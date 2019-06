Disparan contra la casa de la familia de Mónica Rivero; fiscal dice que vecinos "tienen miedo"

El frente de la casa de la familia de Mónica Rivero, procesada por realizar una estafa millonaria a la empresa Julio César Lestido, recibió cuatro disparos este viernes de noche, informó Subrayado y confirmó El Observador con la fiscal del caso, Silvia Pérez.

"Estamos trabajando con cautela, porque los vecinos dicen que tienen miedo", dijo la Fiscal, quien añadió que al momento no hay mayores indicios para "individualizar" a los sospechosos de la balacera, que ocurrió en el barrio de Cerrito de la Victoria.

Mónica Rivero se encuentra en prisión desde febrero, cuando la jueza Ana Ruibal la procesó por un delito de estafa en concurrencia con delito de falsificación de documento privado, luego de que las autoridades la encontraran viviendo en la Barra del Chuy, en donde se había escondido durante dos años y medio. De acuerdo a los balances aportados por la empresa, la mujer se apoderó de unos US$ 7,6 millones, y esta semana también fueron procesados con prisión su esposo y su hermano, ya que la Fiscalía presentó pruebas de que ellos también recibieron parte del motín.

En la casa baleada viven su padre y una hermana, según informó El País, y en diálogo con el matutino la abogada de la familia, Fabiana González, aseguró que estaba en la vivienda en el momento del ataque. "Atiné a tirarme al piso y sujetar a la hermana de mi cliente que quería salir y estaba en estado de shock. (...) Con la otra mano llamé desde el celular al 911", relató.

González dijo también que días atrás recibieron una carta con amenazas para que su clienta se "calle la boca" y no declare contra otros posibles involucrados en la maniobra millonaria.

La historia

Rivero estaba prófuga desde febrero de 2017 hasta que la Jefatura de Policía de Rocha recibió un sobre cerrado y sin remitente, que en su interior contenía una carta en la que se revelaba la dirección exacta de la casa donde vivía. Mientras estuvo fugada vivió primero en el Chuy (Brasil), luego en La Paloma y más tarde en la Barra del Chuy, donde finalmente fue detenida.

Se había ido sin dejar rastro cuando creyó que la maniobra por la que venía adulterando los estados contables de la empresa desde 2006 estaban por descubrirse.

A partir de la denuncia de su marido, el caso comenzó a ser investigado por la división de Personas Ausentes, pero la investigación rápidamente tomó otro rumbo cuando la firma Julio César Lestido denunció el faltante de US$ 200 mil. La auditoría elevó el faltante de dinero a la cifra de US$ 2,5 millones y finalmente la empresa presentó documentación que muestra que Rivero se apropió de más de US$ 7 millones.

La Justicia probó que el marido de Rivero percibía un ingreso mensual nominal de $ 72.998 y entre el año 2010 al 2017 perdió en el casino del Hotel Enjoy de Punta del Este US$ 3.598.097.

El hermano de la mujer, en tanto, percibía una jubilación por incapacidad desde el 10 de enero de 2014, cuyo monto ascendía en enero de 2017 a $ 12.055, más una renta de AFAP por $ 7.275. Sin embargo, entre 2010 y 2017 había perdido US$ 646.827 en el casino.