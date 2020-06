Diputada de Cabildo Abierto, sobre el femicidio: "Capaz es un exceso de amor"

La diputada de Cabildo Abierto Inés Monzillo, suplente de Carlos Testa, entiende que el femicidio no está motivado por el odio del hombre a la mujer, sino que se trata de un tipo de crimen en que el asesino tiene un problema psicológico, tal vez siente un "exceso de amor" hacia la víctima y por eso la mata. "Es un problema psicológico y tampoco es odio, capaz es un exceso de amor, (piensa) 'ella es de mi propiedad y no puede ser de más nadie'", dijo este miércoles.

La legisladora y candidata de Cabildo Abierto a la Intendencia de Canelones fue invitada a Fácil Desviarse, el programa de FM Del Sol, para debatir sobre feminismo con la diputada colorada Desirée Pagliarini, suplente de Ope Pasquet, a raíz de la exposición sobre la violencia basada en género que la semana pasada se dio en la Cámara de Representantes.

Monzillo explicó que este es un tema que viene trabajando "desde hace un tiempo" y Testa le cedió su lugar en Diputados para que expresara su pensamiento. Empezó a militar por Cabildo Abierto en mayo de 2019 porque considera que "la sociedad necesita recuperar los valores y el respeto que se han perdido en este tiempo".

"Yo también pienso si me va a tocar a mí, si seré la próxima. Pero no la próxima porque me mate mi marido o porque me mate mi ex, que no lo tengo, sino la próxima por la violencia general que hay en la sociedad", dijo en el programa radial.

"Por algo no son asesinatos en serie, si no mataría a todas las mujeres del barrio. El hombre ahora está matando y se está suicidando, o sea que está claro que es un problema psicológico de algo que lo traumó y que ni siquiera quiere seguir con su vida, ya sea por el acoso social que va a recibir después o lo penal que le va a llegar", valoró.

A lo largo del debate, Monzillo defendió que el femicidio no es un tipo de asesinato motivado por el género. "No considero que a las mujeres las maten por ser mujeres. No, el hombre la mata por odio, frustración, por perder el derecho de la posesión, ese derecho que él siente que la mujer es de él. Pero no por ser mujer, porque él no sale matando a la vecina, a la hija o a la madre, no tiene ese odio por todas las mujeres", afirmó.

Y luego agregó: "Es un hombre con problemas, obviamente, porque si no nadie puede salir a matar. Cualquiera que sale a matar, sea hombre o mujer, es porque hay todo un trastorno psicológico atrás y mata por eso. Él se siente frustrado porque la mujer lo dejó, o porque la mujer no lo deja ver a los hijos o porque no lo quiere ver más. Capaz que ni hijos tienen pero no lo quiere ver más, entonces él pierde esa propiedad. Es ahí donde él se siente dolido y mata, pero no la mata por ser mujer, capaz que si su pareja fuera un hombre y se siente frustrado porque lo dejó, también lo mata".

Asimismo, planteó que las denunciantes deberían ser sometidas a una pericia psicológica y recordó que hay mujeres que también ejercen violencia psicológica sobre sus parejas.

Como era imaginable, y estaba previsto iban a criticar mi frase que el "hombre mata por frustración, obsesión, por exceso de amor y no por la condición de ser mujer".

Entiendo que muchos nunca experimentaron el amor y mucho menos el exceso de amor.

(1/4) — Inés Monzillo (@ines_monzillo) June 18, 2020

"Se da el caso de que han sido mujeres las que han muerto por esto, pero es un tema general de violencia y quizás ese hombre haya sido provocado por la violencia que haya ejercido la mujer. La mujer también ejerce violencia psicológica sobre los hombres", dijo.

A modo de ejemplo, dijo que a veces en las separaciones "las mujeres agarran a los hijos de rehenes". "Con esto no estoy justificando que el hombre mate. No, está mal. Pero hay que ver el trasfondo de cada situación. Cuando una mujer va y hace una denuncia, el hombre ya es culpable solo por el hecho de que la mujer hizo la denuncia. Y yo considero que no puede ser así si hay que presumir la inocencia de la persona a la que se denuncia", opinó.

"¿Si es la señora la maltratadora, que lo denuncia por el maltrato que le está haciendo y el hombre es bueno? ¿Si es para separarlo de sus hijos que lo está denunciando? Son muchos casos los que hay de esos", aseguró.

Por lo tanto, se mostró a favor de hacerle una pericia psicológica a la mujer denunciante y al hombre denunciado. "Esa es la igualdad y el respeto que tiene que haber", sentenció, porque entiende que "siempre acá se favorece a la mujer, todo lo que dice la mujer es lo que es aceptado y al hombre muchas veces no se lo escucha".