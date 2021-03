Descubrió el nuevo mundo del fútbol femenino en Uruguay: "¿Cuánto querés ganar?"

Hace un cuarto de siglo, Fabiana Manzolillo comenzó a recorrer los caminos del fútbol. Tardíamente, a sus 26 años, se transformó en futbolista amateur, pero rápidamente se recibió como entrenadora, en 2003 armó su primer proyecto de fútbol en INAU, con el que fue bicampeona sub 18 en la AUF. Llegó a la selección mayor como entrenadora principal y en 2014 quedó a dos goles de poner a Uruguay por primera vez en un Mundial. Guió a Colón al título del bicampeonato Uruguayo en 2014 y 2015. Además, dirigió a Salus, River Plate, Defensor Sporting, y este mes firmó su primer contrato profesional con un club de fútbol, con Wanderers, con el que jugará el Torneo Rexona de fútbol femenino de Primera división de la AUF.

Es educadora social, trabajó en el movimiento Tacurú y en INAU, y desde hace 25 años su vida experimentó el giro que quería y la encaminó hacia los sueños que tenía, sobre los que su madre desconfiaba y sus amigas no alentaban por los prejuicios instalados en la sociedad de ese momento sobre las mujeres y la práctica del fútbol.

Nació en la década de 1970 y jugar al fútbol en esos tiempos no era una práctica simple para las mujeres. Creció en los años 1980 jugando entre hombres.

“Aprendí a jugar al fútbol con mis primos, en el campo. Nada más. Soy hija única, pero mi madre tiene 12 hermanos y tengo como 30 primos, entonces nos íbamos a Trinidad, a un campo de mi abuela y me pasaba todo el verano cada año jugando al fútbol con todos ellos. Todos los años esperaba lo mismo, las vacaciones para irme al campo a jugar al fútbol. Así me formé, porque cuando era una niña no había baby fútbol para las mujeres. No había lugar para nosotras. Mis amigas no querían jugar. El fútbol era cosa de hombres. Hasta que un día empecé a jugar, a los 26 años”, recordó Manzolillo.

Camilo dos Santos

Fabiana Manzolillo

“Mamá me decía siempre que el fútbol no me iba a dar de comer, que tenía que estudiar y trabajar. Después de estudiar educación social y cuando encontré una veta para ingresar al mundo del fútbol, le digo a mi madre: ‘Vivo de la pelotita’. Ella tiene 84 años y está copada con todo lo que está ocurriendo. No me resultó difícil abrirme camino en el fútbol. Me llegó todo rápido y me fue bien”, dice a Referí.

Las únicas dos entrenadoras que dirigieron a la mayor fueron Monzolillo y Graciela Rebollo.

La vida deportiva como jugadora la tomó en edad madura. Transcurrió entre 1997 y 2002, pero fue suficiente para descubrir el fútbol desde adentro, jugar el primer torneo oficial femenino de la AUF, defender a Central Español y River Plate, volver a los palermitanos, y reforzar su apuesta por el deporte al recibirse de entrenadora en 2003.

Como mujer en el fútbol tuvo que duplicar esfuerzos para llegar.

“Jugaba en Central cuando hice el curso de entrenadora y cuando dejé en 2003 presenté un proyecto de fútbol femenino en INAU”, recuerda.

Aquella puerta la puso en un camino que hoy la tiene en los primeros planos del fútbol femenino uruguayo.

Dirigir aquel proyecto de INAU en 2003, que coronó con dos títulos en la AUF, le abrió la puerta de la selección juvenil como asistente de Juan Carlos Duarte.

Después su vida deportiva la llevó a la Copa Libertadores femenina con Colón, a ganar el Uruguayo y a construir equipos exitosos.

“¿Cuánto querés ganar?”

Después de Colón dirigió a River Plate, tomó a Defensor Sporting en la B en 2019 y lo llevó invicto a la A.

En 2020, cuando conducía a los violetas, vivió una situación que le sorprendió. Nunca le había ocurrido, dice a Referí, y la sorpresa fue doble en poco más de seis meses. Ella misma lo explica. “El año pasado hicimos un amistoso contra Wanderers y en un momento alguien se me acerca y me pregunta: ‘¿Vos sos Fabiana?’. Le respondo afirmativamente, y se presenta: ‘Soy dirigente de Wanderers, cuando te vayas de Defensor te quiero en mi equipo’. Ese día le ganamos 8-0 a Wanderers. Poco después me fui de Defensor, y me llamó. ‘Te acordás que estuvimos hablando. Soy Claudio’. Así se presentó y recordó aquella charla. Eso fue en octubre. ‘Mi entrenadora tiene contrato hasta diciembre, pero quiero que el año que viene estés con nosotros y me hizo una pregunta que nunca me habían planteado: ¿Cuánto querés ganar?’. ¡No lo podía creer! Le di una cifra que era inalcanzable para el fútbol femenino, finalmente bajaron mi aspiración, pero se acercaron a mi pedido”.

Manzolillo asumió el 10 de febrero como entrenadora profesional del primer equipo de Wanderers. El objetivo del club se lo propuso el gerente deportivo, Mauricio Nanni. Quieren cambiar la imagen de Wanderers femenino porque cargan con un peso negativo en la disciplina del equipo. “En 2021 comenzamos con tres jugadoras con cuatro fechas de suspensión”, resumió.

“Si tenemos disciplina afuera del campo, adentro también. Los resultados van a venir solos. Queremos que sean profesionales las 24 horas”, dijo.

En el plantel de Wanderers, las jugadoras no tienen contratos profesionales, reciben un viático. “De a poco nos vamos enfocando hacia la profesionalización con los pasos lentos que hay que dar. El primer paso es que les paguen viático y no saquen dinero de su bolsillo para jugar al fútbol”.

Para la entrenadora, el fútbol femenino está evolucionando en Uruguay. “Hay mucha ayuda de FIFA y Conmebol. Ya lo dijo Blatter: ‘El futuro es el femenino’, sino, ¿cuánto hace que está el fútbol masculino en la sociedad? Más de 100 años. El femenino lleva recién 25 años y las mujeres tenemos que seguir luchando para avanzar en esos cambios que son lentos, sí, pero se cambia”.

Actualmente, el Torneo Rexona de fútbol de Primera femenino tiene 28 clubes, 10 en la A y 18 en la B.

Manzolillo propone aumentar la cantidad de partidos. “Jugamos 18 partidos al año. Es poco. Eso hay que modificarlo. Buscar un playoffs al final. También entiendo que forma parte del proceso de crecimiento”.