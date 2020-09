Desde Freddie Mercury hasta Adrián Suar, siete recomendados para ver en casa este fin de semana

El décimo vuelo del transbordador espacial Challenger duró 73 segundos. Ante los ojos de millones de espectadores, esta nave de la NASA explotó poco después de su despegue el 28 de enero de 1986 y mató a sus siete pasajeros, que componían una de las tripulaciones más diversas de la historia de los viajes espaciales, incluyendo a la maestra de escuela Christa McAuliffe, que sería la primera civil en volar fuera de la Tierra. Esta miniserie documental de cuatro partes reconstruye la tragedia y las causas que la provocaron, a la vez que repasa las vidas de los siete astronautas a través de entrevistas y testimonios de sus familias, sumado a material de archivo inédito, que incluye el entrenamiento de los viajeros espaciales. Está disponible en Netflix desde el 16 de setiembre.

Challenger: el vuelo final

The boys

Aunque nos gustara que los superhéroes, si existieran en el mundo real, fueran como los de las historietas que leíamos de niños o como los que muestran las películas que en las últimas décadas han copado el cine, lo cierto es que seguramente se parecerían mucho más a los del cómic devenido en serie y película Watchmen, o a los que muestra esta serie, que acaba de estrenar su segunda temporada. The boys son un grupo de personas que han decidido tomar la justicia por mano propia y enfrentarse a los superhéroes, que aunque aparentan ser rectos y ejemplares, son en realidad empleados de una empresa que los controla, además de un grupo de egoístas y corruptos. Decididos a demostrar esa verdad y a erradicar los vicios de estos personajes, el enfrentamiento entre ambas bandas será el eje de esta serie, que está relatada a través de los ojos de los nuevos reclutas de ambos bandos: de un lado, un joven que se suma a The boys luego de que su novia muera a manos de uno de los “héroes”, y Starlight, una heroína idealista que se integra a los Siete, el principal grupo de superhéroes del planeta. Está disponible en Amazon Prime Video, con un episodio nuevo cada semana.

El diablo a todas horas

Knockemstiff es uno de esos típicos pueblos de película estadounidense, uno de esos infiernos grandes que esconden algunos secretos truculentos y donde cualquiera que se salga de la norma es puesto en la picota. Ahí vive Arvin Russell, un muchacho que se planta ante las fuerzas negativas que lo amenazan a él y a su familia, incluyendo al corrupto sheriff del pueblo, a una misteriosa pareja y a un siniestro predicador religioso. Sobre eso va esta película protagonizada por Tom Holland, el actual Hombre Araña cinematográfico, y que está basada en la novela del escritor Donald Ray Pollock (que nació y se crió en el pueblo donde transcurre la historia), que se ambienta en los años que van desde el final de la segunda guerra mundial y la guerra de Vietnam (Ver página 15). Disponible en Netflix desde el 16 de setiembre.

Freddie Mercury: the great pretender

Una de las tantas frases hechas del periodismo deportivo vernáculo dice que “atrás del profesional está la persona”. Llevándola al mundo del espectáculo, podría decirse que atrás del personaje público está la persona. Y eso es lo que busca retratar este documental, que presenta al Freddie Mercury que no era tan conocido ni que se veía cada vez que subía al escenario con Queen. El documental repasa algunos de los proyectos individuales que el artista desarrolló por fuera de su carrera con la banda que lo hizo conocido, y proporciona un vistazo a la intimidad de una figura que era muy distinta al personaje extravagante y excéntrico que desarrollaba en escena. Como complemento, la serie Classical Albums tiene un capítulo sobre el disco A night at the opera, de Queen. Está disponible en DirecTV Go.

Para bien (o para mal)

En los últimos años la cultura del wellness –o bienestar– creció a pasos agigantados. Cada vez son más las tendencias de alimentación, medicina alternativa, espiritualidad y actividad física que prometen la fórmula perfecta para llevar una buena vida y vencer dolencias. Además, varias de estas prácticas se sustentan en un discurso que promueve lo natural y lo alternativo, en contrapartida con lo industrializado. Y, en tiempos de consumidores desconfiados y decepcionados por la preponderancia de la industria sobre sus cuerpos, estas corrientes pueden ser un camino atractivo. Pero lo que también puede suceder con algunas de estas modas –y en este lugar se para esta serie documental– es que pueden alimentar trastornos en quienes las adopten y pueden suponer riesgos para la salud que no suelen ser advertidos por parte de quienes las promueven. A lo largo de seis episodios se explica el porqué detrás del éxito del consumo de aceites esenciales, del veneno de abeja y de la ayahuasca. También se expone lo que sucede con el ayuno, el sexo tántrico y la apiterapia.

Está disponible en Netflix.

Blue Jasmine

Jasmin (Cate Blanchett) quedó en bancarrota después del suicidio de su marido y se ve obligada a abandonar su vida de lujos en Nueva York. Marcha hacia San Francisco a vivir con su hermana y, a partir de ahí, deberá repensar su estilo de vida y rearmarse. Mientras tanto, batalla con un pasado que la agobia. Esta comedia dramática escrita y dirigida por Woody Allen está disponible en NS NOW.

Corazón loco

La nueva comedia romántica que protagoniza Adrián Suar cuenta la historia de un traumatólogo que tiene dos familias. Con Paula está casado hace 19 años y tiene dos hijas adolescentes. Y con Vera se casó hace cinco años y tiene un hijo. Pero esa doble vida llega a su punto de inflexión cuando las dos mujeres (Soledad Villamil y Gabriela Toscano) descubren la existencia de la otra y deciden unirse para vengarse de su marido. Aunque la película recibió fuertes críticas en Argentina por su trato sobre ciertas temáticas sociales, en Uruguay se encuentra en el top 10 de los contenidos más vistos de Netflix.