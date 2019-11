DGI establece nuevo beneficio fiscal para factura electrónica

Las empresas, profesionales y unipersonales que vendieron en 2018 más de 305.000 UI (unos $ 95.000 mensuales) tienen como fecha límite para postularse ante la Dirección General Impositiva (DGI) el 1° de diciembre.

Médicos, cerrajeros, kiosqueros, freelancers, diseñadores, empresas, todos los profesionales y aquellos que posean unipersonales, con un número de RUT en la DGI, deberán pasarse a la facturación electrónica antes del 1° de diciembre. Y muchos aún no lo han hecho o no lo saben.

Camilo dos Santos

“Hay mucha gente que no tiene ni idea de la obligatoriedad ni del plazo, porque no se siente una empresa y piensa que al no facturar mucho no está obligada a pasarse a la facturación electrónica”, dijo Roni Lieberman, CEO y fundador de Memory, empresa uruguaya de software contable y administración con más de 30 años de trayectoria, presencia en siete países y más de 50.000 clientes en América Latina.

La DGI resolvió otorgar un beneficio fiscal de 80 UI + IVA mensuales, específicamente para las pequeñas empresas, para que el costo del software en estos casos pueda llegar a ser cero. Con esta medida busca facilitar a todos los contribuyentes el acceso al régimen de facturación electrónica. Es por ello que todas las empresas, sin importar su tamaño, están obligadas a pasarse al nuevo sistema.

Cosa del pasado

“Así como hoy a nadie se le ocurre mandar una carta por correo, sino que manda un mail, o un mensaje de texto o un WhatsApp, en la facturación pasará lo mismo, en unos años será una anécdota lo de facturar con papel y sin duda es un camino de ida porque tiene muchos beneficios asociados”, explicó Lieberman, quien sostiene que más de 20.000 pymes uruguayas confían en Memory.

La factura electrónica se hace en una computadora, teléfono, POS u otro dispositivo y se emite de forma electrónica.

Al poseer el mismo valor jurídico y tributario que una factura emitida en papel, pero bajo un formato electrónico, las facturas electrónicas ofrecen una gran cantidad de beneficios tanto para el emisor como para el receptor. Entre ellos, el ahorro de costos y una mayor eficiencia.

¿Cuáles son sus beneficios?

Reduce el costo de los gastos en papel y la necesidad de utilizar libretas o papel preimpreso.

La factura le llega automáticamente al cliente, evitando costos de impresión o envío.

Es más seguro y rápido para emitir la factura

Simplifica los procesos administrativos.

Mejora el servicio al cliente

Ahorro de espacio de guardado, ya que no es necesario más guardar libretas o papeles durante años.

Reduce errores en el proceso de generación, entrega y almacenamiento

Permite un mayor control de los documentos.

Puede opcionalmente incorporar soluciones para llevar la cuenta corriente de clientes, control de stock, integrarse con MercadoLibre, generar una Tienda Online, y muchas otros beneficios de un software de gestión

“Tener facturas electrónicas implica cumplir con la normativa de DGI y además mejorar la calidad y seguridad de la información así como también disminuir los costos asociados a la impresión, envío y almacenamiento de los documentos”, resumió.

En este sentido, Lieberman sostuvo que “incorporar un software de facturación electrónica en el caso de las pequeñas empresas, profesionales o unipersonales porque están obligados a hacerlo por la DGI, es un disparador o una buena excusa para que luego descubran un mundo nuevo de gestión contable y administrativo que los ayudará sin dudas a optimizar su tiempo y ser más eficientes”.

“Siempre les decimos a las pequeñas empresas que enfoquen sus esfuerzos en hacer lo que saben hacer y que no pierdan tiempo en tareas administrativas y de gestión que las resuelve la tecnología con un software sencillo y amigable como el de Memory”, dijo Federico Hornes, gerente comercial de Memory.

Solución en la nube

Los documentos emitidos se envían al instante y es posible facturar desde un teléfono celular, tablet o computadora, en cualquier lugar y durante las 24 horas del día. El software está en la nube, lo cual significa que no es necesario descargar ni instalar ninguna aplicación a ningún dispositivo. Se utiliza simplemente accediendo a una página en internet con su usuario y contraseña.

“Memory permite mejorar tus procesos de facturación ya que al tener precargados tus artículos, precios, clientes y proveedores se agiliza la emisión de las facturas, la información siempre está segura, actualizada y disponible 24/7, es una solución integrada en la nube, evitando multas y sanciones”, explicó Lieberman.

Alianza con Antel

Además, Memory y Antel se unieron para ofrecer una solución más confiable, al precio más accesible del mercado, incluso a costo cero si se descuentan los beneficios fiscales cuando aplica. Es sumamente simple, se contrata por una suscripción mensual y se abona a través de la factura de Antel.

“Esta alianza con Antel, para llegar más masivamente a las pymes y especialmente a las más pequeñas les garantiza el respaldo de la experiencia de las dos marcas y nos diferencia de otras empresas que han surgido en estos últimos meses”, concluyó Lieberman.

Según el acuerdo firmado, la alianza tiene como objetivo impulsar soluciones de software para mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas.

La omisión de los plazos para pasarse al nuevo régimen implica que la DGI pueda aplicar multas y suspender el Certificado de DGI, independientemente de que se esté al día con el pago de todos los tributos.

El ingreso por intermedio de Memory es extremadamente sencillo, ya que con solo solicitar el servicio, esta se encarga de hacer todos los trámites y procesos técnicos para poder cumplir en tiempo con la obligatoriedad.

No obstante esto, es recomendable que las empresas comiencen a trabajar en la facturación electrónica con anticipación a la fecha límite fijada por la DGI, para evitar las demoras habituales de dejarlo “para último momento”, con el riesgo de no llegar a tiempo.

Hacerlo con confianza

A diferencia de varias empresas de software que han surgido en los últimos tiempos para “aprovechar” esta oportunidad, Memory es una empresa emblemática de la industria uruguaya de software, con más de 30 años de trayectoria e innovación permanente.

Su posicionamiento es indiscutido: más de 50 mil empresas latinoamericanas utilizan software Memory, ha sido destacada como la Empresa Uruguaya más Innovadora, Empresa Endeavor del Año, presidió la Cámara Uruguaya de Tecnología en seis períodos distintos, es caso de estudio en numerosas universidades nacionales e internacionales (como el MIT en USA), y su trayectoria ha sido destacada por medios internacionales como la CNN, América Economía y Entrepreneur Magazine entre otros.

Cuenta con un Centro de Investigación y Desarrollo localizado en Montevideo, así como un departamento de Servicios y Contact Center para asegurar un adecuado nivel de servicios en sus clientes con cobertura en los 19 departamentos; y un Centro de Calidad que tiene como objetivo asegurar la satisfacción del cliente final, haciendo un seguimiento personalizado de cada gestión.