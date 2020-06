Detienen a una mujer como sospechosa de la desaparición y asesinato de Alison Fernández

La policía detuvo en la tarde de este lunes a una mujer en Santa Lucía (Canelones) luego de una serie de allanamientos ordenados por la Justicia en el barrio de El Abrojal, en el marco de la investigación por el asesinato de Alison Fernández, la joven de 18 años cuyo cuerpo fue encontrado en la mañana.

Según informaron a El Observador fuentes de la investigación, la detenida tiene antecedentes penales por narcotráfico y es señalada como sospechosa de la desaparición y homicidio.

El cuerpo de Fernández estaba enterrado en la arena a metros del río Santa Lucía, en una zona cercana al parque Prado Nuevo, próximo a donde la víctima había sido vista por última vez. El jefe de Policía de Canelones, Victor Trezza, concurrió al lugar en la mañana del lunes, y efectivos trabajaron en la zona.

Familiares de la joven habían realizado una movilización este sábado pidiendo colaboración de los vecinos para encontrarla.

Fernández había salido de su casa en Santa Lucía en la tarde del viernes 5 de junio y alrededor de la hora 23 llamó a su padre para decirle que volvería más tarde. Desde ese momento no se supo de ella.

Su padre, Ariel Fernández, contó a Telenoche días después de que desapareciera que su hija tenía problemas de adicción, pero que se venía tratando y "estaba bien". Vivía con sus padres junto a su hija de 3 años.

La fiscal de Canelones, Alicia Schiappacasse, es quien está al frente de la investigación, y quien solicitó que este lunes se desplegaran los allanamientos que terminaron con la detención de la mujer.

Además, horas antes, un hombre acudió a la fiscalía en forma voluntaria, para prestar declaración sobre el hecho, pero la información que brindó no fue sustancial, de acuerdo a las fuentes consultadas.

La indagatoria de la fiscalía tiene "varias líneas" de investigación, pero la principal apunta a la "gente del ambiente" del consumo de drogas que rodeaba a la víctima.

En el caso intervino el Departamento de Personas Ausentes del Ministerio del Interior, y ahora continúan la Dirección de Investigaciones de Canelones y los investigadores de homicidios de la jefatura canaria.

Un "debe"

Fernández, el padre de la joven, señaló este lunes luego de que fuera encontrado el cadáver, que los familiares no habían descansado en ningún momento de los 15 días de búsqueda. "No quería bajar los brazos, lo mío era encontrarla, pero encontrarla bien, no así", lamentó el padre en diálogo con Subrayado.

Y a continuación, aseguró que sentía "dolor" con la Justicia por la demora en resolver el caso. "Un sistema que nos está dejando un debe... A mí me lo dejaron. Eso que quede claro", criticó.