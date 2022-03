Denis Elías cantó en un acto por el SÍ y otro por el NO: "Me resbala todo lo que se dice"

El cantante Denis Elías se vio envuelto en las últimas horas en una discusión en torno a su participación en actos tanto a favor como en contra del referéndum que pretende derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

Elías, una de las voces más reconocidas de la música tropical e integrante del conjunto de parodistas Zíngaros, que consiguió el primer lugar de la categoría en este Carnaval, subió con su banda al escenario en la noche del jueves para cerrar un acto por el voto celeste en la Plaza de la Bandera, donde sonaron varios de sus éxitos.

"Así cierra el gran acto final del NO, en plaza de la Bandera en Montevideo, con mucha alegría y al son de la plena de Denis Elías", escribió en su cuenta de Twitter el diputado nacionalista Carlos Iafigliola.

Así cierra el gran acto final del NO, en plaza de la Bandera en Montevideo, con mucha alegría y al son de la plena de Denis Elías !!!! pic.twitter.com/eC5s2Q1v6f — Carlos Iafigliola (@CIafigliola) March 18, 2022

La presencia del cantante en un acto a favor del NO generó una fuerte repercusión en redes sociales con usuarios que propusieron cancelar al artista y señalaron que a partir de ese momento dejarían de escuchar sus canciones.

Tres meses atrás, el 18 de diciembre, el cantante participó también de un acto del SÍ en Capurro en donde se presentó junto a otros músicos como Damián Lescano, Asaltantes con Patente, Pa' entrar en calor y Alejandro Balbis.

Como en cualquier polémica mediática no faltó el ingenio de algunos uruguayos que se tomaron la situación con humor.

Que Denis Elias participe en un acto del No y en un acto del Si, habla que en Uruguay existe una democracia pleeeeeeeeenaa. — Tuytiritero (@Tuytiritero) March 18, 2022

Denis Elías yendo a un acto del NO y del SI es el botija con padres separados que pasa el 24 con la madre y el 31 con el padre — Peteco Petaca (@petecopetaca_) March 18, 2022

Si bien el cantante evitó hacer comentarios al respecto en sus redes sociales, habló sobre el tema en una entrevista con el programa 12PM de Azul FM. “Ni bien terminé de tocar vi la cantidad de mensajes de gente que me escribió. Me resbala todo lo que se dice. No me cambia la vida porque toda mi carrera he tocado en los actos políticos y siempre con el mayor de los respetos", comentó el cantante.

Contó que al momento de una contratación aclara que va a tocar porque es su trabajo y el de las 11 personas que trabajan con él, pero pide que no suban banderas al escenario ni que le pidan que diga cualquier cosa en relación al acto político. "Yo vengo a hacer mi música. Si sirve sí y sino está todo bien, lo respeto y habrá otros colegas que podrán ir a tocar”.

"Sinceramente de política no entiendo nada", dijo el cantante de Horas vacías y aseguró que para él es indistinto tocar en un acto a favor o en contra de la consulta popular porque está "por fuera" de la política. "No me gusta y no opino", acotó.

"Toqué por el SÍ en Capurro, ahora me contactaron por el NO y fui y toque, porque tengo gente a la que responderle. Hay mucha gente que trabaja conmigo que seguramente por un tema de banderas va a votar el SÍ, pero son todos profesionales. Subimos al escenario y tocamos", dijo el cantante que está cumpliendo 15 años como solista y zanjó la discusión: "Es trabajo para mí. Es mi laburo".