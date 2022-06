Detuvieron al principal líder indigenista en las protestas por el aumento de combustibles

La Policía de Ecuador detuvo al líder indígena Leonidas Iza, quien encabeza las protestas que los pueblos originarios cumplen con bloqueos de rutas desde el lunes para pedir al gobierno del conservador Guillermo Lasso que baje los precios de combustibles. "@PoliciaEcuador aprehendió a Leónidas I., en Pastocalle #Cotopaxi, por presunción de comisión de delitos", informó la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) vía Twitter.

Iza fue arrestado en el sector de Pastocalle, al sur de Quito, uno de los principales focos de la protesta. La información fue confirmada por la policía mediante un comunicado en el que se precisa que se "encuentra en sala de aseguramiento temporal, para audiencia de calificación de flagrancia para ser juzgado”.

Las autoridades, sin embargo, no precisaron la hora de la detención ni los delitos por los que fue arrestado el titular de la poderosa y opositora Conaie, que nuclea a 53 organizaciones de 18 pueblos y 15 nacionalidades indígenas, y que lideró en 2019 las manifestaciones que obligaron al expresidente Lenin Moreno a dar marcha atrás en un plan para eliminar los subsidios de los combustibles y que derivó en una represión que dejó un saldo de 11 muertos. También participó en las revueltas sociales que derrocaron a tres presidentes entre 1997 y 2005.

La detención de Iza se da en un contexto de máxima tensión desde la medianoche del lunes, cuando los manifestantes comenzaron a bloquear las rutas con neumáticos en llamas y barricadas levantadas con tierra, piedras y árboles en al menos 7 de las 24 provincias del país, incluida la región andina de Pichincha, cuya capital es Quito.

La protesta, convocada por tiempo indefinido, incluye otros reclamos, como la reestructuración de las deudas que tienen los campesinos con la banca, la falta de trabajo y las concesiones mineras en territorios nativos. Una vez conocida la detención de Iza, la Conaie llamó a "radicalizar" la protesta. "Grupos de élite de la Policía y las FFAA detienen de manera ilegal a @LeonidasIzaSal1 presidente de la CONAIE. Llamamos a nuestra estructura organizativa a RADICALIZAR las medidas de hecho por la LIBERTAD de nuestro máximo líder y por la dignidad de nuestra lucha", señaló el movimiento en Twitter.

Cristina Vega RHOR/ AFP

La Policía espera afuera de la Unidad Judicial de Flagrancia en Quito, donde está detenido Iza

La protesta a nivel nacional, que arrancó en un gélido amanecer con barricadas y llantas envueltas en fuego para impedir el paso de los vehículos, derivó en Quito en un enfrentamiento entre estudiantes que se manifestaban en contra del gobierno y policías. Fue cuando seis alumnos de un colegio de la capital ecuatoriana fueron “retenidos temporalmente por participar en "actos vandálicos", según las autoridades. Los incidentes comenzaron cuando la policía dispersó con gases lacrimógenos una columna de universitarios que llegó al centro colonial, donde está ubicada la sede presidencial, lo que provocó que los estudiantes lanzaran piedras a los uniformados.

"Es nuestra manifestación contundente hasta que el gobierno escuche", declaró a la AFP Manuel Cocha, un campesino indígena que protestaba a la altura del poblado San Juan de Pastocalle en la Panamericana Sur, la principal ruta de acceso a Quito. Por su parte, las fuerzas policiales reabrieron algunos de los accesos bloqueados y el ministro de Defensa, Luis Lara, dijo que las zonas petroleras y otras áreas estratégicas estaban "bajo control".

Las protestas continuarán

Según las estimaciones, unas 4 mil personas participaron en las manifestaciones a nivel nacional, que se concentraron en Pichincha y en las zonas vecinas de Cotopaxi e Imbabura, al sur y al norte, respectivamente, de la capital. Lasso advirtió el domingo que su gobierno impedirá que "grupos políticos paralicen nuevamente al país". No obstante, Iza, antes de ser detenido manifestó que el Ejecutivo está "minimizando" las protestas y advirtió que éstas seguirán de manera "indefinida".

En octubre pasado, Lasso, un exbanquero de derecha que lleva un año en el poder, aumentó el precio de los combustibles antes de congelarlos. La medida avivó el descontento de los pueblos originarios, que componen al menos un millón de los 17,7 millones de ecuatorianos. Hasta el momento, la Conaie ha sostenido varios diálogos infructuosos con el gobierno y reclama que las precios se reduzcan a 1,50 dólares para el galón (3,78 litros) de diésel y a 2,10 para la gasolina de 85 octanos.

Entre mayo de 2020 y octubre de 2021, los precios eran revisados mensualmente, por lo que el diésel casi se duplicó (de 1 a 1,90 dólares) y la gasolina corriente subió un 46 por ciento (de 1,75 a 2,55). La Conaie, además, protesta por la falta de empleo y la entrega de concesiones mineras en territorios nativos, y reclama el control de precios de los productos agrícolas, la renegociación de deudas de campesinos con la banca y una moratoria de al menos un año para pagarlas. Iza dijo en Twitter que entregaron "de manera formal" en la Presidencia "las 10 demandas y propuestas que esperan respuesta".

La Conaie lideró las violentas manifestaciones que durante más de una semana sacudieron el país en 2019, en el marco de una durísima represión que dejó once muertos. Entonces, el exmandatario Lenín Moreno debió dar marcha atrás en un plan para eliminar los millonarios subsidios de los combustibles. "Un día paralizados es un día perdido. No hay razón para una protesta violenta, las familias ecuatorianas merecen vivir con seguridad y paz", escribió en Twitter Lasso, cuyo gobierno dice estar abierto al diálogo. "Ha habido algunos acercamientos esporádicos, pero todavía no tenemos ninguna conversación formal", expresó el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. "Ya hemos dialogado tres veces. No creo que la movilización sea para un diálogo, la movilización es para tener respuestas concretas", respondió Iza al ser consultado por la AFP sobre la posibilidad retomar las negociaciones.