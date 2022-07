Delgado: próximas elecciones son un "desafío histórico" porque no es "habitual que una coalición pueda ser reelecta"

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, aseguró que las próximas elecciones significan un "desafío histórico" para el Partido Nacional. "No es muy habitual en la historia del país, en este caso una coalición de gobierno y el Partido Nacional encabezándola, pueda de nuevo ser merecedora de la confianza de la gente y ser reelecta. Para eso tenemos que trabajar", dijo en el marco de su visita a San José en la previa de las elecciones de la Juventud en el partido.

Para eso, señaló, resulta invalorable el apoyo de los jóvenes. Consultado sobre su eventual candidatura, expresó: "Para el 2024 falta una eternidad (...) Estamos metiendo el pie en el acelerador en la inserción internacional, la reforma de la seguridad social, la generación de inversiones, de empleo, tratar de hacer lo que hay que hacer, que es mejorarle la vida a la gente. Es demasiado importante eso. Ya vendrá... ya vendrá el momento de hablar del proceso electoral".

Señaló que ese momento es a mitad del año que viene. No antes, porque "no podemos vivir en campaña electoral". "Ya tenemos países vecinos que viven en campaña electoral. Uruguay tiene que tener un momento para gobernar y otro para pensar en lo electoral", agregó.

"Hoy no es un tema que me desvela (ser candidato). Hoy el tema que me desvela es poder concretar varias cosas que están arriba de la mesa. Después el año que viene hablaremos de todo lo demás", cerró.

Afirmó que el gobierno también fue amenazado por defender la vacunación a menores de 13 años

Las juezas Marta Gómez Haedo, Marta Alves De Simas y Mónica Bórtoli, ministras del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6to Turno, fueron amenazadas tras haber revocado el fallo del juez Alejandro Recarey que suspendió la vacunación contra el covid-19 en niños menores de 13 años. Cuando se le consultó al respecto, Delgado expuso: "También (nosotros) recibimos alguna amenaza (...) Se ve que alguna gente está muy intolerante con esto".

A su vez, condenó el hecho: "Lo deploro absolutamente, me parece que es intolerable en una sociedad democrática y en plena vigencia del Estado de Derecho".