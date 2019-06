Dirigente de Sartori cuestionó cifras del INE pero no supo contestar cuánto es el desempleo

El exdiputado Alem García, que en la actual campaña es uno de los dirigentes más cercanos al precandidato blanco Juan Sartori, afirmó que el desempleo es superior al nivel publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), aunque señaló en forma equivocada cuál era la cifra oficial.

"Sé cuál es pero no te lo voy a decir", comenzó a decir García cuando el periodista Gabriel Pereyra le preguntó por este último indicador en el programa Informativo Sarandi de este viernes.

El dirigente del sector Todos por el Pueblo –que impulsa la precandidatura del empresario devenido en político– primero aseguró que rechazaba la propuesta de ser interrogado sobre indicadores.

"Usted no me lo va a contestar porque no lo sabe", le cuestionó Pereyra, y García respondió: "Yo pregunto, ¿me trajeron acá para hacer un examen o para opinar de política?".

Luego, consultado por la propuesta de Sartori de crear 100.000 puestos de trabajo en caso de que sea presidente, García dijo que el desempleo actual era de casi 15% y adjudicó al INE exhibir una cifra que no es la oficial ni la que puede observarse en el sitio web del organismo.

"Para mí el índice de desocupados que está exhibiendo estadísticas y censos del 14 y fracción, 15% aproximadamente, es erróneo", dijo García.

Según los datos actualizados del INE, el desempleo actual es del 8%.

Pero el exdiputado insistió con su versión. "(La cifra) no coincide con la realidad, porque están utilizando metodología para llegar a ese índice de desocupación absolutamente equivocada", y añadió que su discrepancia reside en que el INE considera como persona con empleo a aquella que trabaje en "changas" durante 20 días al mes.

"Hace poco hablé con una amiga de estadísticas y censos (Sic), y me informó sobre el método. Se considera ocupado con un trabajo aquel que hizo una changa 20 días al mes. Eso hay que cambiarlo", dijo el dirigente.

Consultado de nuevo al respecto de su cifra del 15% de desempleo, calificó de "mentirosas" las estadísticas del INE y contó que el equipo de campaña de Sartori lleva su propia medición.

"El desempleo que nosotros hemos medido es incluso más. Claro que lo hemos medido. Tenemos un equipo que ha hecho esa medición, por eso digo que las cifras que da estadísticas y censos son cifras mentirosas", sostuvo.

Entonces Pereyra le preguntó si sabía cuál era la cifra oficial.

"No te la voy a decir por lo que dije antes. Esa cifra de desempleo que se publica en la página oficial es mentirosa", repitió García.

Esa respuesta provocó la risa de Pereyra, quien le gritó: "¡Hay que estudiar!".

Juan Sartori tampoco supo responder cuál era el desempleo ni el salario mínimo cuando fue al programa televisivo de VTV, En La Mira, también conducido por Pereyra.

“¿Vos sabés cuál es el desempleo?”, preguntó el periodista, “sí” contestó Sartori con seguridad el 20 de marzo. Sin embargo cuando le pidió que diera la cifra, entonces comenzó a vacilar.

Lamentable

García también se refirió en la mañana de este viernes a la carta que el Directorio del Partido Nacional le envió a su sector luego de que Todos por el Pueblo denunciara ante el órgano partidario sobre un supuesto pacto de los otros precandidatos para ignorar a Sartori y evitar así el crecimiento electoral que ha demostrado el millonario en los últimos meses, según las encuestas.

Ese supuesto acuerdo, publicado por el diario El País en base a fuentes políticas y negado por los precandidatos Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga, constituye para García "un verdadero escándalo que alarma a los buenos blancos y (que) conmociona a la opinión pública". Eso escribió en una carta enviada a las autoridades blancas este lunes, que la dirección nacionalista consideró como "improcedente e impertinente" –entre otras críticas– y fue devuelta.

"Se nos devuelve la carta y a mí la verdad que no me gusta que me pongan el peso y menos que me califiquen de una manera injusta porque se me dice impertinente, intolerante, insultante", protestó García. "Es lamentable esta nota del directorio. No está acorde el nivel de esa nota a la tradición del Partido Nacional ni del propio Directorio, que tiene que poner tranquilidad, serenidad", agregó.

Y más adelante cuestionó: "¿Cómo van a tomar una actitud parcial acusándonos en semejantes términos? No estoy para que me tiren las orejas a esta altura de mi vida".