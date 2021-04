Denuncia por situaciones de acoso y abuso sexual en el hockey fue presentada en Fiscalía

La Federación Uruguaya de Hockey sobre Césped (FUHC) presentó finalmente una denuncia en Fiscalía por presunto abuso sexual cometido por un entrenador, luego de que un grupo de jugadoras publicaran en Instagram una carta en la que hace mención a varias situaciones de acoso generadas presuntamente por este hombre.

La presidenta de la FUHC, Danae Andrada, dijo a El País este domingo que presentó en la fiscalía "todas las actuaciones" realizadas por la Federación sobre el tema, y que en ese sentido "la vía administrativa", como la labor que está llevando a cabo el Tribunal de Penas de la asociación, corre en paralelo sin interrupción. "Es independiente de la vía judicial. Ahora se dio vista al entrenador acusado sobre el contenido de las denuncias de las jugadoras", aseguró.

El texto de las jugadoras, difundido en la cuenta de Instagram espaciosegurohockey el lunes pasado, comenzaba afirmando: "Urge la necesidad de abrir un espacio de reflexión de lo que está pasando en nuestro deporte, no ajeno a lo que sucede a nivel general en la sociedad".

El tema llegó hasta la Secretaría Nacional del Deporte, que envió una nota a la FUHC solicitando información sobre lo ocurrido.

En la nota de las deportistas se afirmaba además que habían "otros relatos de jugadoras en primera persona de casos de acoso y abuso del entrenador en cuestión hacia ellas, evidenciando una conducta que se repite en el tiempo”.

El texto también incluía la crítica contra prácticas de acoso y abuso generalizadas en el deporte "por parte de algunos entrenadores, abusando de su poder". "Lo más grave de esto es que estos casos son moneda corriente en el ambiente del hockey, viéndose normalizadas situaciones que generan mucha angustia, dolor y hacen peligrar no solo el adecuado desarrollo deportivo de muchas niñas y adolescentes que eligen este deporte, sino también su salud mental".

Sobre la denuncia puntual, la carta aseguraba que el hombre acusado "no es el único", lo que llevaba a las deportistas "a hacer una pausa y reflexionar" para terminar con "la naturalización del acoso y abuso sexual y psicológico que pone de relieve la dinámica de abuso de poder en el hockey, donde se permite mucho y se frena poco".

Y explicaban: "Es la tarea de todos y todas repensar algunas prácticas habituales que por suceder continuamente creemos que 'debe ser así' o que 'no es tan grave'. No está bien que tu entrenador te escriba mensajes personales por redes sociales, no está bien que te diga para pasarte a buscar o que te esté esperando afuera, no está bien que te diga lo bien o mal que te queda la pollera ni ninguna prenda, no está bien que opine sobre tu cuerpo, no está bien que te invite a salir, no esta bien que hable sobre tu vida sexual o personal, no está bien que te haga masajes si no es su oficio, no está bien que se meta en tu cuarto cuando viajan con la delegación, no está bien que te toque. Y esto, que la mayoría de veces sucede en escalada, nos ha pasado a la mayoría de las jugadoras"