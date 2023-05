Día del Ejército: comandante criticó suba de edad de retiro y rechazó planteos para eliminar FFAA

Con la presencia del presidente Luis Lacalle Pou, el ministro de Defensa Javier García, jerarcas de gobierno, senadores y diputados, se celebró este jueves el Día del Ejército Nacional.

En el acto, realizado en el complejo deportivo del Ejército en Montevideo, el comandante Mario Stevenazzi realizó un discurso en el que criticó la suba de edad de retiro dispuesta en la reforma jubilatoria aunque agradeció los esfuerzos para mejorar la situación del personal subalterno.

El general también rechazó los planteos para eliminar el Ejército, mencionados por algunos sectores del Frente Amplio, y señaló que hay propuestas que están inspiradas en “leyendas urbanas” que provocan el “descreimiento” de los oficiales sobre el sistema político.

Stevenazzi dijo que los soldados hacen un promedio semanal superior a 60 horas de trabajo y que la mayoría de ellos no van a sus casas ni pueden ver a su familia por 3 o 4 días.

“Aun así seguimos escuchando propuestas públicas para reducir al Ejército, en algunos casos hasta con ideas casi que jocosas, por no decir ‘simples’, parecería que sin importar el esfuerzo de sus integrantes y sus familias, intentando minimizar su trabajo”, dijo.

Luego mencionó que “ojalá” que el día en que se “analice seriamente esto” se haga en un “ámbito exclusivamente profesional” desprendido de “toda ideología, como parte de un estudio global de todo el Estado y por el bien del país.

“Tampoco parece real el concepto de ‘para qué queremos Ejército si nunca vamos a entrar en guerra’, depende a lo que se le llame guerra, basta mirar para el costado, o un poco más lejos para contestar esto”, agregó de acuerdo con el discurso que fue difundido por el Ejército.

En otro pasaje, Stevenazzi subrayó que acercarse a las elecciones es “sin dudas” un momento oportuno para escuchar “ideas y propuestas”.

“Sin embargo, cuando se hace referencia al Ejército Nacional con conceptos que a veces no se entienden y que pueden transformarse en medias verdades o incluso en falsedades, provocan de inmediato un efecto negativo en sus integrantes y sus familias, que están atentos a esto y que obliga a que se les deba aclarar a través de acciones de mando; no sé los resultados finales, porque acá no se hacen encuestas, pero estoy plenamente seguro que uno de sus efectos es el descreimiento”, manifestó.

La reforma jubilatoria

Stevenazzi dedicó otro pasaje de su discurso a hablar sobre la nueva ley orgánica y el sistema de retiros de las Fuerzas Armadas, algo que fue modificado en el último gobierno del Frente Amplio y también incluido en la reforma jubilatoria.

El general dijo que hay “diferentes aspectos” que se encuentran en proceso de cambio –en referencia al proyecto de ley con cambios a la orgánica a estudio del Parlamento–, que afectan de una forma u otra a los “integrantes de esta fuerza”, particularmente en lo que refiere al “desarrollo profesional y personal”.

“Se han hecho diferentes estudios, serios y desprendidos de cualquier subjetividad y se ha informado al mando sobre la necesidad de readecuar alguna normativa que modifica, a mi juicio, el derecho de progresar como soldado y como persona”, expresó.

A su vez, señaló que desde el año 2015 se están discutiendo cuestiones vinculadas a la seguridad social, lo que ha generado una “gran incertidumbre en varias generaciones”.

“En el año 2018 se aprueba la ley 19.695 donde se modifica el sistema. Hoy culminó el proceso de una nueva reestructura. Dentro de esta discusión diferentes aspectos fueron presentados a la opinión pública, por múltiples actores, cada uno con su impronta, en algunos casos en forma muy profesional, otros con poco conocimiento real de cada tema y más inspirados en leyendas urbanas y algunos con intencionalidad manifiesta hacia otros intereses”, dijo.

Stevenazzi opinó que a su juicio “las edades de retiro son demasiado elevadas para cumplir con las actividades profesionales militares que implica cada jerarquía” aunque la nueva ley permite al personal subalterno “elevar el porcentaje del monto de retiro, previsto en la ley actual, dándole la posibilidad de alcanzar mejores tasas de reemplazo”.

“El Ejército Nacional es una institución vertical, quienes desean ser oficiales ingresan a través de un concurso y existe un proceso de evaluación permanente hasta su retiro, debiendo cumplir con determinados requisitos físicos y de capacitación para continuar en servicio o ir ascendiendo”, agregó.

A su vez, mencionó que el personal subalterno una vez que ingresa por contrato, quien posea el deseo, la voluntad y la actitud requerida para superarse va ascendiendo mediante la aprobación de cursos obligatorios, también con un gran esfuerzo personal y familiar.

“En todos los casos requiere tiempos mínimos claramente regulados para ascender por lo que, además de su formación profesional, sus haberes mejoran en forma paulatina, con plazos obligatorios que escapan a la voluntad de cada efectivo, en este sentido los años para el cálculo de su tasa de reemplazo juegan un papel fundamental en su retiro final", manifestó.

Por último dijo que resulta difícil separar la situación de actividad desde el punto de vista salarial de la situación de retiro porque "claramente la ‘tasa de reemplazo’ tiene directa vinculación a los haberes percibidos en los años que se consideren". "Debo reconocer y agradecer el esfuerzo que se ha hecho, en momentos de dificultad para el país, fundamentalmente por la dura pandemia transitada, y ahora con efectos muy negativos de una sequía extensa, para ir mejorando los haberes de nuestros efectivos y mantenemos la esperanza de que se pueda seguir trabajando en este sentido”, sentenció.