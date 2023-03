"Demostró ser un señor": lo que dijo Fuentes sobre la salida de Zielinski y lo que había dicho en enero

La salida de Ricardo Zielinski de la dirección técnica de Nacional llamó la atención este domingo, luego de que en la pretemporada el presidente tricolor José Fuentes manifestara que estaba lleno de paciencia para respaldarlo si no se daban los resultados en el inicio de la pretemporada.

El desempeño del entrenador argentino se puede mirar desde dos puntos: los números y lo que mostraba su equipo.

En los números, estaba a cinco puntos de Peñarol en el Torneo Apertura, con el clásico por jugar y en la mitad del certamen.

Además, llevaba un mejor promedio que Pablo Repetto, a quien el año pasado se lo mantuvo hasta fin de año y fue campeón uruguayo. En siete partidos por el Apertura, Zielinski tenía 12 puntos y Repetto había logrado 9.

@Nacional

Zielinski y Fuentes en la presentación del DT

Una agravante fue que el argentino perdió la Supercopa Uruguaya ante Liverpool.

El otro punto es lo que mostraba su equipo en el campo de juego, que no era del agrado del hincha, con partidos discretos, variantes que en algunos casos llamaron la atención y sin jugadores destacados.

De todas formas, los comienzos complicados han sido habituales en Nacional cuando un entrenador inicia un temporada desde cero y debe buscar el equipo.

Lo que dijo Fuentes en enero

En enero, en el arranque de la pretemporada, el presidente de Nacional José Fuentes habló con Referí y ante la consulta de si estaba “lleno de paciencia” para respaldar a Zielinski, respondió afirmativamente, luego de su experiencia bancando a Repetto, que tuvo un arranque complicado, lo aguantó en su cargo y terminó con el título.

"Sí, estaba antes (lleno de paciencia) y estoy ahora. Como decía, cuando vos elegís un entrenador, sabés lo que elegís. Nacional se había acostumbrado demasiado a cambiar los entrenadores ante la primera caída. Y ya te gritaban para que los echaras, pero, como todo, necesita tiempo”, dijo el titular albo.

“Yo voy tres o cuatro veces por semana a Los Céspedes. Y ahí vos ves todo. Ves el trabajo y como lo reciben los jugadores, entonces te das cuenta cómo es esa comunión entre el entrenador y el jugador, más allá de que las cosas no salgan. Y también te das cuenta cuando los jugadores no llevan la idea y cuando el entrenador la está pifiando. Después, que no esté de acuerdo con un cambio, son cosas que en el fútbol son muy opinables", agregó en aquel momento.

Fuentes también dijo que seguía a Zielinski desde que estaba en Atlético Tucumán.

Federico Gutiérrez

José Fuentes

“En este caso tratamos de buscar alguien que tuviera experiencia, que haya jugado Copa Libertadores. Repetto sabía jugar copas internacionales. Entonces buscaba un técnico con ese perfil”, dijo.

Contó además que habló con presidente de clubes que tuvieron al argentino para conocer cómo era como DT.

“Todos los presidentes fueron unánimes: me dijeron que es una garantía, que es un entrenador que jamás te va a generar un problema, que se adapta a la necesidad del club. Tiene clarísimo que si hoy estás en una competencia y por necesidad tenés que vender a un jugador, no le va a venir un ataque de histeria y va buscar enseguida el reemplazo. Que sabe ubicarse. Y es más: el de Estudiantes me preguntó: ‘¿Qué copa jugás vos?’. ‘La Libertadores’, le digo. ‘Ah, no lo dudes’, me comentó. Hay que recordar que ellos estuvieron a punto de llegar a la final", señaló en enero.

“Un señor”

José Fuentes fue consultado este lunes por los motivos de la salida del entrenador: por si él había tenido un cambio de opinión con el DT o si había pesado el análisis de la gerencia deportiva, o si el propio Zielinski ya no estaba convencido para seguir.

Fuentes no dio detalles de qué fue lo que influyó para la salida del argentino y solo destacó la caballerosidad del DT.

“Solo te digo que durante todo el tiempo que estuvo en el club e incluso en su salida, demostró ser un señor, él y su cuerpo técnico, además de haber trabajado mucho y muy bien”, dijo Fuentes a Referí.