Diosdado Cabello sobre Alberto Fernández: "Uno cree que no es Macri"

Las arremetidas de dirigentes y personajes del régimen venezolano contra Alberto Fernández y su gobierno no cesan.

Diosdado Cabello, número dos del régimen venezolano, y Mario Silva, una figura de los medios públicos, ambos desde sus programas televisivos, se refirieron al mandatario argentino.

Cabello "quiere creer" que "en Argentina no gobierna Mauricio Macri" y cuestiona el rumbo que advierte en situaciones que no aclara.

"El presidente de Argentina es así como tibio, no sé, ¿verdad?. De tibio pa’ frío. Cuidado si frío nada más. Pero no es Macri, al menos. ¡O uno cree que no es Macri! Uno lee algunas cosas y dice: ¿Dios, para dónde van?", dijo Cabello.

"Solo siento la frialdad y la falta de solidaridad entre hermanos que están en la mira del imperialismo, no vayan a creer que son superiores, están en la mira del imperialismo, si no le sirven para los intereses...aquí voy", agregó, mientras con las manos parecía imitar la figura de un arma apuntando.

Silva, siempre directo en su lenguaje áspero, criticó que el presidente argentino haya valorado en exceso la carta que envió el presidente francés por la muerte de Maradona y,. en cambio, haya solo consignado que se recibió "una carta" de Nicolás Maduro.

"Lo que nos da mucho asco, dijo en referencia a Fernández., es la acción suya de hacerse el tonto, el pendejo", señaló.

El gobierno venezolano se prepara para celebrar elecciones legislativas, repudiadas por la oposición política por falta de garantías y carecer de observación internacional.