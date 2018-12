Diputado blanco planteó pedirle al Ejecutivo abrir el corralito mutual por ser "una tomadura de pelo"

El diputado Martín Lema planteó este miércoles en la Cámara de Diputados reclamarle al Ejecutivo que suspenda el decreto por el que se decidió no abrir el corralito mutual de febrero de 2019, pero los votos de los legisladores no alcanzaron para aprobar el reclamo y será analizado en la Comisión de Salud de la cámara baja.

Para Lema, la disposición de Presidencia de impedir a los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud a cambiar de prestador es una “tomadura de pelo”. “No sé si no hay intereses que están afectando la decisión del gobierno”, se preguntó durante la sesión de este miércoles al plantear lo que se conoce como minuta de comunicación al Poder Ejecutivo.

El Frente Amplio no apoyará la minuta, pero el diputado oficialista Luis Gallo, expresidente de la Junta Nacional de Salud, expresó su rechazo a que los usuarios no puedan elegir una nueva mutualista en febrero, tal como sucedió el este año. “He votado negativamente por disciplina partidaria pero quiero dejar constancia que cuando fui presidente de la Junasa una de las metas era erradicar la movilidad regulada. Lo entendimos el año pasado porque hubo situaciones judiciales por estafas en el Fonasa con el tema de la intermediación lucrativa. Tuvimos un año y no me parece justo que sigamos acorralando a los usuarios obligándolos a estar un año más en una institución. El sistema está estable y estamos en el mejor momento para dar libertad de acción”, dijo en la sesión.

Precisamente, el gobierno considera que no están dadas las condiciones para su apertura porque continúan detectando intentos de estafa a través de la intermediación lucrativa.

En tanto, el también oficialista Walter de León rechazó la minuta y consideró que “se está creando un problema donde no lo hay”. “El paciente puede justificar ante la Junasa cambiarse de mutualista y puede pasar del sector privado a ASSE”, afirmó.

Por su parte, el diputado del Partido Independiente Iván Posada dijo que esa minuta implicaba el “cumplimiento de la Constitución”. “Este es un acto incomprensible del Poder Ejecutivo y reclamamos desde esta banca el cumplimiento de la Constitución”, agregó.

En la misma línea, para el diputado colorado Ope Pasquet la intermediación lucrativa “debe ser erradicada, pero no al precio de la libertad de los usuarios”.

Hace un par de semanas, el presidente Tabaré Vázquez dijo el decreto se firmó “porque no están dadas las condiciones y porque hay, como dijo un querido expresidente (el colorado Jorge Batlle, fallecido en 2016), una manga de sinvergüenzas metidos en el medio”.