Delgado habló del agro de luces largas que se verá en Soriano

El doctor Álvaro Delgado, secretario de Presidencia de la República, fue quien pronunció la última de varias oratorias que hubo en el acto de lanzamiento de la Expoactiva Nacional y, entre otras consideraciones, sobre la muestra de la Asociación Rural de Soriano (ARS) afirmó: “Esto tiene que ver con una visión de agro de luces largas”, aludiendo al valor de una exposición donde se muestran tecnologías innovadoras y eficientes para avanzar hacia un futuro mejor.

En el acto, realizado en la sucursal 19 de Junio del Banco de la República, Delgado señaló inicialmente una curiosidad: “Está terminando el verano, pero no está terminando la seca”.

Recordó luego algo que habló con el ministro Fernando Mattos en la inauguración de la Expo Durazno, unos días antes: “Una exposición récord este año, en cantidad de stands y en cantidad de animales (pese a la sequía) y lo estamos viendo en la Expoactiva ahora, y se va a dar a mediados de marzo, que dejan de estar a pastoreo y van a tener predio propio (aludiendo a que la exposición de la ARS se hará por primera vez en un campo propio de la gremial), también una muestra que va a ser récord en venta de stands, me decía el intendente (Guillermo Besozzi) más de 20% más de stands que lo que tienen habitualmente".

Foto: Leonardo Carreño.

Guillermo Besozzi y Álvaro Delgado.

"¿Qué contrasentido, ¿no?", dijo Delgado, dado que "estamos en el medio de una seca enorme, quizás la más grande de los últimos 50 años, en estos tres años de gobierno faltó un año de lluvias y sin embargo la producción agropecuaria, la tecnológica asociada al agro, la pecuaria y la agropecuaria en todas sus ramas ha tenido la voluntad, el compromiso, la inteligencia y la decisión de apostar a pesar de la coyuntura y mirar con luces largas”.

“Eso habla de un agro diferente que ojalá podamos derramarlo al resto de la sociedad y empezar a que la sociedad sienta esta conciencia agropecuaria que es necesaria en Uruguay, los que viven en la ciudad y tienen exclusivamente una vida en la ciudad se enteran de la sequía cuando sube el precio de alguno de los productos que vienen del agro, que son los efectos de la sequía, pero para quienes estamos vinculados al agro no hay nada más desolador en el agro que una seca persistente, no hay nada más desolador”, añadió.

Foto: Leonardo Carreño.

Álvaro Delgado, secretario de Presidencia de la República.

En el peor momento

Delgado aludió a “praderas que se perdieron y no se van a recuperar, rendimientos de cultivos que ya se perdieron y no se van a recuperar, cultivos que ya se están ensilando, enfardando, reservas de forraje que eran para el invierno y ya se están comiendo con lo cual estamos con la sequía que no terminó y ya empezamos con el problema de la comida en el invierno, porque no vamos a poder estar sembrando ahora, por falta de humedad, gran parte de los verdeos que vamos a estar necesitando en el invierno, con lo cual las consecuencia de la sequía son hoy, son en este año, van a ser seguramente a lo largo de todo el año y van a ser dentro de dos años cuando falten capaz que 500 mil novillos para faenar, por terneros que no nacieron este año”.

Todo eso tiene que ver con un estado de ánimo que genera dudas relacionadas con la inversión, con el cuidado, con ser conservador porque no se sabe cuándo la adversidad pasará y cuánto habrá que seguir gastando para poder generar un mantenimiento de la producción.

Foto: Leonardo Carreño.

Jorge Andrés Rodríguez, Salvador Ferrer, Fernando Mattos, Álvaro Delgado, Guillermo Besozzi, Ignacio Buffa y Arturo Wilson.

Con eso como marco, “expresiones de la genética, o en este caso de la tecnología asociada al agro, dan un paso adelante y esto tiene que ver con una visión de agro de luces largas que es lo más importante que hay que rescatar”, dijo, indicando que el eslogan de la exposición de la ARS (“El lugar para las tecnologías del futuro”) “resume muy bien” lo anterior.

“En medio de esta coyuntura crítica tener un espacio para hablar de las tecnologías del futuro a mi lo único que me genera es la felicitación a quienes organizan, la ARS, por mirar en prospectiva lo que va a ser el agro de los próximos años”, citó.

Mencionó luego la instancia de trabajo del día previo al lanzamiento, junto a varios ministros, en el Gabinete Productivo, evaluando los impactos de la sequía. Dijo que aún no se puede llegar a números finales, que se están evaluando las medidas y sus impactos, que hay un monitoreo diario y que en esa reunión se habló de “pensar a largo plazo, más allá de la coyuntura y tuvimos al MGAP convocando a gente de diversos ámbitos y al BROU diciendo yo quiero colaborar para plantear ya con luces largas también temas de riego adicionales que no tengan que ver con el acceso que muchos por la vía de la Comap lo pueden porque tienen espalda, pero quizás para medianos y pequeños productores hacer los temas del riego más accesibles y eso es también mirar con luces largas, salir de la coyuntura, que es lo importante, lo inmediato, lo que nos cincha y lo que nos reclama y también ir atendiendo la coyuntura”.

Elogios al MGAP

“Quiero reconocer la actitud, el compromiso y las ganas que le puso este MGAP, cuando apareció la sequía, en recorrer todo el Uruguay, todos los predios que pudieron, no hubo que sobrevolar el país para reconocer una sequía, la vieron recorriendo los predios, hablando con los productores, dando la cara, buscando soluciones y para mí eso es tremendamente significativo de una actitud de un gobierno nacional de estar presente, estar presente, dar la cara, escuchar y también dar soluciones, muchas de ellas en tiempo récord y muchas de ellas gracias a la coordinación de un gabinete productivo que mucho insistió este MGAP y hubo un compromiso muy fuerte del BROU y de las instituciones del Estado con renuncia fiscal, pero que en este caso la vimos como inversión, el gobierno tomó decisiones que van en el sentido de poder colaborar, lo único que no podíamos es hacer llover –ya nos van a criticar también por eso–, pero lo demás, poder colaborar para que los productores que están pasando mal en esta situación o con dificultades tengan por lo menos la respuesta del gobierno y el oxígeno suficiente para poderla pasar un poco mejor y además tener tiempo para pensar para adelante”.

Foto: Leonardo Carreño.

Álvaro Delgado e Ignacio Buffa.

El gobierno va a estar

“El gobierno nacional va a estar como todos los años presente en la Expoactiva, desde el presidente de la República pasando por sus ministerios, acompañando este esfuerzo innovador que es encomiable, pero sobre todo con un gesto de compromiso para el agro que se viene, en un momento complicado, mirando las tecnologías del futuro”, concluyó.