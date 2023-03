Día Mundial del Síndrome de Down: ¿por qué se usan medias de distinto color?

Todos los 21 de marzo desde 2011 se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down, una fecha elegida para concientizar sobre esta condición y la vida de las personas que la conllevan a lo largo del mundo.

El síndrome de down es una alteración genética "causada por la existencia de material genético extra en el cromosoma 21 que se traduce en discapacidad intelectual", que tiene una prevalencia de "entre 1 de cada 1.000 y 1 de cada 1.100 recién nacidos", detalla la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su página web.

Desde la organización indicaron que "las personas con síndrome de Down suelen presentar más problemas de salud en general", pero destacaron que gracias a "los avances sociales y médicos" se ha logrado "mejorar la calidad de vida de las personas con el síndrome".

"A principios del siglo XX, se esperaba que los afectados vivieran menos de 10 años. Ahora, cerca del 80% de los adultos que lo padecen superan la edad de los 50 años", destacó Naciones Unidas.

Para informar y concientizar sobre el síndrome tanto la ONU como la página oficial del Día Mundial del Síndrome de Down (WDSD por su sigla en inglés) promueven la campaña "Muchos calcetines", que invita a la gente a usar medias coloridas y de distinto par durante el 21 de marzo.

"Lo creas o no, ¡los calcetines hacen que la gente hable!", se lee en la página oficial de la jornada. La idea de la campaña es que cuando alguien más vea las medias se pueda "iniciar una conversación".

"Cuando la gente te pregunte por tus calcetines, puedes decirles: 'Me los pongo para crear conciencia sobre el síndrome de Down'", para luego "contarles todo lo que quieras que sepan sobre el síndrome de Down", detalla la web del WDSD.

ONU eligió encabezar su campaña de esta jornada con la frase "Con nosotros, no para nosotros", con el objetivo de "dejar atrás el obsoleto modelo caritativo de la discapacidad" que "trataba las personas con discapacidad como objetos de la beneficiencia".

"Un enfoque basado en los derechos humanos considera que las personas con discapacidad tienen derecho a ser tratadas con justicia y a tener las mismas oportunidades que todas las personas, trabajando con los demás para mejorar sus vidas", indica la ONU en su página web.