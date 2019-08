Día del comité de base: entre críticas a encuestas y respaldo a militancia de Sendic

Un arco inflable tricolor que cruza de un lado a otro de la calle. Decenas de jóvenes armando carteles y pintando el asfalto. La nostalgia convertida en jingle y el recuerdo de aquel que marcó una época: "Vamos, vamos el Frente. ¡Aprontá tu corazón!". Es 25 de agosto y en la esquina de Maldonado y Juan Paullier no es el Día de la Independencia. Es el del comité de base.

Entre saludos y selfies el escenario parecía normal. Ahora sonaba el "somos la ola esperanza que no para en la estación" y algunos jóvenes bailaban frente al comité 28 de noviembre. Hasta que una de ellas fue por más: lo agarró del brazo al candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, y lo arrastró a la pista. Martínez daba vueltas, se agachaba, trataba de seguir el ritmo esperado. Más adelante en el día, en la Huella de Seregni, iba a decir que lo hace porque "el Frente Amplio es alegría".

Pero las risas no duraron mucho y enseguida abrió una rueda de prensa. Consultado sobre las encuestas, y en particular por una medición de Factum publicada el viernes pasado en donde se señala que la percepción del 44% de los uruguayos es que el próximo presidente será Luis Lacalle Pou, dió su mirada crítica aunque aclaró que “siempre las mira” y “las respeta”.

“No dan todas los mismo. Viste lo que ha pasado en América Latina. No embocan una. Yo las analizo, creo que son gente profesional y trato de estudiar y de ver los datos, pero esto es cercanía, mirar a los ojos, recorrer los barrios, recorrer el interior y demostrar que no somos gente rara. Somos laburantes que la vive y la lucha la inmensa mayoría del pueblo uruguayo”, afirmó.

"Así tenga el 2% de intención de voto vamos a dejar todo lo cancha para que el Frente Amplio tenga la mejor votación posible”, lanzó con más fuerza.

Inés Guimaraens

Su risa se apagó del todo cuando un periodista le consultó sobre lo sucedido con el cantante Gustavo Serafini, más conocido como El Gucci. “Es una cosa rara que no termino de entenderla, pero déjala ahí”, respondió y tragó saliva.

La semana pasada, El Gucci había anunciado que participaría de una lista del sector Baluarte Progresista, pero el candidato a la presidencia, Daniel Martínez, –que en un principio había aprobado la candidatura– le pidió que desistiera luego de recibir críticas en el FA, sobre todo referidas a las acusaciones de abuso sexual que pesaban sobre el artista.

No perdió la oportunidad, igualmente, para dar el mensaje que repiten una y otra vez en todos sus discursos: hay dos modelos a consideración de la ciudadanía y uno es progresista y el otro conservador. Sin embargo, esta vez añadió que aquellos que impulsan el "modelo conservador" no son "mala gente" pero eso sí: "No tienen sensibilidad para entender lo que pasa en el mundo ni al pueblo".

Y con esta dicotomía pareció haber llamado a escena a Villar, que llegó en otra camioneta blanca desde otro comité de base. En ese sentido, aclaró que sus dichos de "oligarquía y pueblo" eran "parte de una metáfora" y que ahora, a tono con su compañero de fórmula, moderó su discurso por "progresismo y conservadurismo".

De paso, hizo otra división y remarcó otro concepto que ya supo usar la coalición de izquierda en otras elecciones: "lo nuestro está lleno de certezas, lo otro para mí está lleno de incertidumbres".

Inés Guimaraens

Consultada por cuáles derechos cree que se podrían perder en un eventual gobierno opositor, aseguró que serán "desde el punto de vista de la política económica" y en relación al "libre mercado". "Nosotros entendemos que tiene que haber un estado que regule, que proteja y que oriente en coparticipación con los privados", expresó.

Asimismo, respaldó al exvicepresidente de la República, Raúl Sendic, por su participación y discurso en un comité de base. "Creo que Raúl es un militante más y tiene el derecho... no está inhabilitado para hacer lo que hacemos todos, que es recorrer los comité de base, que son la estructura de nuestro Frente Amplio", sostuvo.

Ya en la Huella de Seregni, poniéndole punto final a la recorrida, reivindicó al feminismo y consideró que existen "fórmulas paritarias" y "listas paritarias" gracias al Frente Amplio. "Además incidimos en los otros partidos para que también se apresuraran a tener sus fórmulas paritarias", remató, en clara alusión al Partido Nacional.