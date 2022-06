"Describió a la menor con detalles": los argumentos por los que una jueza y un tribunal encarcelaron a El Cachila

"No hay prueba que vincule (a Ángel "el Cachila" Moreira) con (Leonardo) Sena y, además, si yo lo saco a Sena del lugar, no hay pruebas que digan qué fue lo que Moreira hizo para encubrir. No tengo testigos, ni pericias que digan que encubrió el homicidio de Lola. No hay", dijo, tajantemente, el juez Juan Giménez Vera a El Observador. Aún así, Moreira estuvo más de tres años preso y había sido procesado por homicidio agravado por alevosía y luego fue acusado por encubrimiento. La decisión de procesarlo –y encarcelarlo– fue tomada por la jueza suplente Rossana Ortega y ratificada por los tres miembros del Tribunal de Apelaciones de 4to Turno.

En ese momento, la defensa de Moreira, que la encabezaba la defensora pública Yésica Biquez, sostuvo que había una "falta de fundamentación" de la decisión de Ortega, pero el tribunal entendió que no era de recibo. "En efecto, se alude a que la decisión de enjuiciamiento es infundada, porque se basa en citas, pericias e informes contradictorios entre sí, que le impiden hacer los descargos. Sin embargo esto no se comparte, en la decisión se vuelcan argumentos para adoptarla, que podrán compartirse o no, pero de ninguna manera la tornan inmotivada", señaló el fallo. Argumentaron que para procesar a un indagado la "suficiencia" requerida es "en relación a los elementos de convicción, es decir, suficientes probanzas que persuaden que el indagado tuvo plena participación en el delito". Entendieron entonces que, en este caso, los elementos estaban dados para apuntar a Moreira por la coautoría de un delito de homicidio agravado por la alevosía. Leé también Qué dice la sentencia de absolución de El Cachila por el crimen de Lola Chomnalez Para hacerlo, toman como elemento las varias y contradictorias declaraciones de El Cachila. La defensa, por este motivo, las consideraba "carentes de credibilidad". "No prueba nada porque le fue insinuado o sugerido en entrevista inicial, cuando le exhibieron fotos de la escena del crimen y además por la presión policial a la que fue sometido", esgrime la sentencia parafraseando los argumentos de la abogada, quien insistió –como luego determinó el juez– que Moreira no estaba en Valizas en esa fecha. "La Sra. Juez, como a lo largo de toda su providencia, elige creer parte de las declaraciones, las que sirven a su teoría del caso", escribió Biquez entonces. Uno de los argumentos que usó Giménez Vera para absolverlo, es que El Cachila no describió a Lola ni a los objetos que llevaba correctamente hasta que se le mostraron fotos y allí él cambiaba la versión perjudicándose. Uno de estos elementos fue la mochila, que dijo que era negra cuando en realidad era rosa chicle. El tribunal de apelaciones atendió ese argumento cuando fue esbozado por la defensa del indagado en su momento (2019) y había manifestado que la mochila no era "exclusivamente fucsia", porque el espaldar era negro y eso podría haber inducido a confusión a El Cachila. Además, recordaron que la comparecencia de Moreira ante la Justicia ocurre por una denuncia anónima de una compañera de su pareja. "Tomando por base sus declaraciones en su conjunto y más allá de sus idas y venidas, que fue la última o en todo caso una de las últimas personas que vio con vida a la víctima (...), describió a la menor con detalles, refirió a un desmayo o desvanecimiento que habría sufrido la misma antes de su muerte, lo que es compatible con la dieta que había iniciado hace poco, teniéndose especialmente en cuenta que había comido frugalmente con la madrina y el resto de la familia un revuelto vegetariano, el calor reinante y el trayecto recorrido", señaló la sentencia validada por los ministros Gabriela Merialdo, Ángel Cal y Luis Vinciguerra. Agregaban también que Lola murió en la franja horaria en la que El Cachila dice haberla visto. A su vez, había declarado que "dejó a la víctima en el lugar donde apareció el cuerpo, en la posición en la que estaba cuando la encontraron. Además, dio detalles de los efectos que tenía la víctima, los que en general coinciden con los que fueron localizados".