Delgado fue con su esposa a ver a Arjona y opinó qué canción no puede faltar en el concierto

El secretario de Presidencia Álvaro Delgado fue en la noche de este viernes al concierto del guatemalteco Ricardo Arjona en el Estadio Centenario. Delgado llegó acompañado de su esposa Leticia Lateulade y su hija.

En diálogo con Telemundo, el secretario de Presidencia contó que en esta ocasión era su esposa quien lo estaba acompañando al espectáculo. "Le dije: 'acompañame a ver a Arjona' Obviamente me gusta. Vine al recital anterior, que me acompañó ella también y ahora que vino de vuelta me acompaña también", confesó.

Delgado contó también que usa frases del cantante en la actividad política. Y dijo que entre ellas está: "las nubes grises también forman parte del paisaje", frase que Arjona canta en Fuiste tú.

Esa canción fue precisamente la que Delgado opinó que no podía faltar en el concierto. "Esa está muy buena", afirmó.

🎶El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, llegó junto a su esposa al Estadio Centenario para disfrutar del show de Ricardo Arjona.



"En la camioneta, en los viajes y en la playlist está", dijo Delgado refiriéndose al cantautor guatemalteco. pic.twitter.com/XmLwgOEwLc — Telemundo (@TelemundoUY) March 3, 2023

También dijo que el guatemalteco suena "en la camioneta", "en los viajes" y está presente en la playlist del dirigente del Partido Nacional. "Mezclado con otras, pero está (...) Me gusta de todo. Desde Chacho Ramos a Arjona".

El show de Arjona, previsto para las 21:00, forma parte de la gira Blanco y negro y que lo tiene recorriendo varios puntos del continente.