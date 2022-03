Después de seis años, Alejandro Foglia volvió a competir y ganó una medalla de plata

El diploma olímpico (octavo puesto) de la clase laser standard de yachting de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Alejandro Foglia, volvió a competir luego de seis años y fiel a su costumbre lo hizo con éxito.

Foglia, de 38 años, se retiró tras competir en la clase finn de los Juegos Olímpicos de Río 2016 donde terminó en el 19º puesto.

Actualmente se desempeña como entrenador en el Yacht Club de Punta del Este que desde la semana pasada organiza una profusa actividad en la clase ILCA.

Tanto tiempo pasó Foglia afuera del agua que la clase laser se llama, desde el año pasado, clase ILCA.

El abanderado de Uruguay en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 compitió con el barco de Juan Martín Outeiro y lo hizo en ILCA 7, lo que antes era el laser standard. Disputó el Sudamericano Master de la categoría.

YCPE

Foglia en acción en la bahía de Punta del Este

El uruguayo conquistó la medalla de plata por detrás del brasileño Andre Streppel y por delante del también brasileño Andre Passow.

"Me saqué las ganas de volver a correr, no corría en laser desde los Juegos Olímpicos de Londres, no te imaginás cómo me quedó todo el cuerpo de dolorido. Pero hice una actuación digna, logré el segundo puesto y sobre todo me divertí mucho y me reencontré con gente que hacía mucho tiempo que no veía", dijo Foglia a Referí.

YCPE

El cuatro veces olímpico con autoridades del Yacht Club Punta del Este

Posteriormente, Foglia volvió a lo suyo: a entrenar a sus competidores que desde este lunes disputan el Sudamericano en la clase ILCA 7 e ILCA 4.

En ILCA 7 el gran nivel de la competencia hace que los uruguayos estén lejos del podio. El mejor colocado es Stefano Caiafa, pupilo de Foglia, con un 24º puesto en la clasificación general.

YCPE

El uruguayo corrió en barco prestado y demostró su vigencia a los 38 años

En ILCA 4 Juan Diego Risso viene sexto y Agnese Caiafa novena.

Ambos torneos se terminarán de disputar este viernes y el lunes comenzará el ILCA 6, antes llamado laser radial, donde el crédito celeste será Dolores "Lola" Moreira.