Desde Flores, Zambrano & Cía vendió equinos para todo el país

Zambrano & Cía se encargó del 37º remate especial de Yeguarizos en la Sociedad Fomento Rural de Flores. Germán Sapelli, responsable del Departamento de Equinos del escritorio, informó a El Observador que se colocaron 216 equinos y que solo tres animales quedaron sin vender. La actividad comercial se hizo con una gran presencia de público, y clientes de diferentes partes del país compraron ejemplares.

Resultados de la venta.

La feria de yeguarizos tenía como principal atractivo la liquidación de los 41 deportivos de la firma El Baqueano, destacó Sapelli. Esos ejemplares se colocaron con un máximo de US$ 1.900.

En la venta colaboraron los representantes del escritorio en la zona, Guillermo Bequio y Conrado Mayorbe.

Zambrano & Cía remató desde la Sociedad de Fomento Rural de Flores.

Venta virtual con 100% de colocación

Al final de la feria, Zambrano & Cía realizó el remate virtual de Criollos de la cabaña Monzón Chico, en el que colocó el 100% de la oferta.

En esa comercialización se colocaron 32 yeguas Criollas y seis machos castrados.

Las yeguas se vendieron a un promedio de US$ 1.590 y un máximo de US$ 3.240; mientras que los machos se vendieron a US$ 1.215 de promedio y US$ 1.800 de máximo.

Resultados de la venta.

El remate se pudo seguir en vivo a través de CampoTV.