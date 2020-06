Diputado del Frente Amplio se ampara en su cargo para declarar por escrito en juicio en el TCA

El diputado del Frente Amplio Alfredo Fratti (MPP) se amparó en su condición de legislador para no presentarse a declarar en un juicio al que fue citado como testigo en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), se informó en el programa Rompkbzas, de la radio La X.



Los abogados de Fratti presentaron ante el TCA un escrito invocando el artículo 396 del Código del Proceso Civil y el artículo 163 del Código General del Proceso según el cual un testigo puede declarar por escrito si ocupa alguno de estos cargos: presidente de la República; vicepresidente; ministro o subsecretario del Poder Ejecutivo, senador o representante nacional; ministro de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Electoral del Tribunal de Cuentas o de un tribunal de apelaciones; intendente; oficial general en actividad de las Fuerzas Armadas; fiscal de Corte y procurador general de la Nación; procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo; juez letrado; fiscal letrado; embajador u otro cargo diplomático.



Fratti está citado como testigo en el juicio civil que la excoordinadora de Centros MEC en Cerro Largo, Mónica Botti, lleva adelante contra el Ministerio de Educación en Cultura, en reclamo de recuperar su puesto ya que entiende que fue despedida en 2017 por motivos irregulares y violatorios de su carrera funcional, porque se negó a militar para el Frente Amplio.



“El diputado Fratti pide declarar por escrito con lo que imposibilita el careo con Botti y también que escuche una grabación que es parte de la prueba”, dijo Rafael Ravera, abogado de la demandante.



“Me molesta profundamente cuando hay hechos que son totalmente contrarios al discurso de transparencia que se pregona. En este caso el doble discurso y la mentira llegan a niveles grotescos. Tenemos un diputado que se ampara en sus fueros para no declarar en un caso civil”, agregó Ravera.

En un fragmento de la grabación, divulgado por Rompkbezas, se escucha como Fratti le reclama a Botti que le comunique lo que ocurre en Centros MEC de modo qué él pueda incidir en la contratación de funcionarios frenteamplistas. Botti le responde que ella no tiene que hacer eso porque no es un cargo de confianza y no responde al Frente Amplio sino “al pueblo”.

Fratti no respondió a los mensajes que se le dejaron para consultarlo por este asunto.



Botti ya presentó en el juicio otra grabación en la que un jerarca del Ministerio de Educación y Cultura en la administración anterior admite que hubo presiones del Frente Amplio para que la coordinadora de los Centros MEC en Cerro Largo fuera separada de su cargo. Y nombra a Fratti.



La grabación –reproducida por El Observador en setiembre- es de una reunión en la que el ex adjunto a la dirección de Centros MEC, Fernando González, le comunica a Botti que no puede seguir en la tarea por una decisión de la entonces ministra María Julia Muñoz.



La reunión grabada se habría realizado el 21 de julio de 2017.



“La ministra nos dijo ‘no quiero que Mónica Botti siga siendo la coordinadora del departamento de Cerro Largo’”, le dice González a Botti en la grabación.



En el audio, Botti insiste una y otra vez en conocer las razones de su desplazamiento como coordinadora, pero González siempre responde: Muñoz “no nos dio el argumento”.



“El argumento es ‘no la quiero más’. Ese es el argumento. Tuvo que ver seguramente la discusión de la otra vez, pero no creo que sea solamente eso. Hasta ahí... Yo puedo suponer que hay también presiones de Fratti y compañía. Seguramente las hay”, agrega González.

Cena en Melo

Botti había denunciado en enero de 2019, a través de El Observador, que entabló un juicio al MEC por haber sido cesada de modo irregular.



De acuerdo con el testimonio de Botti, su salida del MEC ocurrió luego de una cena en una parrillada de Melo, el restaurante La Rueda, en la que –según Botti– Muñoz, la entonces directora de Centros MEC Glenda Rondán y el diputado Fratti le pidieron que militara desde su puesto para el Frente Amplio.



Como la funcionaria se negó aduciendo que el suyo no era un cargo de confianza política y que se debía al MEC y no a un partido, según su relato, Muñoz elevó la voz y la humilló delante de todo el restaurante. La ministra le preguntó si sabía quién le pagaba el sueldo. Botti le respondió que su salario lo pagaba el Estado, no el Frente Amplio. Muñoz le retrucó que si Luis Lacalle Pou llegara a la presidencia los Centros MEC dejarían de existir.



“En esa charla, en La Rueda, para mí fue una sorpresa que me dijeran ahora hay que militar, hay que empezar a militar”, dijo Botti.



En la grabación presentada ante el TCA, se escucha a Botti decirle a González que la están sacando del puesto por lo ocurrido en aquella cena y por negarse a militar para el Frente Amplio desde un cargo público que no es de confianza.



“A mí me tienen que dar un argumento para cambiarme de lugar”. No es suficiente “el antojo de una persona que tiene poder, y que está mal usando el poder”.



González responde: “Nosotros preguntamos y (el argumento) es no la quiero, quiero que haga otra tarea. (...) Es esa la situación que tenemos. A ver, argumento: ‘no la quiero’. Está bien, yo puedo suponer de esa conversación, de la influencia que haya tenido Fratti o la manija que haya dado Fratti…”.

Denuncias coincidentes

Botti fue evaluada el 1 de setiembre de 2017 y echada el 14 de setiembre debido a una mala evaluación del propio González.



Sin embargo, hay múltiples documentos que atestiguan que Botti era una funcionaria muy bien considerada.



Por ejemplo, el 8 noviembre de 2016, en el Canal 12 de Melo, Rondán afirmó que gracias a Botti los Centros MEC en Cerro Largo funcionaban “espectacularmente bien”.



Tras las primeras denuncias de Botti, Fratti negó que la funcionaria fuera obligada a militar por el Frente Amplio, pero admitió que se le reclamó coordinar con él sus acciones.

Muñoz y Rondán negaron que se le pidiera a Botti que militara por el Frente Amplio.



Sin embargo, Ana Giménez, que fue coordinadora de Centros MEC en Rocha, relató a El Observador lo mismo que Botti: que renunció a los Centros MEC luego de que se le ordenara trabajar para un triunfo del Frente Amplio: “Cuando asumió Glenda Rondán, en la primera reunión en Rocha con los coordinadores, lo primero que nos dijo es que acá había que trabajar para que ganara el Frente Amplio”.



A su vez, otra excoordinadora de Centros MEC, Lourdes Núñez, que se desempeñaba en Canelones, también está llevando adelante un juicio en el TCA por entender que ella también fue desplazada mediante una evaluación irregular y por motivos extra funcionales.