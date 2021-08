Denuncia de Legrand por TV Ciudad: IMM modifica resolución tras recurso revocatorio

La Intendencia de Montevideo (IMM) eliminó la resolución del 2 de agosto que disponía el inicio de una investigación administrativa ante los hechos denunciados por Denisse Legrand, exconductora de La letra chica por TV Ciudad. Aquel texto daba cuenta de que la periodista expresaba "haber vivido una situación con la directora del canal que la llevó a resolver unilateralmente no concurrir, desde ese entonces, al programa".

A los tres días de publicada dicha disposición, Legrand había elevado a la Secretaría General de la comuna un recurso de revocación y jerárquico. Entre otras cosas denunciaba que el texto exponía "en forma pública" su nombre, mientras que no lo hacía con el de la denunciada Alejandra Casablanca, directora de TV Ciudad. La editora de La Diaria y coordinadora de Nada Crece a la Sombra había considerado que esto redundaba "en una vulneración" de su "intimidad no ecuánime con la protección que se hace respecto a la identidad de la denunciada".

En este sentido, el director de Gestión Humana de la IMM, Jorge Mesa, firmó este viernes una nueva resolución, ante la sugerencia de la Asesoría Jurídica de la comuna. Las modificaciones contemplan varios de los planteos de la periodista en su recurso administrativo.

La nueva redacción refiere, en cambio, a "la denuncia presentada por una persona contratada a través del Fideicomiso de TV Ciudad que involucra a la dirección del canal", en lugar de dar su nombre y el del programa en que participaba Legrand.

En el recurso de revocación, la exconductora de La letra chica había indicado que "se padece error al anunciar que se vivió una ´situación´ con la directora del canal". Legrand sostuvo entonces que "se presentó una denuncia por violencia laboral, y no una simple ´situación´ en el marco de una relación de trabajo; con todo lo que implica la diferencia de lo enunciado". Ahora la nueva redacción de la IMM ya no habla de ninguna situación.

En otro punto, la periodista había apuntado como incorrecta la aseveración realizada en el texto respecto a que fue ella quien “unilateralmente resolvió no concurrir al programa para el que fue contratada”. "Se me planteó explícitamente que no retornara al programa luego de la situación vivida. Tras plantear la situación a las autoridades, se me plantea explícitamente que no vuelva a concurrir al canal", argumentó en el recurso.

En diálogo con El Observador, Legrand había relatado semanas atrás cómo el pasado 5 de julio mantuvo una reunión con la directora de Comunicación de la comuna, Ana De Rogatis, junto a otro funcionario del canal municipal. En esa instancia la jerarca le planteó que no veía posible en los hechos una reincorporación suya a La letra chica, salvo que hubiera recambio en el equipo del programa.

En otro punto del recurso revocatorio, Legrand había arremetido contra una de las disposiciones de la anterior resolución, en la que la administración fundamentaba la investigación administrativa para "deslindar eventuales responsabilidades”. La periodista aseguraba sin embargo que la normativa departamental establece que estos procesos deben tener como objetivo "determinar responsabilidades" e identificar "presuntos responsables".

La IMM también modificó ese pasaje en la nueva resolución de este viernes, en la que indica que se "sugiere la realización de una investigación administrativa, a los efectos de esclarecer los hechos denunciados y en aplicación del principio de transparencia dentro del cual actúa la administración".