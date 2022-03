Diputado de Cabildo pide reunión a directores de Colonización oficialistas por inspección a campo de Manini

El diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone pidió convocar a una reunión en el Parlamento a los directores oficialistas del Instituto Nacional de Colonización (INC), tras la inspección al campo en Artigas propiedad del senador y líder de su partido, Guido Manini Ríos, y su familia, según informó el legislador a El Observador.

Perrone ya se comunicó con los legisladores de la coalición Rodrigo Goñi y Álvaro Viviano, del Partido Nacional, y Conrado Rodríguez y Felipe Schipani, del Partido Colorado, para tramitar la convocatoria. La idea es invitar a todos los legisladores oficialistas. Cabildo Abierto no tiene representación en Colonización ya que los directores son del Partido Nacional y del Partido Colorado, además del frenteamplista y de los representantes de los colonos y de las agremiaciones rurales.

Perrone explicó que no entienden "en qué instancia está colonización" la inspección realizada y que solo tienen "trascendidos de prensa" sobre el documento.

Manini, su pareja y ministra de Vivienda, Irene Moreira, y su suegro, Roque Moreira, explotan en Artigas 4.350 hectáreas y 2.856 de ellas están comprendidas por la ley 11.029 que creó el Instituto Nacional de Colonización (INC), según concluyó una inspección que hizo el organismo, y que fue informada por Búsqueda el viernes 18. Para el presidente del INC, Julio Cardozo, la investigación no es concluyente.

Según Perrone, el senador cabildante fue "muy claro con la información que brindó" en una carta pública luego de conocerse la denuncia. "El campo al que se refiere el informe, padrón 511 del departamento de Artigas, fue adquirido por el INC en el año 1970", dice el comunicado de Manini, en el que agrega que a los “pocos meses se estableció que el campo (…) no reunía las condiciones necesarias para ser colonizado”.

Además, agregó que "el 2 de diciembre de 1981, tras haberse integrado el precio, el INC y el señor Roque Moreira otorgaron el contrato de compraventa relativo al inmueble prometido en venta y el vendedor le transfirió la propiedad al comprador".

Manini asegura además que la inspección es una maniobra política del director del FA, Andrés Berterreche, en la previa al referéndum del próximo domingo 27 de marzo.

"La inspección no se hizo a fulano o a mengano, se hizo al inmueble 511 del Instituto Nacional de Colonización”, dijo Berterreche a El Observador, en referencia a presuntos ataques personales que acusa Manini Ríos. Berterreche está seguro de que "en el padrón 511 hay una serie de irregularidades que hay que regularizar”.