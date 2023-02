Defensores ambientales condicionan planes de producción de ojivas nucleares en Estados Unidos

Los grupos independientes Savannah River Site Watch, Nuclear Watch New Mexico, Tri-Valley CARE y Gullah/Geechee Sea Island Coalition que monitorean el desarrollo de la industria armamentística nuclear en Estados Unidos lograron una victoria en su lucha para obligar al Departamento de Energía y a la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear (NNSA) semiautónoma a realizar una revisión ambiental exhaustiva de los planes para aumentar la producción de núcleos de bombas de plutonio, para una ojiva nuclear que El Pentágono se está desarrollando.

Las organizaciones presentaron una demanda en junio de 2021, en protesta por el hecho de que las agencias no tomaron la "examinación dura" requerida por la National Environmental Environmental. Policy Act (NEPA) en sus planes de más que cuadruplicar la producción de núcleos de plutonio, dividiendo la producción entre el Laboratorio Nacional de Los Álamos en Nuevo México y el Sitio del Río Savannah en Carolina del Sur. La producción está destinada a la ojiva W87-1, la primera ojiva completamente nueva desde el final de la Guerra Fría, que armará el Sentinel, el nuevo misil balístico intercontinental (ICBM) que está desarrollando el Pentágono.

La demanda busca obligar a las agencias a realizar una Declaración de impacto ambiental programático a nivel nacional (PEIS), según lo exige la NEPA.

Las agencias gubernamentales, a su vez, impugnaron la legitimación de las organizaciones para demandar. En su fallo, la jueza Mary Geiger Lewis rechazó por completo el reclamo de las agencias, aceptando la presentación de las cuatro organizaciones.

La demanda se presentó después de que la NNSA decidiera que no era necesario realizar una revisión amplia a nivel nacional del plan, sino que se basó en un análisis complementario de un PEIS obsoleto completado hace más de una década, y realizara una revisión ambiental por separado solo para el sitio del río Savannah.

Los grupos de monitoreo dicen que, a pesar de que los análisis obsoletos no tienen en cuenta los cambios significativos en las circunstancias, el gobierno ha ignorado los repetidos llamados del público, incluidos los demandantes específicamente, para examinar a fondo los aspectos ambientales y de seguridad del plan de producción, que involucraría no solo el laboratorio de Los Álamos y el sitio del río Savannah, sino también cinco sitios más en todo el país. Dicen que el plan crearía cantidades masivas de material peligroso y radiactivo, costaría cientos de miles de millones de dólares de los contribuyentes, arriesgaría una nueva carrera armamentista nuclear y violaría la NEPA, la ley ambiental fundamental de la nación.

Jay Coghlan, director ejecutivo de Nuclear Watch New Mexico, dijo: “Es fundamental que el público entienda que ninguna producción futura en pozos es para mantener la seguridad y confiabilidad de las reservas de armas nucleares existentes. En cambio, es para nuevos diseños especulativos que no se pueden probar debido a la moratoria internacional de pruebas. O peor aún, podría incitar a Estados Unidos a reanudar las pruebas, lo que tendría graves consecuencias de proliferación”.

Marylia Kelley, directora ejecutiva de Tri-Valley CARE, con sede en Livermore, California, dijo que lo que está en juego en el litigio “es nada menos que la cuestión de si se permitirá que el gobierno federal pisotee a las comunidades afectadas como la nuestra en todo el mundo”.

Kelley dijo también que las cuatro organizaciones creen que el tribunal “finalmente estará de acuerdo con los grupos de demandantes en que la NNSA debe producir un PEIS a nivel nacional y celebrar audiencias públicas en todos los lugares que participarán activamente en estas peligrosas actividades centrales de bombas de plutonio. El análisis de riesgos debe preceder a la implementación del proyecto a fin de prevenir una degradación ambiental grave y la pérdida potencial de vidas”.

