Diego Forlán: "Nunca le falte el respeto a ningún árbitro"

Diego Forlán se mostró contento con Peñarol tras la victoria ante Jorge Wilstermann: "Tuvimos muchas llegadas en el primer tiempo, nos está faltando el gol, pero con uno menos el equipo jugó muy bien, siempre intentó, fue protagonista y la gente alentó", expresó en conferencia de prensa tras el partido.

Recordó que "como jugador me preocupaba cuando no tenía situaciones, ahora hemos tenido muchas y claras y lamentablemente no hemos podido convertirlas. hay que seguir trabajando".

Respecto a la expulsión de Rodrigo Abascal, también dio su punto de vista: "Me hizo dudar, el árbitro agarró el bolsillo derecho y después el izquierdo. Son esas jugadas, es interpretación, el brazo estaba en alto, después si le pega o no... Es 50 y 50, puede ser expulsión y puede ser amarilla".

Luego fue consultado sobre la situación que vivió el fin de semana pasado con el línea Martín Soppi, quien lo denunció en el informe confidencial por un empujón: "Me molesta la situación porque no son cosas lindas. Todo el mundo sabe cómo soy y cómo me manejo. Uno reacciona en momentos de calentura, pero nunca le falté el respeto a ningún arbitro en mi carrera y no he tenido agresión ni empujé con nadie, las cámaras lo demuestran. Reconozco que uno a veces se calienta y tiene un ida y vuelta, como lo tuve con Fuentes y después le pedí disculpas, pero en ningún momento insulté a nadie. Molesta cuando se dicen o se escriben cosas que no son".