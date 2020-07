Diputados reflotan discusión sobre el financiamiento de partidos políticos

La Cámara de Representantes aprobó el miércoles la conformación de una comisión especial que se encargará de discutir el financiamiento de los partidos políticos y otros actores del sistema democrático, un tema postergado en la legislatura pasada.

En diciembre de 2018 la aprobación de la ley fracasó en la Cámara de Representantes, luego de que el entonces diputado frenteamplista Darío Pérez (Liga Federal) se negara a dar su voto. Meses después, una vez terminada la campaña electoral, el Frente Amplio (FA) ató los 50 votos que precisaba y pretendió volver a aprobarla. Fue entonces cuando se llegó a un acuerdo con el legislador nacionalista Gustavo Penadés (Herrerismo), quien se comprometió a tratar el tema ni bien comenzara la nueva legislatura.

Con el freno impuesto a la actividad parlamentaria por la emergencia sanitaria y el ingreso de la Ley de Urgente Consideración, la decisión de formar una comisión especial se postergó. Finalmente, este miércoles se integró la comisión con diputados de todos los partidos con representación parlamentaria. La comisión tendrá 180 días para elaborar informes y presentar un proyecto de ley.

No obstante, en esta nueva edición del debate el foco está puesto en el "financiamiento de la democracia" y no sólo de los partidos políticos. Según explicó a El Observador el diputado Juan Martín Rodríguez —coordinador de la bancada del Partido Nacional— la decisión radica en la necesidad de no acotar el debate a los partidos políticos.

Diego Battiste Los legisladores tienen 180 días para presentar informes y un proyecto de ley

"Cuando uno habla de los partidos ve un solo actor y encapsula o encasilla a los partidos políticos", señaló el legislador herrerista y afirmó que hay otros organismos, como la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas de la República, que también deberían estar incluidos en la discusión.

"No basta con decir financiamiento de los partidos. Hay que darle a los organismos que tienen a su cargo el control del sistema democrático las herramientas para que puedan funcionar debidamente", agregó.

Para Rodríguez el proyecto presentado en la legislatura anterior ponía "parches" al problema del financiamiento. El texto fijaba un espacio de tanda televisiva de 10 minutos por hora entre las 18 horas y las 23 y repartía el 50% en forma proporcional a los votos obtenidos en la última elección, el 45% en forma igualitaria para todos los partidos con representación legislativa, y el 5% restante para los nuevos partidos.

También establecía que los candidatos a presidente y vicepresidente no podían donar a sus propias campañas más de 400 mil unidades indexadas (unos US$ 48 mil a valores actuales), eliminaba las donaciones anónimas y prohibía los aportes de empresas.

Rodríguez sostuvo que el nuevo debate en Diputados deberá tratar sobre "el fondo" del asunto. "Estamos dispuestos a dar un debate a fondo sobre el financiamiento del sistema democrático", afirmó.

Está previsto que la primera reunión de la comisión sea el jueves de la semana próxima y una de las primeras medidas que tomarán los legisladores será repartir el proyecto anterior y las versiones taquigráficas de la discusión que se dio en la legislatura pasada. Si bien la base no será ese texto, sí servirá como insumo para el debate parlamentario.