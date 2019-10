Después del cambio de Sanguinetti por Vivir sin miedo, Gandini estuvo en acto colorado

Días después de que el expresidente colorado Julio María Sanguinetti cambiara de opinión respecto a la campaña Vivir sin miedo que impulsa el senador blanco Jorge Larrañaga, el diputado Jorge Gandini participó este lunes en un acto de Batllistas en un bar de Pocitos. "A esta altura, creía que había hecho todo en mi vida, pero ahora estoy hablando en un acto del Partido Colorado", dijo el dirigente de Alianza Nacional cuando Sanguinetti le pasó el micrófono.

El diputado de Alianza Nacional fue invitado al acto por parte de los dirigentes del sector, que anunciaron que ensobrarán la papeleta con el sí a la reforma constitucional que impulsó Larrañaga y que se plebiscitará en octubre.

Prensa Batllistas

Aunque el expresidente había planteado sus reparos en materia jurídica, en los últimos meses cambió su postura respecto a la reforma, que prevé la creación de una Guardia Nacional dotada de 2 mil militares, la habilitación de los allanamientos nocturnos, la reclusión permanente revisable y el cumplimiento efectivo de las penas.

Según dijeron a El Observador fuentes de Batllistas, Sanguinetti cambió de opinión al ver que la "actitud" del gobierno seguía siendo la de no aceptar críticas en materia de seguridad. El expresidente afirmó en más de una ocasión que tanto su mujer como su hija firmaron para que la reforma constitucional fuera plebiscitada en octubre.

"Cuando surgió la propuesta de Larrañaga dije: 'Me parece democrático el camino. Yo no lo hago porque hay materias que no son de la Constitución debieron ser de la ley'", recordó en el acto el dos veces presidente (1985-1990 y 1995-2000). Sin embargo, con el correr de los meses se encontró con la ciudadanía "cada vez más" inclinada a apoyar la reforma y que "reclama la papeleta", contó el líder colorado, quien agregó que ahora le genera "simpatía".

La última encuesta de Opción señaló que 62% de los uruguayos está dispuesto a votar la reforma constitucional, mientras que 31% está en contra y 8% dijo que todavía no tomó la decisión.

Pese a este cambio de postura, el exmandatario dijo que todavía no estaba en condiciones de decir si iba a poner la papeleta. "En una semana le digo", afirmó.

En el acto el expresidente habló de la seguridad pero también de la necesidad de gobernar en el próximo período a través de una coalición. Por eso, quiso dar una "señal política fuerte" de que es posible acordar y mostrarse juntos, dijo una fuente del sector.

"Yo le venía a traer listas", bromeó Gandini cuando –para sorpresa de muchos– Sanguinetti le cedió el micrófono. El diputado nacionalista se refirió a los "caminos de coincidencias" entre ambos partidos y señaló que "la gente quiere un cambio ante el proyecto agotado del Frente Amplio". "Nosotros que somos más de la mitad vamos a tener la responsabilidad de gobernar este país para transformarlo", señaló el dirigente.