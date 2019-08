Diez recomendaciones para adaptarse a un nuevo empleo

Uno de los momentos más emocionantes y también de los más estresantes es cuando se cambia de empleo. Sin importar la experiencia y conocimientos que se tengan, entrar a una nueva empresa significa empezar desde cero y adaptarse a nuevas formas de trabajo. Para que la incorporación no genere conflictos y comience su nueva etapa con la mejor actitud, debe estar bien preparado.

Aquí algunos consejos para lograrlo.

Deje buena impresión

Elija la ropa adecuada según el código de vestimenta de la empresa. Si a su entrevista se presentó muy formal pero ya en el trabajo asiste más desaliñado, podría generar una mala visión de su persona.

Sea amable

Integrarse a un nuevo equipo de trabajo puede convertirlo en una persona tímida. Lo mejor es mostrar disposición, ser amable y sobre todo sonreír.

Sea paciente

No olvide que es un nuevo proceso, así que no desespere si no recibe inmediatamente sus tareas, espacio u otros trámites. Todo lleva su tiempo.

Observe y escuche

Al llegar a un nuevo lugar es necesario estar dispuesto al cambio, observar cómo es la dinámica del lugar y adaptarse a nuevos procedimientos.

Socialice

Comience a tejer relaciones con sus compañeros de trabajo, acepte comidas, y haga un esfuerzo por conocer un poco de sus vidas, como sus funciones, experiencias en la empresa, entre otras cosas.

No calle sus dudas

Sus primeros días son para aprender y anticiparse a los errores, así que si tiene alguna pregunta, no calle por temor. Su líder es consciente que es nuevo, así que no dudará en ayudarlo cuando lo necesite.

Comprenda la dinámica de la empresa

Analice el ambiente laboral, aprenda el funcionamiento de los diferentes departamentos y cómo es su interacción, cuáles son los procesos, estructura y objetivos de la empresa.

Busque la retroalimentación

Luego del primer mes acérquese a preguntar por las áreas de oportunidad que identifica en su trabajo para que pueda tener un mejor crecimiento.

Cree un plan a 90 días

Lo mejor es trazar cuáles son sus objetivos, qué espera la empresa de usted y cuáles son las cosas que puede agregar a su actividad.

Fuente: El Economista - RIPE