habidos en la historia de este magnífico club, que es el más grande de América y el mundo para mí entender. Creo que el mensaje es claro y nosotros lo hemos captado cabalmente”, comentó el nuevo vicepresidente tricolor, Alejandro Balbi.

El exdelegado del club fue muy claro en cuánto al presente de Nacional: “Lo primero que vamos a hacer ahora es irnos a nuestras casas, estar con nuestras familias, porque no hay nada que festejar, el club está en un momento muy difícil. Sí, lógicamente estamos contentos pero vamos a hacer un encuentro austero el día de mañana. Más que festejar tenemos que trabajar, el club no está bien, no estamos bien, todos los sabemos, hay que trabajar para levantar este monstruo que está alicaído. Es una situación crítica financieramente hablando”.

“Las veces que Nacional no estuvo unido nos fue muy mal y cuando las cosas se barren para afuera nos fue peor. Entonces aprendamos de la lección, yo personalmente pensé que lo habíamos aprendido pero últimamente retrocedimos varios pasos”, agregó Balbi al conocerse el triunfo de su agrupación.