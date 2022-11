Diego Alonso: "Mis jugadores son los mejores del mundo"

El director técnico de la selección uruguaya, Diego Alonso, habló en la tardecita de este viernes en conferencia de prensa en el Estadio Centenario y tocó varios tópicos.

El entrenador, quien viaja ya el próximo miércoles hacia Qatar para lo que será la participación celeste en el Mundial, se expresó sobre el presente de Federico Valverde, las lesiones de Diego Godín, Ronald Araujo y Edinson Cavani.

En tanto, informó que los futbolistas viajarán el próximo viernes 11.

"Debemos tener plan A, B, C y D por los imponderables que pueden haber y los distintos escenarios", comenzó diciendo el entrenador nacional.

Con respecto a la evolución de su intervención de Ronald Araujo, indicó: “Está en ese proceso de recuperación, viene muy bien. La información que tenemos es muy buena y como dije, lo voy a esperar hasta el último día. La lista la daré el fin de semana que viene y a partir de los datos que tengamos, vamos a dar una definición. No tengo ninguna información de una posible alta”.

Leonardo Carreño

Diego Alonso habló de varios tópicos de la celeste de cara al Mundial de Qatar 2022

Consultado acerca de si tiene alguna preocupación respecto a las posiciones de sus futbolistas para la Copa del Mundo, dijo que “más que una preocupación por una posición, me preocupa alguna lesión que pueda haber de acá en adelante. El 80% de los reservados están compitiendo y tienen un riesgo grande de poder tener una lesión. Con lo demás, estoy muy confiado con la calidad que hay y la predisposición que hay. Aún quedan tres partidos para cada uno y espero que no pase nada”.

A su vez, trató de no hablar de la lesión del coreno Son, quien, como informó Referí, debe ser operado de su rostro por un golpe recibido defendiendo a Tottenham Hotspur por la Champions League.

“Tuvo un golpe, habrá una cirugía, pero no puedo hablar de supuestos y no me gusta. Sí tenemos bien estudiados a todos los equipos que vamos a enfrentar y a los que podremos cruzarnos más adelante. Corea tiene mucho dinamismo, es un equipo muy agresivo para defender y para atacar, con velocidad, gente que está predispuesta a dar siempre el máximo”.

Esta semana pudo entrenar con varios futbolistas en el Complejo Uruguay Celeste.

Leonardo Carreño

El DT celeste, Diego Alonso, habló en conferencia de prensa este viernes

Al respecto, Alonso indicó: “A los jugadores que terminaron sus ligas, luego de unos días de licencia, los llamamos a cada uno para invitarlos que vinieran al complejo a entrenar porque entendíamos que era lo mejor para la selección. Solo no pudieron concurrir dos que estaban con algunas molestias físicas, pero el resto accedió, y estoy feliz de compartir con ellos. Fuimos claros con todos, honestos como debe ser, y me dio satisfacción de conocer a algunos que aún no conocía. El estar en una lista de 55 significa mucho para los futbolistas es estar en la elite del fútbol mundial. Fue una semana muy fructífera”.

Acerca de las lesiones de Guillermo Varela y Damián Suárez, expresó que está “pendiente de su evolución. El 9 tendrían que participar en sus juegos para demostrar que están de alta”.

Cavani y Suárez

Alonso también habló de la evolución de Edinson Cavani de la lesión de su tobillo.

“La información que tengo de él es que evolucionó bien de acuerdo al último partido, entrena con normalidad y seguramente participe el fin de semana con su club. Tuvo una acumulación de minutos importante, jugó de buena manera y ojalá participe en las redes como en los últimos encuentros”, sostuvo.

También fue consultado por cómo vio a Luis Suárez. “Lo vi bien, sano, fresco. En los partidos importantes como siempre sucede, siempre está presente. También lo tuvimos en fecha FIFA y vimos su nivel día a día. Confiando siempre en sus cualidades desde que asumimos”.

Asimismo, el DT celeste se explayó sobre Federico Valverde e intentó no hablar del regreso del profesor Óscar Ortega como informó Referí.

Leonardo Carreño

Diego Alonso no eludió ningún tema en la conferencia de prensa

“Federico tiene un rendimiento exuberante y es notorio y constante. Nos alegra, nos pone muy felices y en líneas generales, me la han puesto difíciles todos los reservados porque han tenido un rendimiento muy bueno. Sus cudalidades como futbolista y también humana, para seguir creciendo”, expresó.

Y añadió: "Respecto al profe (Ortega) no voy a hacer ningún juicio de valor por el momento, no puedo expresar nada por ahora. Seguramente en los próximos días tengamos noticias".

Respecto al juego celeste que se verá en el Mundial de Qatar 2022, también habló.

"No vamos a cambiar de lo que hemos hecho en todo este tiempo y los equipos hablan en la cancha. La respuesta está en lo que hace el equipo cada vez que le toca jugar. Vamos a seguir expresándonos como desde el primer día que asumimos", dijo.

Y volvió a hablar de Luis Suárez y su función de jugar fuera del área, como lo hizo en Nacional: “Lo de Luis, lo digo con respeto, le puede llamar la atención a ustedes que lo ven más seguido, en Barcelona jugó mucho tiempo y su juego era asociativo. Su juego desde hace un buen tiempo tiene que ver con eso, quizás sorprende porque lo ven ahora, pero hace un tiempo que lo hace”.

Leonardo Carreño

El técnico celeste, Diego Alonso, ya dijo que piensa en todos los rivales, incluso, los que están luego de la fase de grupos

Consultado acerca de cuál será la posición de Valverde en Qatar 2022, el DT celeste indicó que “Federico es un jugador total. El primer partido jugó de volante por izquierda, y los dos siguientes lo hizo de doble contención con Bentancur, al igual que lo hizo en setiembre. Le tocó jugar ante Chile y México como interior que es el puesto más habitual. Jugó de lateral en Real Madrid y el Castilla lo hizo hasta de central. Puede jugar de lo que sea. Ojalá que en el Mundial pueda volver a expresar todo lo que ha expresado con nosotros”.

Y defendió a sus futbolistas comparándolos con sus hijos: "Seguramente hay hijos que tienen mejores notas que los míos, pero los míos son los mejores del mundo. Lo mismo es para mis jugadores".

También habló de cómo viene evolucionando de su lesión Diego Godín.

"Diego ha tenido algunos problemas este año, pero no es nuevo y ya jugó con este dolor en las Eliminatorias y eso nos da una tranquilidad grande. Su recuperación ha sido muy buena, puede entrenar día a día. Los datos fisiológicos que tenemos son muy buenos, es un futbolista recuperado, jugó dos partidos seguidos en tres días y lo que venga de acá en más dependerá de la decisión que yo pueda tomar".