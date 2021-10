Desde drama hasta gastronomía: las mejores series de 2021, según Variety

Variety es un medio icónico para la cobertura de espectáculos: desde el cine hasta el teatro, pasando por la televisión y todos los proyectos de las diversas plataformas de streaming disponibles hoy en día, el medio estadounidense hace constantemente un recorrido arduo y detallado sobre todo lo disponible en el mundo del arte.

Con tintes de comedia, drama y crimen, estas son las mejores series que se estrenaron en 2021, según Variety: están disponibles en Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max, Peacock y Starz.

Mare of Eastttown

Mare of Easttown

Mare of Easttown es la nueva serie de Kate Winslet, que se llevó la admiración de todos los fans que la siguen hace años. La miniserie se centra en una detective, llamada Mare Sheehan, de un pueblo pequeño de Pensilvania donde comienza a investigar un crimen, justo cuando su vida personal y todo su alrededor empieza a desmoronarse poco a poco. Como investigadora Mare Sheehan, entierra la angustia profundamente debajo de la superficie, lo que le permite salir en momentos de gran estrés. A su alrededor, sus compañeros residentes de la única ciudad que ha conocido están soportando sus propias angustias, lidiando con los salarios de la crisis de opioides, una economía colapsada o simplemente la sensación de que las cosas no están mejorando.

Dónde: HBO Max

Duración: una temporada, siete episodios en total

Hacks

Hacks es la nueva serie de HBO que fue furor en los Emmys de este año y entre la audiencia, particularmente por el rol de importancia y poder que le da a la mujer, lo cual tuve un cierre perfecto en los premios de este año ya que Lucia Aniello se llevó el premio a mejor dirección. La serie explora el oscuro proceso de enseñanza y aprendizaje entre Deborah Vance, una legendaria cómica de Las Vegas, y una joven resuelta de 25 años.

Dónde: HBO Max

Duración: al momento la serie tiene una temporada

High on the Hog: How African American Cuisine Transformed America

La industria gastronómica es conocida por influenciarse constantemente: lo que prima en una comunidad o país siempre encuentra su camino hacia las cocinas de otros lugares. En está línea, todos los programas y series culinarias fueron evolucionando y hoy en día son sumamente diversos. Sin embargo, nada se compara con High on the Hog: How African Cuisine Transformed America: utiliza el histórico libro de la Dra. Jessica Harris para contextualizar los sabores de la cocina estadounidense que se originó en África. Cada uno de los cinco episodios de la serie es compasivo, desgarrador e iluminador, y el presentador Stephen Satterfield brinda una doble sensación de asombro y angustia que hace que "High on the Hog" sea una experiencia impecable.

Dónde: Netflix

Duración: al momento cuenta con tan sólo cinco episodios

The investigation

Esta miniserie dramática sigue la historia del intento de llevar ante la justicia al asesino del difunto periodista Kim Wall, sin mostrar nunca al hombre que está siendo buscado. La miniserie no se trata de él, se trata del trabajo serio y tenaz que los detectives de la policía danesa realizaron en el caso: Wall fue asesinada en un submarino hecho a mano y se creía que su cuerpo estaba en algún lugar del mar, por lo que fue necesaria una exploración masiva para que se haga justicia sobre su caso. Quizás debido a su existencia fuera de la tradición procesal estadounidense, La Investigación, protagonizada por Søren Malling como el jefe de homicidios en el Departamento de Policía de Copenhague, se convirtió en una miniserie completamente trascendental.

Dónde: HBO Max

Duración: miniserie de seis episodios

The Underground Railroad

"Será francamente impactante si algún programa que se presenta este año, o cualquier otro, logra la mitad del efecto inmersivo de The Underground Railroad", dice Variety. La adaptación de Barry Jenkins de la novela de Colson Whitehead es meticulosa, conmovedora y absolutamente desgarradora en su interpretación de Cora, una esclava que lucha por su camino hacia la libertad. Cada episodio tiene un peso atmosférico propio. Incluso cuando las escenas son abrumadoras, la cámara de Jenkins, siempre atenta, capta cada detalle con una claridad de propósito demasiado rara. Caer en el mundo de The Underground Railroad, con su historia de esclavitud y racismo sistémico a la vez intensificada y fundamentada, lo convierte en una de las experiencias televisivas más horripilantes e iluminadoras de los últimos tiempos.

Dónde: Amazon Prime Video

Duración: al momento tiene tan sólo 10 episodios

Girls5eva

Esta creación exclusiva de la plataforma de Peacock combina la sátira irónica y sabia de la industria del entretenimiento con una comprensión delicada y melancólica de lo que se siente al ver pasar el tiempo. Creada por Meredith Scardino, la serie analiza a un grupo de pop que se había disuelto muchos años antes de que su música volviera a entrar en el espíritu de la época. La serie indaga sobre las formas en que el estrellato revivido choca con las nuevas responsabilidades de los adultos: es nítido y eficaz al describir cómo sus personajes, mujeres que se acercan o que están en la mediana edad, no quieren necesariamente ser famosas sino ser escuchadas.

Dónde: Peacock

Duración: al momento tiene una temporada de nueve episodios

Blindspotting

No es raro que una película se convierta en un programa de televisión o viceversa, pero sigue siendo inusual que una adaptación adopte lo mejor de su material original y encuentre una manera significativa de diferenciarse de él: La serie Blindspotting, de la plataforma Starz, hace exactamente eso. Su decisión más inteligente de inmediato fue cambiar el enfoque de la pareja de amigos de Daveed Diggs y Rafael Casal a Jasmine Cephas Jones, quien interpretó a la novia de Casal, Ashley, en la película con un efecto breve pero memorable.

Dónde: Starz

Duración: al momento tiene una temporada de ocho episodios

Popurrí de las mejores series de todos los tiempos, según Variety

The Sopranos Veep Friday Night Lights Sex and the City Game of Thrones 30 Rock Breaking Bad Seinfield The West Wing Lost

Las mejores series de la última década, según Variety

The Leftovers BoJack Horseman Enlighted The Americans Fleabag Atlanta The Good Wife Better Call Saul Nathan For You RuPaul's Drag Race

