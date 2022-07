Diego Forlán avala la llegada de Luis Suárez a Nacional: "No le veo nada negativo"

El exfutbolista Diego Forlán dijo no encontrar “nada negativo” en caso de que Luis Suárez regrese al fútbol uruguayo para jugar en Nacional y se prepare en el club tricolor para el Mundial de Qatar 2022.

“No le veo nada negativo, al revés, está jugando, está rindiendo, está compitiendo, es una liga competitiva. Tendrá más o menos ritmo, pero es una liga muy competitiva”, dijo Forlán a 100% Deporte de radio Sport 890, al ser consultado al respecto.

De llegar al fútbol uruguayo, Suárez “se va a tener que exigir”, agregó. “Porque vos sos quien sos, te van a venir a buscar”, señaló el exdelantero que sabe lo que es jugar en las canchas de Uruguay luego de jugar en Peñarol tras una destacada trayectoria internacional.

Lugano, Forlán y Suárez

“La motivación la va a encontrar porque él tiene la capacidad para tenerla”, expresó. “Y a la vez está con familia, en un lugar, empieza el buen clima... Hay muchas cosas, estás en tu país, tiene sus cosas positivas”.

Forlán también se refirió a cómo sería su adaptación al actual equipo de Nacional que dirige Pablo Repetto y en el que, de llegar, peleará el puesto con futbolistas como Emmanuel Gigliotti, Juan Ignacio Ramírez y Franco Fagúndez.

“Tiene lo positivo que en los papeles va a tener competencia, porque tiene jugadores muy buenos en Nacional y Nacional está jugando muy bien”, dijo. “Va a tener que entrar y va tener que rendir, porque hoy Nacional está derechito”, comentó.

Suárez y Forlán

“También es un desafío para él, el club, los dirigentes y el técnico. En este momento, como está Nacional, es mucho más sencillo traerlo y fácil adaptarse. Porque es un jugador inteligente, está a grandísimo nivel, y si se tiene que adaptar a un equipo que anda bien, es lo mejor que le puede pasar”, agregó.

Para Forlán, con todas esas condiciones, el regreso de Suárez a Nacional “cierra por todos lados”.

Además, el exjugador de la selección uruguaya se refirió a la situación de Suárez y de Edinson Cavani, que también busca equipo, y dijo que tienen que tomar una “decisión importante” porque el Mundial de Qatar 2022 está a pocos meses.

Suárez y Forlán

“Tienen un Mundial, tiene cuatro meses y se tienen que preparar y necesitan jugar”, expresó sobre sus excompañeros de la celeste.

En ese sentido, señaló que ambos ya no son jóvenes y que tienen que jugar para integrar el once de Diego Alonso. “No sabemos quién puede llegar a ser titular. Hace unos años eran Cavani y Suárez titulares, y hoy no sabemos. Y no sabemos qué va a pasar con Darwin Núñez en Liverpool”.