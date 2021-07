Directora de Secundaria dijo que no permitirá licencia sindical bajo artículo que usó Slamovitz

La directora general de Secundaria, Jenifer Cherro, afirmó este viernes que las citaciones al artículo 70-10 para certificar horas sindicales –estrategia que utilizó el profesor Marcel Slamovitz entre 2016 y 2017– "no correrán" más para los docentes mientras ella ocupe el cargo.

Cherro dijo que su administración será "ordenada", sin justificar actividades sindicales por ese artículo, y firme en sacar un "acto administrativo" en caso de ser necesario. "El (artículo) 70-10 para mí no corre. Va a seguir funcionando porque pertenece al Estatuto del Funcionario Docente, pero aprovecho la oportunidad para decirles a todos los liceos del país, a los directores e inspectores que en la administración de Cherro la justificación de actividades sindicales por artículo 70-10 no se va a permitir ni avalar. Y si hay que sacar un acto administrativo lo voy a hacer, porque acá yo quiero ser ordenada", dijo a Desayunos Informales, de Canal 12.

Sus declaraciones refieren a la denuncia que involucra al profesor y sindicalista Slamovitz, quien se valió de 250 horas sindicales por fuera de la licencia sindical que le correspondía entre 2016 y 2017, y obtuvo el aval de Secundaria para hacerlo. En ese momento, los responsables del Consejo que en primera instancia desarchivó el expediente en su contra eran Celsa Puente, Javier Landoni e Isabel Jaureguy. El caso salió a la luz nuevamente luego de que Miriam Arnejo, la exdirectora del liceo donde trabajaba el dirigente como profesor de Historia, denunciara que un integrante del Consejo "lo cubrió siempre y le sacó las castañas del fuego”.

Cherro cuestionó la actitud del docente y a él apuntó cuando se preguntó si los alumnos de San José que se quedaron sin clase por esos años no eran "vulnerables". "A mí me llama la atención cómo hay gente que se preocupa –que en el 2017 faltó en dos años 250 horas– y ahora habla de la vulnerabilidad de los alumnos. ¿Y no eran vulnerables en el 2017 los alumnos de San José que los dejaban sin clase? ¿Y pretendía recuperar después las horas de las 18.15 hasta las 20 horas? ¿Que tenían que venir de campaña los chiquilines para recuperar horas? ¿Dónde está la vocación y la entrega?", cuestionó.

La referente de Secundaria también volcó parte de la responsabilidad a Puente, Landoni y Jaureguy. "No hay una resolución de las autoridades. En ningún momento firmaron una resolución que avalara eso, pero, sin embargo, en la vía de los hechos lo permitían", dijo y agregó: "Las actas que tiene la comisión investigadora demuestran que conocían la situación y que la directora Arnejo había comunicado la situación especialmente a la exdirectora general Celsa Puente. Sin embargo, no se tomó (una decisión). Esto debería haber terminado. Si se me da esa situación yo saco una resolución y digo si avalo o no avalo esa situación, pero le saco la responsabilidad a los directores de liceo que tienen una situación jerárquica".

A su vez, recordó que hay "hechos que no se discuten", como, por ejemplo, las 250 horas que faltó Slamovitz en lugar de las 20 liberadas que le correspondían. "La persona faltó 110 veces en un año y 140 veces en el otro apelando a un artículo del Instituto Docente, que es el 70-10. Cuando una persona sindicalista tiene 20 horas liberadas para ejercer la actividad sindical, pero, además, falta 250 horas en un promedio de dos años de las que tiene que ir a dictar... eso no lo inventó Cherro y no lo inventó nadie. Es un hecho".

Pese a los "descalificativos" que dijo recibir, con acusaciones de "persecución sindical", Cherro explicó que su rol estará empeñado en demostrar la "vocación y entrega" que, a su criterio, no mostró el profesor indagado. "Hay que demostrarlas en los hechos y yo las voy a demostrar. Mi principal objetivo van a ser siempre los estudiantes y los buenos docentes", apuntó.

"El organismo que manda es Secundaria y el Codicen, no el PIT-CNT. Si usted quiere una formación sindical, va en las 20 horas que le dieron para dedicarse a la cuestión sindical. Pero, si además de eso, deja a cinco grupos que tiene con 140 horas menos de clase, en setiembre les pone aceptable a todos para promoverlos, un consejero lo tiene que llamar y todavía tampoco es consciente de que tiene que recuperar las horas (...), yo le pregunto: ¿a usted le parece que desde setiembre a noviembre que terminan las clases de bachillerato el docente no tuvo la capacidad de recuperar las 140 horas que perdió en el 2017?", cuestionó.