Kelley afirmó que uno de los sitios propuestos para la producción de núcleos, el sitio del río Savannah en Aiken, Carolina del Sur nunca ha fabricado núcleos. El otro sitio de producción, Los Alamos Lab, nunca ha producido más de 11 núcleos en un año.

Livermore Lab, que ha desarrollado la ojiva W87-1, estará "hasta el cuello en el trabajo de pozos de plutonio para calificar y certificar los procesos", dijo Kelley porque cada uno de los núcleos es para esa ojiva.

El Sitio de Seguridad Nacional de Nevada albergará instalaciones específicas de la NNSA que forman parte de la producción, mientras que el Campus de Seguridad Nacional de Kansas City producirá componentes no nucleares para la producción de núcleos, y Pantex, cerca de Amarillo, Texas, organizará los elementos terminados y ensamblará la ojiva W87-1.

Kelley dijo que la Planta Piloto de Aislamiento de Residuos (WIPP, por sus siglas en inglés), cerca de Carlsbad, Nuevo Méxco, donde todos los sitios planean enviar sus residuos, tiene un exceso de solicitudes y actualmente no tiene suficiente capacidad autorizada para esos residuos. “Entonces, la NNSA simplemente omitió hacer el análisis y simplemente escribió que van a enviar todos sus desechos a WIPP”.

“El corazón de nuestro litigio es que la NNSA trató de minimizar los impactos ambientales y de salud de la producción expandida de núcleos al segmentar Savannah River en un análisis, segmentar Los Alamos en otro y luego omitir por completo todos los demás sitios, omitiendo el transporte y las rutas”, precisó Kelley.

Kelley dijo que el plutonio para fabricar los núcleos, los núcleos terminados y los desechos de su ensamblaje se transportarán de un sitio a otro en todo el país, pero las únicas audiencias públicas han sido en Savannah River y las comunidades alrededor de muchos de los sitios " ni siquiera saben que su sitio va a tener riesgos”.

“Entonces, lo que le estamos diciendo a la corte es que este análisis programático integrado, a nivel nacional, de riesgos y peligros debe realizarse antes de que la agencia implemente el programa, para ayudar a reducir los riesgos y la pérdida de vidas”, agregó Kelley.

En cuanto al tema fundamental de qué papel pueden tener los nuevos pozos de plutonio en una Política de Declaración Nuclear de Estados Unidos que enfatiza el papel de las armas nucleares en la disuasión y la defensa, Kelley dijo que el tema es “importante para todos nosotros, no solo porque existen riesgos involucrados que aún no se han analizado, no solo porque están involucrados miles de millones de dólares, sino también porque el riesgo y el dinero están ambos en apoyo de un programa estadounidense generador de proliferación nuclear que nos pone a todos en peligro”.

Una actividad complementaria a la denuncia judicial que piensan realizar los demandantes es ponerse en contacto con representantes del Congreso sobre cuestiones de armas nucleares, instándolos a no gastar el dinero de los contribuyentes de esa manera y haciéndolos responsables, centrándose especialmente en los representantes del pueblo en el Congreso en el Comité de Servicios Armados o en el Comité de Asignaciones de gastos.

Kelley también enfatizó la importancia de que el público se informe, que escriba cartas a los editores, que lo hable con amigos y colegas, que lo plantee en reuniones, como formas de sacar a la luz actividades que normalmente se hacen a oscuras, en secreto.

Kelley citó dos casos que ocurrieron en la administración de George W. Bush en los que la protesta del público pudo detener programas armamentísticos del gobierno.

En un caso, el laboratorio Livermore había planeado desarrollar una nueva bomba nuclear, la bomba nuclear que penetra en la tierra. “La protesta pública ayudó a detener el esfuerzo en seco, y esa bomba nunca se desarrolló”.

La otra instancia involucró una ojiva de “reemplazo confiable”. Si bien Tri-Valley CARE estuvo involucrado, dijo Kelley, una vez que el público tomó conocimiento y se difundió el proyecto, la opinión y la protesta del público lo pudo detener.

