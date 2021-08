Directora blanca del Inisa: "Me sorprendió la violencia" con la que Manini "pidió mi remoción"

El pedido del senador Guido Manini Ríos para impulsar la remoción de Sandra Etcheverry del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) por diferencias con la presidenta Rossana De Olivera, de Cabildo Abierto, no le cayó nada bien a la directora nacionalista, quien este martes se refirió al asunto y remarcó que tiene el respaldo del presidente de la República, Luis Lacalle Pou: "Yo me siento apoyada por el presidente de la República desde el año pasado que me dio la confianza para estar en el Inisa. (...) Obviamente, no pienso renunciar".

La integrante del directorio en representación del Partido Nacional respondió al líder de Cabildo Abierto señalando que se debe ser "muy cuidadoso con las palabras" porque "no se puede tratar así a una mujer u hombre de un partido político que nunca ha tenido algo en su carrera para ponerla en este tipo de situación". "A nivel personal estoy muy dolida", dijo en declaraciones a 970 Noticias, de Universal. Manini Ríos había defendido a su correligionaria De Olivera e instado al Poder Ejecutivo a suplantar a Etcheverry al entender que le generaba "problemas". "Yo la respaldo totalmente a (De Olivera) porque el problema no es ella, es la directora nacionalista. Espero que (el Poder Ejecutivo) la cambie, porque a mi entender es ella la que está generando problemas con los demás", expresó. El cortocircuito se reafirmó cuando este martes la directora cuestionó la forma en la que el legislador pidió su remoción. "Lo que más me ha sorprendido es la violencia con la que se ha pedido esta remoción sin haberlo planteado antes por los carriles correspondientes", dijo. "Si no se estaba de acuerdo en cómo yo venía trabajando dentro de Inisa creo que se podía haber pedido lo mismo de otra manera", sostuvo. "Me dolió que se hablara así de mí; por mi trayectoria, mis años de experiencia política y (...) la confianza que me ha dado el presidente para sostener este cargo". La representante nacionalista aseguró haber discrepado con la presidenta del Inisa en el ingreso de la Republicana a los centros de reclusión de menores sin que el directorio en su totalidad lo haya aprobado. "Creo que ahí, lamentablemente, fue la molestia por parte de Cabildo de que yo no me haya alineado a una posición que había tomado la presidenta". "Han puesto mi nombre de una forma que, considero, no se me ha respetado", afirmó. Etcheverry, que se definió irónicamente como la "mala de la película", dijo que intentó ser "muy paciente", cautelosa y respetuosa de la coalición para no perjudicar más la situación.